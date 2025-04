Prévisions USD/CNY : La Chine laissera-t-elle le renminbi s’effondrer pendant la guerre commerciale ?

Le taux de change USD/CNY a atteint un sommet de 7,30 cette semaine, son plus haut niveau depuis février, alors que la guerre commerciale s’intensifiait. Il a bondi de 0,87 % par rapport à son plus bas niveau de l’année, et certains analystes estiment qu’il pourrait atteindre 10 dans les prochaines semaines.

La Chine pourrait dévaluer le renminbi.

Les États-Unis et la Chine se sont lancés cette semaine dans le conflit commercial le plus important depuis des années. Donald Trump, citant des chiffres erronés, a annoncé que les États-Unis imposeraient un droit de douane de 34 % sur toutes les marchandises importées de Chine. Cela s’ajoute aux droits de douane qu’il a annoncés lors de son premier mandat et aux 20 % qu’il a instaurés après sa réélection.

Pour ne pas être en reste, la Chine a également annoncé des droits de douane de représailles et d’autres mesures pour punir les États-Unis. Tous les biens importés des États-Unis, y compris potentiellement les avions Boeing, seront soumis à un droit de douane de 34 %. La Chine restreindra également l’importation de certains biens américains et ajoutera d’autres entreprises à sa liste d’entités.

Ces mesures signifient que le conflit commercial entre les deux plus grandes économies va s’intensifier. Les analystes estiment que Trump pourrait décider d’intervenir en imposant des droits de douane supplémentaires sur les marchandises en provenance de Chine.

La Chine devrait redoubler d’efforts pour amortir le choc sur son économie. Elle pourrait décider d’accroître ses mesures de relance , notamment dans les industries manufacturières. Plus important encore, la Chine pourrait décider de dévaluer sa monnaie, une mesure qui contribuerait à compenser l’impact des droits de douane.

La Chine est le plus grand exportateur au monde, la plupart de ses échanges commerciaux se faisant en renminbi et en dollar américain. Dans ce cas, si les importateurs chinois paient plus cher, les exportateurs apprécient un renminbi plus faible car cela rend leurs marchandises un peu moins chères.

Pékin a laissé la monnaie locale s’affaiblir ces derniers mois, le taux de change USD/CNY passant de 7 en septembre dernier à 7,27 aujourd’hui.

Réductions potentielles des taux de la Réserve fédérale

Le désir de la Chine d’avoir un renminbi plus faible coïncide avec la volonté des États-Unis de dévaluer légèrement le dollar pour rendre leurs exportations moins chères.

Trump et ses collaborateurs ont élaboré une proposition non officielle connue sous le nom d’Accord de Mar-a-Lago, qui vise à contraindre les pays à accepter un dollar américain plus faible et des taux d’intérêt plus bas sur leurs investissements en bons du Trésor américain. Les pays qui accepteraient cela seraient ensuite protégés par les États-Unis.

Une façon pour les États-Unis de dévaluer le dollar américain est que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt. Bien que Jerome Powell ait laissé entendre que la Fed ne réduirait pas les taux, les analystes estiment que ce n’est qu’une question de temps. C’est le message que les rendements obligataires américains envoient après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis des mois.

Les analystes de Goldman Sachs prévoient trois baisses de taux plus tard cette année, soit plus que les deux que la Fed a laissé entendre.

Analyse technique USD/CNY

USD/CNY chart by TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CNY a rebondi ces derniers jours, passant d’un plus bas de 7,2176 le 12 mars à 7,28 aujourd’hui. Il a légèrement dépassé la résistance clé à 7,2765, son plus haut niveau du 24 juin.

Les moyennes mobiles exponentielles (MME) à 50 jours et à 25 jours ont formé un croisement haussier. De plus, l’indice de force relative (RSI) a pointé vers le haut.

La paire a formé une petite figure en tête et épaules inversée, un signal haussier populaire. Par conséquent, la voie de moindre résistance est à la hausse, l’objectif initial à surveiller étant 7,3325, son plus haut niveau de janvier. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquerait des gains supplémentaires, potentiellement jusqu’à 8.