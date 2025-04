Prix des cryptomonnaies le 3 avril : BTC à 83 000 $, TRUMP le plus grand perdant

Le marché des cryptomonnaies était dans le rouge jeudi.

Le bitcoin a chuté à 82 000 dollars après l’annonce de vastes droits de douane par le président Donald Trump, qui a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers.

Lors de son discours du « Jour de la Libération », Trump a dévoilé des droits de douane réciproques agressifs, les qualifiant de correction attendue depuis longtemps des déséquilibres commerciaux.

Ces mesures comprennent un droit de douane de 26 % sur les importations indiennes, de 20 % sur les marchandises de l’Union européenne et de 34 % sur les exportations chinoises, alimentant les craintes d’une escalade des tensions commerciales mondiales.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s’élève à 2,68 billions de dollars, reflétant une baisse de 1,53 % au cours de la dernière journée.

Cependant, le volume des transactions sur 24 heures a bondi de 65,51 % pour atteindre 129,84 milliards de dollars.

Prix du Bitcoin (BTC) aujourd’hui

Le Bitcoin s’échangeait à 83 576,32 $, en baisse de près de 1,36 % au cours des dernières 24 heures.

La fourchette de négociation de la pièce sur 24 heures se situait entre 82 182,32 $ et 88 466 $.

La domination du marché par le Bitcoin a légèrement augmenté pour atteindre 61,88 %, soit une hausse de 0,11 % par rapport à la veille.

Prix de l’Ethereum (ETH) aujourd’hui

L’Ethereum est brièvement tombé sous les 1 800 $ jeudi avant de se redresser et de retrouver ce niveau.

Le jeton a baissé d’environ 3 % pour s’échanger à 1 822,16 $.

Le plus bas et le plus haut de la journée ont été de 1 782,76 $ et de 1 951,18 $.

Prix du XRP et du SOL aujourd’hui

Le XRP est également tombé sous la barre des 2 dollars après l’annonce de Trump.

Au moment de la rédaction de cet article, le XRP était en baisse de 2 %, s’échangeant à 2,05 $.

Au cours des sept derniers jours, la pièce a baissé d’environ 14 %.

Solana (SOL) a baissé de plus de 3 % pour s’échanger autour de 120 $.

La pièce a atteint un plus bas intrajournalier de 116,98 $ et un plus haut de 135,70 $.

Les plus fortes hausses et baisses des cryptomonnaies

Raydium (RAY) a mené la liste des gagnants, bondissant de 8,00 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 1,87 $.

EOS (EOS) a également enregistré des gains significatifs, augmentant de 5,66 % pour atteindre 0,8449 $, en raison d’une hausse de l’intérêt acheteur.

L’action Story (IP) a grimpé de 3,91 %, atteignant 4,44 $, malgré quelques fluctuations.

Tezos (XTZ) a suivi de près, gagnant 3,70 % pour s’échanger à 0,6732 $.

Kaia (KAIA) a complété le palmarès des plus fortes hausses, enregistrant une augmentation de 2,53 % à 0,1059 $, faisant preuve de résilience sur un marché baissier.

Du côté des perdants, OFFICIAL TRUMP (TRUMP) a subi la plus forte baisse, chutant de 9,97 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 9,31 $.

Le jeton a subi une forte pression de vente, ce qui en a fait le plus mauvais performeur de la journée.

Bonk (BONK) a également connu des difficultés, chutant de 9,25 % à 0,00001122 $.

Ethena (ENA) a baissé de 7,56 %, s’échangeant désormais à 0,3351 $.

Cronos (CRO) a enregistré une baisse de 7,25 %, tombant à 0,09936 $.

Évolution plus large des prix des cryptomonnaies

Cardano (ADA) a connu une baisse de 3,00 %, tombant à 0,6510 $.

Chainlink (LINK) a également enregistré une baisse, reculant de 3,95 % pour atteindre 13,20 $.

Le Bitcoin Cash (BCH) a connu une légère baisse, reculant de 0,82 % pour atteindre 303,14 $.

Le DAI (DAI) est resté stable, sans changement (0,00 %) à 1,00 $.

Cosmos (ATOM) a enregistré une hausse de 1,81 %, atteignant 4,43 $.

Celestia (TIA) a connu une baisse significative, reculant de 5,60 % pour atteindre 2,93 $.

Le Bitcoin SV (BSV) a légèrement baissé, reculant de 1,59 % pour atteindre 31,35 $.

Decentraland (MANA) a reculé, chutant de 3,44 % à 0,2415 $. Compound (COMP) a enregistré une légère hausse, augmentant de 0,50 % à 45,57 $.

Chiliz (CHZ) a connu une baisse de 3,94 %, tombant à 0,04104 $.

Dash (DASH) a également connu une baisse, reculant de 2,13 % pour atteindre 21,86 $. Basic Attention Token (BAT) a enregistré un repli, chutant de 3,39 % à 0,1327 $.

Decred (DCR) a connu une baisse, reculant de 1,66 % pour atteindre 11,03 $.

DigiByte (DGB) a connu une augmentation significative, grimpant de 6,09 % pour atteindre 0,009149 $.

BOOK OF MEME (BOME) a connu une baisse, reculant de 3,26 % pour atteindre 0,001196 $.

Dent (DENT) a connu une baisse, chutant de 4,82 % à 0,0006667 $. Bitcoin Gold (BTG) a enregistré une hausse, grimpant de 1,85 % à 0,5283 $.

BitShares (BTS) a connu une baisse de 1,13 %, tombant à 0,0009323 $.

BytomDAO (BTM) a enregistré une baisse substantielle, chutant de 9,50 % à 0,001508 $.