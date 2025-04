Powell avertit que les droits de douane élevés de Trump pourraient déclencher une inflation plus forte et ralentir la croissance américaine.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tiré la sonnette d’alarme concernant les nouvelles taxes douanières généralisées du président Donald Trump, avertissant que l’impact économique pourrait être plus grave que prévu – avec une hausse de l’inflation et un ralentissement de la croissance dans un contexte d’incertitude croissante.

S’exprimant lors d’une conférence de journalistes économiques à Arlington, en Virginie, Powell a averti que les dernières taxes à l’importation introduites par l’administration Trump sont « plus importantes que prévu » et pourraient déclencher un ensemble complexe de défis pour l’économie américaine et la banque centrale.

Les nouveaux droits de douane — annoncés mercredi et visant un large éventail de partenaires commerciaux mondiaux — ont déjà secoué les marchés financiers, effaçant environ 10 % des principaux indices boursiers américains d’ici vendredi.

Powell a déclaré :

Nous sommes confrontés à des perspectives très incertaines, avec des risques élevés à la fois de chômage accru et d’inflation plus forte.

Cela, a-t-il ajouté, sape directement le double mandat de la Fed, à savoir la stabilité des prix et le plein emploi.

Bien que Powell se soit abstenu de commenter directement la forte vente d’actions, son discours a reconnu les choix difficiles qui attendent les décideurs monétaires.

La Réserve fédérale, a-t-il déclaré, restera concentrée sur l’ancrage des anticipations d’inflation à long terme tout en évaluant les retombées des droits de douane.

Bien que les premiers impacts des droits de douane entraînent généralement des hausses de prix temporaires, Powell a averti que les effets cette fois-ci pourraient être plus persistants.

« Notre obligation est de veiller à ce qu’une augmentation ponctuelle du niveau des prix ne se transforme pas en un problème d’inflation persistant », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, la Fed s’abstiendra de toute action immédiate et continuera de surveiller les données entrantes.

« Il est trop tôt pour dire quelle sera la voie appropriée pour la politique monétaire », a déclaré Powell, notant que la Fed est bien placée pour attendre une plus grande clarté.

Un défi majeur pour la banque centrale consiste à concilier les données « dures » solides — comme les 228 000 nouveaux emplois et le taux de chômage de 4,2 % en mars — avec les données « molles » telles que le moral des entreprises et les enquêtes, qui signalent un ralentissement économique à venir.

Cette divergence, a noté Powell, pourrait s’accentuer à mesure que les conséquences économiques des tensions commerciales se déploieront.

Les marchés ont réagi vivement.

Les investisseurs anticipent désormais quatre baisses de taux d’un quart de point de la Fed cette année, contre trois avant la décision de Trump sur les droits de douane.

Certains analystes estiment que les droits de douane américains moyens pourraient atteindre 27 %, une augmentation significative par rapport aux environ 2,5 % sous l’administration Biden.

Les répercussions commerciales plus larges incluent également des mesures de représailles de la Chine. Pékin a imposé des droits de douane de 34 % sur les marchandises américaines, restreint les exportations de minéraux essentiels à l’industrie technologique et limité les importations de volaille américaine, signalant ainsi une montée des tensions géopolitiques et économiques.

D’autres responsables de la Fed ont fait écho aux préoccupations de Powell. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a noté que les anticipations d’inflation avaient déjà commencé à augmenter avant l’annonce de Trump.

Le vice-président Philip Jefferson a averti que l’incertitude pourrait nuire aux dépenses des ménages et des entreprises, tandis que la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, a ajouté que les premiers signes de stagflation — le mélange toxique de croissance stagnante et d’inflation — pourraient apparaître.

Alors que la banque centrale navigue dans cet environnement volatil, Powell a clairement indiqué que la maîtrise de l’inflation et la protection de la stabilité économique restent des priorités absolues. Mais avec les vents contraires induits par les droits de douane qui s’intensifient, la tâche de la Fed devient de plus en plus délicate.