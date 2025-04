Les inégalités de richesse aux États-Unis atteignent un nouveau sommet, les 10 % les plus riches détenant désormais 71,2 % de la richesse nationale.

Les États-Unis sont confrontés à un fossé économique qui se creuse, la richesse se concentrant de plus en plus entre les mains d’une petite élite.

Selon la base de données mondiale sur les inégalités, les 10 % les plus riches des Américains contrôlent désormais un pourcentage stupéfiant de 71,2 % de la richesse totale du pays – l’un des niveaux d’inégalité de richesse les plus élevés au monde.

Cette disparité croissante a relancé le débat sur les politiques fiscales et les dépenses sociales du pays, notamment à la lumière des récentes propositions budgétaires républicaines qui favorisent fortement les riches.

Les inégalités de richesse préoccupent les États-Unis depuis longtemps, mais les experts avertissent que les tendances actuelles pourraient enfermer des millions d’Américains de la classe ouvrière dans un cycle de pauvreté.

Alors que le Sénat et la Chambre, à majorité républicaine, s’efforcent de concilier leurs projets de budget, les économistes et les défenseurs des politiques publiques tirent la sonnette d’alarme concernant les dispositions qui réduisent considérablement le financement des services sociaux essentiels tout en accordant des milliards de dollars de réductions d’impôts aux particuliers et aux entreprises les plus riches.

La nature changeante des choses et le fossé grandissant

Le Dr Sarah Thompson, économiste spécialisée dans le travail et la répartition des richesses, a critiqué les coupes proposées, déclarant :

« Le budget supprime des filets de sécurité essentiels pour les Américains à faible revenu tout en offrant 10 milliards de dollars de nouvelles réductions d’impôts aux plus riches. Cette approche ne fera qu’aggraver les inégalités de richesse et éroder la mobilité économique. »

Selon les données compilées par Statista, la dernière proposition budgétaire républicaine vise à prolonger les dispositions de la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et les emplois.

Si elles sont adoptées, ces prolongations entraîneraient des réductions d’impôts de 3,6 billions de dollars d’ici 2034.

Sur ce montant, 1,8 billion de dollars iraient directement aux particuliers gagnant plus de 400 000 dollars par an, tandis que 900 milliards de dollars seraient alloués aux entreprises sous forme d’allégements fiscaux.

Ces allégements fiscaux seraient compensés par des réductions drastiques des dépenses sociales.

Medicaid pourrait subir des coupes allant jusqu’à 880 milliards de dollars, le Programme d’aide alimentaire supplémentaire (SNAP) pourrait connaître des réductions de 230 milliards de dollars, et les subventions fédérales aux prêts étudiants pourraient être réduites de 330 milliards de dollars.

L’analyste politique John Kelly a souligné le coût humain de ces chiffres, en déclarant :

« Ce ne sont pas seulement des lignes budgétaires — elles représentent les soins de santé, la nourriture et l’éducation pour des millions d’Américains. »

À l’échelle mondiale, les États-Unis restent l’un des pays développés les plus inégalitaires.

En revanche, les 10 % les plus riches de l’Union européenne détiennent 59,3 % de la richesse.

La Hongrie affiche le taux le plus élevé au sein de l’UE, avec 67,1 %, tandis que les Pays-Bas se vantent de la répartition des richesses la plus équitable, à 45,4 %.

Hors de l’UE, des pays comme l’Islande et la Macédoine du Nord s’en sortent également mieux, avec des parts de richesse des 10 % les plus riches avoisinant les 56,5 à 56,7 %.

L’Amérique du Nord dans son ensemble reflète désormais des niveaux d’inégalités similaires à ceux observés en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d’Asie.

La Dre Emily Rojas, économiste sociopolitique, met en garde : « De telles disparités extrêmes risquent de saper la cohésion sociale et la stabilité économique, surtout si elles ne sont pas traitées. »

Alors que les négociations budgétaires se poursuivent, la concentration croissante des richesses en Amérique a suscité des appels à une réforme fiscale globale et à la justice économique.

La dure réalité — que les 10 % les plus riches contrôlent désormais plus de 70 % de la richesse nationale — exige une attention politique urgente.

La question de savoir si cette tendance peut être inversée reste centrale dans la lutte pour un avenir économique plus juste.