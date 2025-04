Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, connu pour ses actions décisives en temps de crise, signale une approche différente alors que l’économie américaine navigue dans les eaux troubles des politiques commerciales du président Donald Trump.

De son engagement indéfectible pendant la pandémie de Covid-19 à son message ferme sur l’inflation et à son intervention rapide pour soutenir les marchés financiers après la faillite de la Silicon Valley Bank, Powell a démontré sa volonté d’agir lorsque la situation l’exige.

Cependant, Powell et la Fed étant confrontés à autant d’incertitude que le reste du monde quant à l’orientation de l’économie sous la direction de Trump, le président de la Fed a indiqué vendredi que ce n’était pas le moment pour un « Fed put » – terme utilisé à Wall Street pour désigner les interventions visant à soutenir les marchés boursiers en baisse – même si la richesse des ménages s’érode et que les risques réels pour l’activité économique augmentent.

Attendre et voir : l’approche prudente de la Fed

« Il y a beaucoup d’attente et d’observation, y compris de notre part, et cela semble être la bonne chose à faire en période d’incertitude élevée », a déclaré Powell, précisant que la Fed n’est pas prête à se précipiter dans des baisses de taux d’intérêt comme elle le ferait lors d’une crise plus conventionnelle nécessitant une réponse rapide de la banque centrale.

Le rapport sur l’emploi de mars, publié vendredi, a fait état d’une croissance soutenue, bien que Powell ait noté que les chiffres étaient antérieurs aux annonces de Trump concernant les droits de douane, ce qui a accru l’incertitude.

« Il n’est pas clair pour le moment… quelle est la voie appropriée pour la politique monétaire », a-t-il déclaré, soulignant que « nous allons devoir attendre et voir comment cela se déroule ».

Si les fluctuations des cours boursiers peuvent avoir un impact sur l’économie en affectant la richesse des ménages et en modifiant les anticipations, la dynamique des politiques de Trump a créé un « déluge de signaux contradictoires » qui a rendu la Fed hésitante à s’engager sur une ligne de conduite particulière.

Agir rapidement et de manière décisive lorsqu’un problème est clairement défini est devenu un principe central de la banque centrale moderne.

Cependant, la Fed est tout aussi déterminée à éviter de prendre des mesures qui pourraient devoir être annulées ultérieurement, un risque que Powell prendrait s’il signalait son soutien à des baisses de taux pour stabiliser l’économie à un moment où une inflation plus élevée et la nécessité potentielle de maintenir des taux élevés constituent également une menace importante.

Un choc d’un autre genre : la politique commerciale comme facteur imprévisible

Contrairement aux crises passées, qui découlaient de maladies, de perturbations des chaînes d’approvisionnement ou d’embargos pétroliers, la situation actuelle résulte d’une décision politique délibérée de la Maison Blanche d’imposer des droits de douane sur les importations à des niveaux dépassant largement les attentes, déclenchant des mesures de représailles de la Chine et la possibilité de nouvelles contre-mesures de la part d’autres nations.

Le consensus qui se dessine est que les droits de douane de Trump freineront la croissance économique, voire déclencheront une récession généralisée.

JPMorgan a récemment rejoint le chœur des voix inquiètes, ses économistes prévoyant une baisse de 0,3 % du produit intérieur brut pour l’ensemble de l’année, une révision significative à la baisse par rapport à une estimation précédente de croissance de 1,3 %.

Ils prévoient également que le taux de chômage passera de son niveau actuel de 4,2 % à 5,3 %.

Avec un taux tarifaire moyen sur les quelque 3 000 milliards de dollars d’importations annuelles des États-Unis qui pourrait potentiellement décupler, passant d’environ 2,5 % à 25 % ou plus, l’impact initial devrait se faire sentir sur les prix, les producteurs et les importateurs répercutant au moins une partie de ces coûts sur les consommateurs.

Les économistes anticipent que ces prix plus élevés se traduiront par une inflation globale supérieure d’un point de pourcentage ou plus à ce qu’elle aurait été autrement, l’éloignant encore davantage de l’objectif de 2 % de la Fed.

Alors que les ménages et les entreprises s’adaptent aux prix plus élevés, un ralentissement de la demande est attendu, créant un mélange d’inflation plus élevée et de croissance plus lente – un scénario qui rappelle la stagflation.

Si Powell et d’autres responsables de la Fed ne pensent pas avoir atteint un point où leur capacité à atteindre leur objectif d’inflation entre directement en conflit avec leur objectif de maintenir un faible taux de chômage, ils reconnaissent les difficultés.

« Nous ne sommes pas dans une situation comparable à celle des années 1970 », a déclaré Powell, faisant référence à la période d’inflation à deux chiffres et de chômage relativement élevé.

« Mais les effets marginaux immédiats seraient une inflation plus élevée et peut-être un chômage plus important », a ajouté Powell, notant que « c’est difficile pour une banque centrale », car ces deux défis nécessitent des réponses politiques opposées.

Tant que la trajectoire économique ne sera pas plus claire et que la vitesse de déplacement ne sera pas connue, « on a l’impression qu’il n’y a pas besoin de se précipiter ».