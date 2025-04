Les droits de douane de Trump, l’escalade de la guerre commerciale et les craintes de récession avant la fin de l’année ont considérablement affecté les actions américaines depuis le début de 2025.

Au moment de la rédaction, l’indice de référence S&P 500 a baissé d’environ 17 % par rapport à son plus haut niveau de l’année.

Cependant, le célèbre investisseur Jim Cramer continue de s’attendre à ce que certains secteurs résistent bien à la crise boursière actuelle.

Il recommande de suivre le modèle post-bulle dot-com, qui suggère que les deux secteurs suivants pourraient aider les investisseurs à rester dans le vert malgré les vents contraires persistants.

Soins de santé

Jim Cramer recommande de s’en tenir aux valeurs sûres du secteur de la santé, notamment celles axées sur la distribution de médicaments et les assurances, dans le contexte actuel de repli du marché.

Bien que le nouvel environnement tarifaire devrait nuire aux actions pharmaceutiques américaines, il continue de considérer certaines valeurs du secteur pharmaceutique comme bien positionnées pour surmonter les défis macroéconomiques.

La vision optimiste de Cramer sur les actions liées à la santé s’inspire du scénario post-bulle Internet.

Il est optimiste car les entreprises de ce secteur ont l’habitude d’offrir une croissance « lente et régulière » en période difficile.

Parmi les actions de ce secteur sur lesquelles il est particulièrement optimiste malgré la faiblesse générale du marché, on trouve UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb et Cardinal Health.

UNH, BMY, CAH – les trois valeurs du secteur de la santé sélectionnées par Cramer ont relativement bien performé cette année, malgré les craintes d’une récession due aux droits de douane au second semestre 2025.

Wall Street semble également partager l’avis de l’animateur de Mad Money sur les trois noms.

L’objectif de cours moyen des analystes pour les trois actions indique actuellement un potentiel de hausse de plus de 10 % à partir d’ici.

De plus, les principales actions du secteur de la santé de Cramer, UNH, BMY et CAH, offrent un rendement du dividende compris entre 1,5 % et 4,5 % au moment de la rédaction, ce qui les rend d’autant plus intéressantes à posséder aux niveaux actuels.

Services publics

Un autre secteur dont Jim Cramer prévoit une bonne performance à l’avenir, sur la base de son analyse du scénario post-bulle internet, est celui des « services publics ».

Selon l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, les investisseurs devraient ignorer le secteur technologique et se concentrer sur « les actions de sociétés nationales ayant un pouvoir de fixation des prix et ne connaissant aucun ralentissement de la demande ni de risque de crédit » dans le contexte actuel de repli du marché.

Et les actions des services publics correspondent parfaitement à ces critères, a-t-il récemment argumenté dans l’émission « Mad Money ».

Parmi les noms qu’il apprécie particulièrement dans ce secteur, on peut citer American Electric Power et Duke Energy.

Ces deux actions constituent les points forts du marché plus large, malgré la faiblesse générale en 2025.

AEP et DUK sont actuellement en hausse de plus de 10 % par rapport à leurs plus bas niveaux respectifs depuis le début de l’année.

Le célèbre investisseur recommande également d’acheter des actions d’American Electric Power et de Duke Energy car elles offrent un rendement de dividende sain de plus de 3,0 % au moment de la rédaction.