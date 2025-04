La Fed peut-elle calmer la tempête tarifaire de Trump en misant sur une baisse des taux ?

Les États-Unis se trouvent à la croisée des chemins alors que le plan tarifaire radical du président Donald Trump, dévoilé cette semaine, provoque des ondes de choc sur les marchés financiers et ravive les craintes de récession.

Alors que la bourse subit des pertes importantes et que les dirigeants mondiaux évoquent des représailles, la Réserve fédérale est confrontée à un défi complexe.

La position prudente du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell — qui maintient le taux d’intérêt de référence entre 4,25 % et 4,5 % — reflète les difficultés d’une banque centrale confrontée à une double menace : un ralentissement économique potentiel et une inflation persistante exacerbée par les politiques commerciales de Trump.

Alors que Trump fait pression sur la Fed pour qu’elle baisse les taux afin d’amortir l’économie pendant ce que son administration appelle une « période de désintoxication », les économistes sont partagés sur la pertinence d’une telle mesure.

Le déclencheur tarifaire et les turbulences du marché

Copy link to section

L’annonce des droits de douane de Trump, qualifiée de « Jour de la Libération » dans un message Truth Social du 2 avril 2025, a présenté un plan décrit comme beaucoup plus important que prévu.

Ce changement de politique a suscité une inquiétude généralisée, le marché boursier s’étant effondré cette semaine, un phénomène attribué aux craintes de récession par James Glassman, ancien économiste de JPMorgan Chase.

Les droits de douane de Trump entraîneront probablement une réduction des dépenses de consommation en raison de l’augmentation des taxes sur les biens, un facteur que Powell a reconnu vendredi comme ayant des effets plus importants sur l’inflation et la croissance.

De plus, les travailleurs s’inquiètent de plus en plus des licenciements, influencés par le spectacle des coupes massives dans les effectifs fédéraux menées par l’équipe d’Elon Musk au ministère de l’Efficacité gouvernementale.

Les entreprises, elles aussi, expriment leur incertitude et réduisent leurs investissements, amplifiant ainsi le malaise économique.

La réponse mondiale reste floue, mais la perspective de mesures de représailles est importante, ce qui accroît la pression sur l’économie américaine.

Les propos de Powell vendredi lors d’une conférence de journalistes économiques à Arlington, en Virginie, ont souligné l’ampleur inattendue des droits de douane, notant leur potentiel de perturber la stabilité économique.

Cette situation a modifié les priorités de la Fed, Glassman soutenant que les craintes de récession ont supplanté l’inflation comme principale préoccupation de la banque centrale, une perspective qui a intensifié la volatilité actuelle des marchés.

La position actuelle de la Fed : une prudence mesurée

Copy link to section

Le taux d’intérêt de référence de la Fed, fixé entre 4,25 % et 4,5 %, est considéré comme « modérément restrictif » par Powell, une stratégie délibérée pour lutter contre l’inflation, qu’il a qualifiée de persistante.

Ce taux dépasse la norme historique d’environ 3 %, un niveau que Powell a identifié comme typique de la croissance économique.

L’approche de la banque centrale reflète ses efforts continus pour gérer les pressions inflationnistes, un défi persistant depuis que l’inflation a atteint pour la dernière fois l’objectif de 2 % en 2021, de nouvelles projections suggérant qu’elle pourrait ne pas revenir à ce niveau avant 2027.

Les commentaires de Powell vendredi suggèrent une approche délibérée.

Nous n’avons pas de réunion du [Comité fédéral de l’open market] avant les 6 et 7 mai. Nous anticipons cela et travaillons sur tous les aspects. Je dirai cependant que, vous savez, il semble que nous n’ayons pas besoin de nous précipiter.

Ce ton prudent reflète les longs délais de transmission des effets de la politique monétaire, que les économistes estiment pouvoir prendre plusieurs mois avant d’avoir un impact total sur l’économie.

La prochaine réunion, prévue pour la mi-juin, offrira une nouvelle occasion d’examen, mais Powell a souligné la nécessité de veiller à ce que toute inflation due aux droits de douane ne devienne pas persistante, indiquant une approche attentiste.

Les marchés financiers, cependant, signalent une urgence différente. Les marchés ont anticipé quatre baisses de taux à partir de juin, les chances d’une action en mai augmentant avec la baisse du marché boursier cette semaine. Ce sentiment du marché contraste avec la réticence de Powell, soulignant une tension entre les attentes des investisseurs et la stratégie mesurée de la Fed.

Le dilemme des tarifs douaniers : inflation ou récession

Copy link to section

Les droits de douane de Trump posent un dilemme important pour la Fed. Cette politique devrait stimuler l’inflation immédiatement, beaucoup suggérant qu’elle pourrait faire grimper les prix au-dessus du niveau actuel, une préoccupation que Powell a abordée vendredi.

Cette hausse potentielle complique les efforts de la Fed pour maintenir la stabilité des prix, d’autant plus que l’objectif de 2 % reste hors de portée.

Après que les consommateurs auront subi des prix plus élevés, la croissance ralentira et l’inflation pourrait ensuite diminuer, créant ainsi un défi cyclique pour la politique monétaire.

Ce scénario oblige la Fed à choisir entre répondre à une inflation plus élevée ou protéger l’économie d’une possible récession.

Krishna Guha d’Evercore ISI a souligné que les propos de Powell mettent en lumière l’absence de conditions pour un « Fed put » – l’idée que la Fed interviendra pour soutenir un marché boursier en baisse.

Guha a suggéré que Powell a positionné la Fed pour qu’elle baisse les taux si le chômage augmente de manière significative, mais les indicateurs économiques actuels restent flous sur ce point.

