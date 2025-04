Le Département foncier de Dubaï et la VARA unissent leurs forces pour déployer la tokenisation immobilière.

Dubaï prévoit de déployer la tokenisation immobilière dans le cadre de ses efforts de modernisation du secteur immobilier.

Selon une annonce du 7 avril, le Département des terres de Dubaï (DLD) et l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) ont signé un nouvel accord de collaboration pour soutenir cette initiative.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre plus large de l’« Initiative d’innovation immobilière REES » et devrait ouvrir la voie à une intégration plus étroite des actifs virtuels dans les transactions immobilières.

L’accord vise à relier le registre immobilier de Dubaï aux jetons immobiliers basés sur la blockchain via un cadre de gouvernance formel.

Cela permettra une propriété fractionnée, stimulera la liquidité du marché et contribuera à rationaliser les opérations des sociétés de gestion immobilière.

Dans l’annonce, les responsables ont souligné qu’il s’agissait de la première fois qu’un tel système était lancé au niveau gouvernemental dans le monde.

Les deux agences visent également à renforcer les structures juridiques et réglementaires entourant les actifs virtuels dans l’immobilier, tout en protégeant les droits des investisseurs et en suivant l’évolution future du secteur.

Un autre objectif est de rendre l’investissement immobilier plus accessible aux petits investisseurs et d’ouvrir le marché à un plus large éventail de participants.

Dans le cadre de cette collaboration, des projets pilotes seront lancés pour tester la tokenisation de l’immobilier en conditions réelles.

De plus, l’accord décrit des plans visant à améliorer les infrastructures numériques, à sensibiliser aux réglementations sur les actifs virtuels et à aligner les pratiques locales sur les normes internationales de protection des investisseurs.

Le DLD et la VARA collaboreront également étroitement avec les entreprises technologiques intéressées par le développement de solutions de tokenisation immobilière à Dubaï.

Commentant cette évolution, le directeur général du DLD, Marwan bin Ghalita, a qualifié cette initiative de mesure stratégique visant à renforcer le secteur immobilier.

Notre partenariat avec la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie immobilière de Dubaï 2033 et de l’Agenda économique de Dubaï D33, qui renforcent le leadership mondial de Dubaï dans l’un des secteurs les plus vitaux.

Dans le cadre de la Stratégie immobilière de Dubaï 2033, lancée l’année dernière, l’accent est mis sur la transparence, la technologie et la durabilité du secteur immobilier.

Parallèlement, l’Agenda économique de Dubaï D33, lancé début 2023, vise à doubler le PIB de la ville au cours des dix prochaines années.

L’offensive de Dubaï en matière de tokenisation

L’initiative de tokenisation de Dubaï ne se limite pas à l’immobilier. Les régulateurs financiers ouvrent également la voie aux entreprises de cryptomonnaies pour explorer les produits tokenisés grâce au premier bac à sable réglementaire de tokenisation du pays.

Lancé par la Dubai Financial Services Authority, le bac à sable devrait fonctionner jusqu’au 24 avril, offrant un environnement contrôlé aux entreprises pour tester les services d’investissement tokenisés.

Le programme vise à tracer une voie claire pour les entreprises de cryptomonnaies afin qu’elles puissent tester leurs offres tokenisées dans un environnement contrôlé dans le cadre du programme de licence d’essai d’innovation, avant d’obtenir finalement l’approbation complète de la DFSA.