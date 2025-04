Le fonds Amazon Alexa élargit sa stratégie d’investissement dans l’IA avec cinq nouveaux domaines prioritaires.

Amazon recalibre son Alexa Fund pour l’aligner sur les ambitions changeantes de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle, allant au-delà des assistants vocaux pour soutenir les startups développant des outils et du matériel d’IA tournés vers l’avenir.

Lancé initialement en 2015 pour soutenir l’innovation dans les technologies vocales autour d’Alexa, le fonds élargit désormais son champ d’investissement à cinq nouvelles catégories stratégiques.

Il s’agit notamment des médias génératifs, de la robotique alimentée par l’IA, de l’architecture IA de nouvelle génération, des agents IA spécialisés et des appareils mobiles.

Cette expansion fait suite à la publication par Amazon, en décembre, de ses premiers modèles de base, baptisés « Nova », et à une importante mise à jour des capacités d’IA d’Alexa.

Mais ce dernier changement indique que le fonds Alexa n’est plus uniquement lié à l’assistant intelligent — il devient un outil plus large pour repérer et soutenir les startups axées sur l’IA qui pourraient influencer diverses parties de l’écosystème tentaculaire d’Amazon.

Cinq nouveaux domaines d’investissement ciblent l’IA au-delà de la voix.

Copy link to section

Le fonds Alexa investira désormais dans des startups de cinq grands secteurs axés sur l’IA.

Le premier, « en déplacement », est destiné aux produits matériels et d’IA mobile capables de fonctionner indépendamment des boutiques d’applications et des plateformes de smartphones.

Amazon considère cela comme la clé pour déverrouiller une ère post-application, où les interfaces IA remplaceront les applications mobiles conventionnelles.

Le deuxième axe prioritaire est celui des « médias génératifs », ciblant les startups développant des plateformes de contenu basées sur l’IA.

L’objectif est de financer l’équivalent futur d’« un Netflix de l’IA ou un YouTube de l’IA », positionnant ainsi Amazon pour exploiter une nouvelle génération de systèmes de diffusion de contenu personnalisés.

La troisième catégorie, « experts en IA spécialisés », comprend les agents IA et les chatbots adaptés à des secteurs à forte valeur ajoutée comme la santé, l’éducation, les voyages et le bien-être.

Cela s’inscrit dans une tendance plus large du secteur vers des outils d’IA spécifiques à un domaine, capables de répondre à des besoins utilisateurs plus complexes.

Quatrièmement, « l’architecture de nouvelle génération » cherche à aller au-delà des modèles de transformateurs désormais omniprésents.

Amazon s’intéresse aux startups travaillant sur des architectures alternatives qui pourraient définir la prochaine avancée majeure des capacités de l’IA.

Enfin, le fonds mise sur la robotique, en ciblant les robots polyvalents et les incarnations physiques de l’IA capables d’interagir avec le monde réel.

Quatre nouvelles startups reçoivent le soutien d’Amazon.

Copy link to section

Dans le cadre de cet effort plus large, le fonds Alexa a soutenu quatre startups axées sur l’IA dans différents secteurs.

Il s’agit notamment de :

NinjaTech, une plateforme pour les assistants personnels basés sur l’IA ;

Hedra, un studio de génération de médias utilisant l’IA générative pour le contenu visuel ;

Ario, qui aide les parents à organiser et à gérer les tâches quotidiennes grâce à l’IA ;

HeyBoss, une plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans connaissances en programmation.

Ces investissements reflètent la stratégie d’Amazon consistant à repérer et à développer des entreprises susceptibles d’offrir des synergies entre plusieurs secteurs d’activité d’Amazon — de Prime Video et la logistique de vente au détail aux appareils domotiques et aux services cloud.

Lié au lancement de Nova

Copy link to section

La diversification du fonds Alexa intervient après le lancement par Amazon de sa première famille de modèles de base — Nova — en décembre.

Ces modèles ont été conçus pour améliorer les capacités d’Alexa et d’autres services Amazon grâce à l’IA générative, plaçant ainsi l’entreprise en concurrence plus directe avec des rivaux tels que Google, Microsoft et OpenAI.

Au lieu de limiter les développements de l’IA à son assistant vocal, Amazon investit désormais dans des startups qui pourraient améliorer son écosystème d’IA plus large, notamment les offres AWS, les plateformes de diffusion de contenu et le matériel grand public.

Bien que le fonds Alexa conserve un lien avec Alexa, sa mission plus large est désormais d’alimenter les startups spécialisées dans l’IA ayant des implications dans l’ensemble de l’écosystème d’Amazon.