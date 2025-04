L’industrie mondiale de la mode est aux prises avec les conséquences de l’annonce par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane généralisés, les restrictions commerciales les plus importantes observées depuis près d’un siècle.

Cette mesure, qui vise certains des plus grands centres de fabrication de vêtements au monde, a provoqué une onde de choc dans tout le secteur.

Dans une déclaration depuis la roseraie de la Maison Blanche, Trump a dévoilé un droit de douane de base de 10 % sur toutes les marchandises importées.

Cependant, les droits de douane sont nettement plus élevés pour une vingtaine de pays avec lesquels les États-Unis accusent un déficit commercial, dont beaucoup sont d’importants centres de production pour l’industrie de la mode.

La liste noire des tarifs douaniers : Vietnam, Cambodge, Bangladesh, Chine et UE

Le Vietnam, deuxième exportateur de vêtements vers les États-Unis après la Chine, sera confronté à un droit de douane élevé de 46 %.

Le Cambodge sera soumis à un droit de douane de 49 %, tandis que le Bangladesh se verra appliquer un tarif de 37 %.

Le taux tarifaire actuel de la Chine sera augmenté d’une nouvelle taxe de 34 %, portant son taux tarifaire total à 54 %.

L’Union européenne sera frappée d’un droit de douane de 20 %.

« Nous sommes profondément déçus par la décision de l’administration Trump d’imposer de nouveaux droits de douane sur toutes les importations », a déclaré l’Association américaine de l’industrie de la mode dans un communiqué, soulignant les inquiétudes du secteur.

Cette mesure affectera particulièrement les marques et les détaillants de mode américains.

Les droits de douane, a déclaré Trump, entreraient en vigueur à minuit.

Les actions du secteur de la mode plongent : Wall Street réagit aux nouvelles sur les tarifs douaniers.

Le marché a réagi rapidement, les actions du secteur de la mode s’effondrant lors des transactions après la clôture. Les actions de Lululemon ont chuté de plus de 10 %, tandis que celles de Nike et de Ralph Lauren ont baissé de 7 %.

Tapestry, Capri et PVH Corp. ont toutes enregistré des baisses d’environ 5 %.

Ces baisses ont dépassé la chute de près de 4 % des contrats à terme sur le S&P 500, soulignant la vulnérabilité spécifique du secteur de la mode.

Ces nouveaux droits de douane, faisant suite aux précédents tarifs douaniers imposés par Trump sur les marchandises provenant de Chine, du Mexique et du Canada, devraient augmenter les coûts et perturber considérablement de nombreuses entreprises de mode.

Les États-Unis constituent un marché crucial pour les vêtements et les chaussures, important plus de 98 % de leurs vêtements et environ 99 % de leurs chaussures.

Cela signifie que pratiquement tous les articles de mode vendus dans le pays seront soumis à des droits de douane supplémentaires.

Dans son annonce, Trump a présenté un tableau récapitulant les pays et les taux tarifaires, qu’il a qualifiés de représentant la moitié des barrières tarifaires et non tarifaires qu’ils appliquent aux États-Unis.

Les taux étaient nettement plus élevés que ce que beaucoup d’analystes avaient anticipé.

L’âge d’or de l’Amérique : la vision de Trump et la réalité pour la mode

« Nous allons ouvrir les marchés étrangers et abattre les barrières commerciales étrangères, et en fin de compte, une production accrue au niveau national se traduira par une concurrence plus forte et des prix plus bas pour les consommateurs », a affirmé Trump dans son discours.

Ce sera, en effet, l’âge d’or de l’Amérique, elle revient. Nous allons revenir très forts.

Cependant, la réalité pour l’industrie de la mode sera probablement beaucoup plus complexe.

On s’attend à ce que les chocs se répercutent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la mode.

Suite aux précédentes annonces de tarifs douaniers de Trump, des détaillants comme Walmart ont annoncé leur intention de négocier des baisses de prix avec leurs fournisseurs, transférant ainsi une partie du fardeau en aval.

Les usines fonctionnant déjà avec des marges faibles, les demandes de nouvelles réductions de prix pourraient avoir des effets en cascade, affectant les fabricants de textiles et les agriculteurs.

De nombreuses marques et enseignes de distribution seront confrontées au difficile choix d’absorber les coûts plus élevés ou de les répercuter sur les consommateurs par le biais d’augmentations de prix.

Cela intervient à un moment où de nombreux consommateurs ressentent déjà les effets de l’inflation et gèrent attentivement leur budget.

Avant même l’annonce des nouveaux tarifs, l’incertitude entourant les politiques commerciales de Trump a contribué à une baisse de la confiance des consommateurs américains, qui a atteint en mars son plus bas niveau depuis la pandémie.

« Plus de droits de douane équivalent à plus d’anxiété et d’incertitude pour les entreprises et les consommateurs américains », a déclaré David French, vice-président exécutif des relations gouvernementales de la National Retail Federation, à CNN.

Luxe, sport et au-delà : aucun secteur n’est épargné.

Si les droits de douane affecteront un large éventail d’entreprises de mode, certains secteurs pourraient être particulièrement vulnérables.

Le marché du luxe, par exemple, a considéré les États-Unis comme sa région la plus résiliente face au ralentissement mondial.

Cependant, l’absence de production nationale aux États-Unis signifie que ces marques vont désormais devoir faire face à de nouveaux coûts.

Les marques de sport, qui ont activement diversifié leurs sources d’approvisionnement en dehors de la Chine, se retrouvent désormais confrontées à des hausses de coûts dans des centres de fabrication alternatifs comme le Vietnam et le Cambodge.

En fin de compte, toute l’industrie de la mode ressentira les effets, même les entreprises qui produisent des biens finis aux États-Unis, car elles dépendent souvent de matières premières importées.

Naviguer dans ce nouveau paysage présentera des défis importants dans les mois à venir.