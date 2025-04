Pump.fun, la plateforme de lancement de memecoins basée sur Solana, a officiellement rétabli sa fonctionnalité de diffusion en direct après une suspension de plusieurs mois due à la diffusion de contenus choquants et préjudiciables sur la plateforme.

Cette réintégration, actuellement déployée auprès de seulement 5 % des utilisateurs, s’accompagne d’une refonte complète des politiques de modération de contenu afin de protéger les utilisateurs et de préserver l’intégrité de la plateforme.

Pump.fun a suspendu la diffusion en direct en novembre 2024.

La fonction de diffusion en direct a été suspendue en novembre dernier après plusieurs incidents préoccupants, notamment des diffusions impliquant des actes explicites, des menaces violentes et même des automutilations.

Ces diffusions ont été largement condamnées par la communauté et ont suscité un examen minutieux de l’approche de Pump.fun en matière de modération de contenu.

En réponse, la plateforme a mis en pause le service, promettant de réévaluer ses directives et ses systèmes avant de le rétablir.

Outre l’examen minutieux de sa fonctionnalité de diffusion en direct, Pump.fun a reçu une injonction de cesser et de s’abstenir suite à deux actions collectives intentées en début d’année pour des violations présumées de la propriété intellectuelle.

Le terrorisme et les contenus violents sont interdits en vertu de la nouvelle politique.

Maintenant que la fonctionnalité est partiellement rétablie, Pump.fun a mis en place un cadre rigoureux de modération du contenu visant à préserver la créativité des utilisateurs tout en prévenant les comportements nuisibles ou illégaux.

La nouvelle politique de modération des diffusions en direct de la plateforme indique clairement que certains types de contenus ne seront tolérés en aucune circonstance.

Cela inclut les contenus impliquant des violences graphiques, du harcèlement, de l’exploitation sexuelle, la mise en danger d’enfants, des activités illégales et des violations de la vie privée telles que le doxxing.

Cette politique interdit également explicitement la glorification du terrorisme, de l’extrémisme violent et l’utilisation non autorisée de contenu protégé par le droit d’auteur.

Bien que les directives soient fermes dans leurs interdictions, Pump.fun a adopté une position plus nuancée concernant les contenus non adaptés au travail (NSFW).

Reconnaissant que ce type de contenu peut être répandu sur la plateforme, la politique n’interdit pas catégoriquement les contenus NSFW.

Au lieu de cela, Pump.fun évaluera chaque cas individuellement, exerçant son pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui correspond à l’esprit de la communauté et à ses normes de sécurité.

Cette approche tente de trouver un équilibre entre la liberté de création et la supervision responsable du contenu.

Il est important de noter que Pump.fun a présenté cette politique comme un « document évolutif », susceptible d’être mis à jour et affiné en fonction des commentaires des utilisateurs, des modérateurs et des experts externes en matière de politiques.

Cette approche adaptative témoigne de l’engagement de la plateforme à évoluer aux côtés de sa communauté et à répondre aux défis émergents en temps réel.

Les contrevenants à la nouvelle politique risquent une suspension.

L’application de la nouvelle politique est assurée par une équipe de modération dédiée, disposant de toute l’autorité pour interrompre les diffusions et suspendre les comptes en cas de violation.

Les utilisateurs dont le contenu est supprimé auront la possibilité de faire appel des décisions via le système d’assistance de Pump.fun.

Cependant, la décision finale concernant la pertinence du contenu et l’application des règles relatives aux comptes reste fermement entre les mains de la plateforme.

En rétablissant sa fonctionnalité de diffusion en direct avec des mesures de protection renforcées, Pump.fun vise à reconstruire la confiance et à favoriser un environnement plus sûr et plus stimulant pour ses utilisateurs.

La nouvelle orientation de la plateforme vers la modération marque une étape cruciale pour préserver sa réputation tout en continuant à soutenir la culture dynamique de l’innovation des memecoins.