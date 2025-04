Pourquoi Dan Ives de Wedbush pense que les dernières taxes douanières de Trump pourraient retarder le secteur technologique américain d’une décennie

La dernière série de droits de douane de représailles annoncée par les États-Unis a suscité de vives réactions de la part des analystes, qui mettent en garde contre les conséquences importantes pour le secteur technologique du pays et sa position dans la course mondiale à l’intelligence artificielle (IA).

Dans une note adressée à ses clients vendredi, Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a critiqué l’orientation politique, affirmant qu’elle pourrait retarder l’industrie technologique américaine d’une décennie.

« Le concept de ramener les États-Unis aux “jours de gloire” de l’industrie manufacturière des années 1980 avec ces tarifs est une mauvaise expérience scientifique qui, à notre avis, provoquera un Armageddon économique et écrasera le commerce technologique, le thème de la révolution de l’IA et l’industrie dans son ensemble », a-t-il écrit.

La chaîne d’approvisionnement technologique américaine menacée ?

Les droits de douane en question comprennent une taxe de 50 % sur les importations en provenance de Chine, de 32 % sur celles de Taïwan et de 46 % sur celles du Vietnam – autant de pays essentiels à la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale.

Ives a averti que ces mesures risquaient de couper l’accès à des régions manufacturières essentielles, perturbant ainsi les opérations des entreprises technologiques américaines.

À titre d’exemple, il a souligné que la production d’iPhones aux États-Unis, au lieu de leurs sites actuels en Chine, au Vietnam et en Inde, augmenterait leur prix d’environ 1 000 $ à 3 500 $.

Il a également estimé que les prix des produits électroniques grand public pourraient augmenter de 40 à 50 %.

Ives a exprimé une inquiétude particulière quant aux implications pour le secteur de l’IA, déclarant que les droits de douane actuels ralentiraient considérablement l’élan de la soi-disant révolution de l’IA.

L’analyste a ajouté :

Les souffrances économiques qu’entraîneront ces droits de douane sont difficiles à décrire et pourraient essentiellement faire reculer l’industrie technologique américaine d’une décennie, tandis que la Chine continue de progresser à pas de géant.

« La révolution de l’IA serait considérablement ralentie par ces droits de douane incompréhensibles qui DOIVENT être négociés à des niveaux réalistes. »

Il a ajouté que toute tentative de relocalisation de la production aux États-Unis se heurterait à de longs délais et à des coûts élevés.

« Le coût de la main-d’œuvre aux États-Unis est irréaliste pour envisager un jour des usines de semi-conducteurs à grande échelle », a déclaré Ives, faisant référence aux installations de fabrication de semi-conducteurs.

Il a estimé que la structure tarifaire actuelle pourrait réduire les bénéfices du secteur technologique d’environ 15 %.

Les valeurs technologiques américaines s’effondrent.

Le Nasdaq Composite a reculé d’environ 3,5 % vendredi, après une baisse de 6 % la veille, les valeurs technologiques fortement exposées à la Chine restant sous pression.

L’indice a chuté de plus de 5 % aujourd’hui pour atteindre un plus bas intrajournalier de 17 514,97.

Apple a chuté de plus de 3 %, Nvidia a reculé de 5 % et Tesla a glissé de 6 %.

Les trois entreprises ont des activités importantes en Chine et figurent parmi les plus durement touchées par les droits de douane de représailles du pays.

La douleur intense a commencé jeudi.

Les valeurs technologiques ont connu leur pire journée depuis la pandémie de COVID-19 jeudi.

Apple a accusé les plus fortes pertes parmi les « Sept Magnifiques », chutant de plus de 9 %, sa plus forte baisse depuis 2020.

L’entreprise fabrique ses appareils en Chine et dans d’autres régions d’Asie.

Meta Platforms et Amazon ont chacune chuté d’environ 9 %, tandis que Nvidia a reculé de près de 8 %.

Nvidia produit ses puces les plus récentes à Taïwan et assemble ses systèmes d’IA au Mexique.

Tesla a perdu plus de 5 %, et Microsoft et Alphabet ont reculé d’environ 2 % et 4 %, respectivement.