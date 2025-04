JPMorgan : Les droits de douane de Donald Trump vont provoquer un « bain de sang », augmentant le risque de récession à 60 %

L’économiste en chef mondial de JPMorgan a lancé un avertissement sévère concernant les conséquences potentielles de la politique tarifaire agressive du président Donald Trump, prédisant qu’« il y aura du sang ».

Dans une note de recherche publiée jeudi, Bruce Kasman de JPMorgan, ainsi qu’une équipe d’économistes de la société, ont averti que la probabilité que l’économie mondiale glisse vers une récession est passée de 40 % à un niveau préoccupant de 60 % après l’annonce des droits de douane de mercredi, qualifiée de « Jour de la Libération ».

Les droits de douane généralisés de Trump, qualifiés de « Jour de la libération », imposent une taxe de 10 % sur les marchandises importées de tous les pays aux États-Unis, avec des droits de douane encore plus élevés appliqués à 60 partenaires commerciaux présentant des déficits commerciaux persistants avec les États-Unis.

Cela inclut les grandes puissances économiques telles que la Chine et le Japon, ainsi que l’Union européenne.

Ces droits de douane s’ajoutent aux droits existants déjà imposés aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada et le Mexique, ce qui suscite une inquiétude généralisée.

Nettement moins favorable aux entreprises : un changement de politique commerciale américaine

« Les politiques américaines perturbatrices ont été reconnues comme le plus grand risque pour les perspectives mondiales tout au long de l’année », indique la note de recherche de JPMorgan.

Les dernières nouvelles renforcent nos craintes, car la politique commerciale américaine s’est avérée nettement moins favorable aux entreprises que nous ne l’avions anticipé.

Les économistes de la géante bancaire qualifient les droits de douane d’« augmentation d’impôt fonctionnelle » sur les achats de biens importés par les ménages et les entreprises américaines.

Des économistes et des experts de la chaîne d’approvisionnement avaient déjà averti que le plan tarifaire de Trump entraînerait probablement une hausse des prix d’une large gamme de biens, des produits de base comme le café et le sucre aux vêtements et aux achats importants tels que les voitures et les appareils électroménagers.

Une hausse d’impôts d’une ampleur historique : l’impact macroéconomique

Copy link to section

Les analystes de JPMorgan ont calculé que l’annonce de cette semaine, combinée aux augmentations tarifaires précédentes, relève effectivement le taux d’imposition moyen aux États-Unis « d’environ 22 points de pourcentage, pour atteindre un taux estimé à 24 % », soit l’équivalent d’environ 2,4 % de la valeur totale de tous les biens et services produits dans le pays, ou PIB.

« Une augmentation de cette ampleur serait comparable à la plus forte hausse d’impôts depuis la Seconde Guerre mondiale », indique la note de recherche de JPMorgan.

Les effets pourraient être amplifiés par des mesures de représailles d’autres pays, une baisse du moral des entreprises américaines et des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Récession à l’horizon ? JPMorgan tire la sonnette d’alarme.

Copy link to section

« Nous soulignons donc que ces politiques, si elles étaient maintenues, risqueraient de plonger l’économie américaine et peut-être l’économie mondiale en récession cette année. Une mise à jour de notre arbre de scénarios probabilistes illustre ce point, faisant passer le risque de récession cette année à 60 % », poursuit la note, brossant un tableau sombre des retombées économiques potentielles.

Cependant, les économistes de JPMorgan offrent une lueur d’espoir, soulignant qu’une récession nationale ou mondiale « n’est pas une fatalité ».

Au-delà du point évident que les mesures politiques peuvent être modifiées dans les semaines à venir, nous continuons de souligner que les expansions américaine et mondiale reposent sur des bases solides et devraient pouvoir résister à un choc de taille modeste.

Malgré cet éventuel aspect positif, la note souligne que les économistes de JPMorgan « considèrent la pleine mise en œuvre des politiques annoncées comme un choc macroéconomique substantiel » — un choc dont il serait difficile de se remettre si les politiques de Trump persistent.