Joe LaVorgna de SMBC Nikko Securities America a fait valoir qu’en temps normal, la Fed pourrait envisager des mesures préventives pour éviter un ralentissement économique, mais la persistance de l’inflation empêche actuellement une telle action.

La Maison Blanche, par l’intermédiaire de son conseiller économique Kevin Hassett, présente la situation différemment. Dans une récente interview accordée à Fox Business Network, Hassett a suggéré que l’économie se portait bien, avec des taux à long terme en baisse et une inflation qui s’est atténuée, prévoyant un passage en « pilotage automatique » lors des prochaines réunions.

Cet optimisme contraste avec les pressions induites par les droits de douane, laissant la Fed naviguer dans une interaction complexe entre croissance et préoccupations liées aux prix.

La pression de Trump et le contexte historique

Copy link to section

L’appel de Trump à des baisses de taux immédiates fait écho à ses critiques passées de Powell, une dynamique qui a longtemps inquiété les économistes en raison de son mépris pour l’indépendance de la Fed.

Francesco Bianchi de l’université Johns Hopkins, qui a étudié les tweets de Trump durant son premier mandat, a apporté une perspective historique.

Il a suggéré qu’avec le recul, la pression exercée par Trump en 2018 pour maintenir les taux bas aurait pu être justifiée, car la Fed a ensuite inversé ses hausses de taux en 2019 après s’être rapprochée de la norme de 3 %.

Bianchi a noté que la motivation de Trump était de faire pression sur des partenaires commerciaux comme la zone euro, mais il a averti que les appels actuels à un assouplissement pourraient compromettre la crédibilité de la Fed si l’inflation s’emballe, un risque même préjudiciable à l’administration Trump.

Le récent message de Trump sur Truth Social, le 2 avril 2025, renforce sa position : « La Fed serait BIEN mieux avisée de BAISSER LES TAUX alors que les droits de douane américains commencent à s’intégrer (à s’assouplir !) dans l’économie. » Cette pression souligne son impatience, un thème constant de son mandat précédent, et place la Fed dans une position politiquement délicate alors qu’elle examine ses prochaines mesures.

Options pour la Fed : baisser, maintenir ou augmenter les taux ?

Copy link to section

Le processus décisionnel de la Fed est façonné par ces pressions concurrentes, trois voies potentielles se dessinant :

Baisse des taux : Glassman a fait valoir dans un courriel que les arguments en faveur d’une baisse des taux sont convaincants compte tenu des vents contraires potentiels, suggérant que la Fed a la marge de manœuvre nécessaire pour réduire son taux directeur. Cela correspond aux attentes du marché concernant quatre baisses à partir de juin, ce qui pourrait atténuer les craintes de récession. Cependant, les préoccupations persistantes concernant l’inflation, comme l’ont souligné Powell et LaVorgna, constituent un obstacle important, risquant une perte de contrôle des prix.

Maintenez le cap : l’approche actuelle de Powell privilégie le maintien de la fourchette de 4,25 % à 4,5 % au moins jusqu’en mai, afin de laisser le temps d’évaluer l’impact total des droits de douane. Cette position reflète les longs délais de transmission des effets des politiques et la nécessité d’éviter les mesures précipitées, comme l’a suggéré Powell.

Hausse des taux : Bien que moins probable, une augmentation des taux pourrait être envisagée si l’inflation s’emballe en raison des droits de douane, un scénario que Powell a souligné vendredi. Cela donnerait la priorité à la stabilité des prix, mais les craintes de récession suggèrent qu’une telle mesure pourrait aggraver les difficultés économiques, ce qui serait en contradiction avec les objectifs de la Fed en matière d’emploi.

Indicateurs économiques et répercussions mondiales

Copy link to section

Les inquiétudes concernant le chômage augmentent, alimentées par les licenciements liés aux coupes budgétaires fédérales et à l’incertitude des entreprises. Les dépenses de consommation devraient diminuer à mesure que les droits de douane augmentent les prix, une dynamique que Powell a qualifiée de risque pour la croissance. À l’échelle mondiale, la menace de droits de douane de représailles ajoute de la complexité.

La déclaration de Powell vendredi, « Nous sommes confrontés à des perspectives très incertaines, avec des risques élevés à la fois de chômage plus élevé et d’inflation plus élevée », résume le défi de la Fed dans cet environnement volatil.

La crédibilité de la Fed en jeu

Copy link to section

L’indépendance de la Fed est une question cruciale, car les demandes publiques de Trump risquent de politiser la politique monétaire.

L’avertissement de Bianchi sur les dangers de la perte de contrôle de l’inflation souligne les enjeux, en notant que la crédibilité est essentielle pour la confiance des consommateurs et l’efficacité de la banque centrale.

La stratégie de Powell, exprimée vendredi, consistant à attendre des données plus claires, vise à préserver cette autonomie, mais la pression du marché pour des baisses met sa détermination à l’épreuve.

Un exercice d’équilibre délicat

Copy link to section

Au 6 avril 2025, la Fed sera confrontée à un exercice d’équilibrage délicat.

La position prudente de Powell suggère un maintien du statu quo jusqu’à la réunion des 6 et 7 mai, avec une éventuelle réévaluation à la mi-juin si les signaux de récession se renforcent.

L’argument de Glassman en faveur de baisses de taux reflète le sentiment du marché et la nécessité de répondre aux préoccupations concernant la croissance, mais la persistance de l’inflation, comme le soulignent Powell et d’autres, plaide contre la précipitation.

La salve de tarifs de Trump a réorienté le discours économique vers la préservation de la croissance, mais l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed reste hors de portée.

La banque centrale doit naviguer dans cette incertitude avec précision, résistant aux pressions politiques tout en protégeant l’économie. La réunion de mai sera un moment crucial, les longs délais de transmission de la politique monétaire garantissant que la prochaine décision de la Fed aura un impact durable.