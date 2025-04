Lundi, Dalal Street a connu un véritable bain de sang, le BSE Sensex et le Nifty 50 s’effondrant d’environ 5 % chacun, atteignant leurs plus bas niveaux depuis neuf mois.

La forte baisse reflète la pression mondiale croissante, l’indice de volatilité ayant bondi de plus de 50 %, signalant une peur accrue chez les investisseurs.

Tous les indices sectoriels ont viré au rouge, tandis que les actions à petite et moyenne capitalisation ont subi des pertes encore plus importantes, les petites capitalisations chutant de 7 %.

Les valeurs technologiques et métallurgiques ont été les plus touchées par les ventes, l’indice Nifty IT reculant de 6 % et l’indice Nifty Metal de 7 %.

Les turbulences sur les marchés font suite à la vente massive de vendredi à Wall Street, qui a donné le ton pour une semaine difficile sur les marchés asiatiques.

Les tensions commerciales mondiales s’intensifient avec les droits de douane de représailles de la Chine.

Le chaos sur les marchés indiens s’inscrit dans un mouvement de vente généralisé à l’échelle mondiale, déclenché par les politiques tarifaires agressives du président américain Donald Trump, qualifiées de « Jour de la Libération » dans une récente annonce.

Trump a affirmé que ces droits de douane conféraient aux États-Unis un « grand pouvoir de négociation », mais la réaction a été loin d’être positive.

La Chine a riposté en imposant un droit de douane massif de 34 % sur tous les produits américains, intensifiant les craintes d’une guerre commerciale mondiale.

Les conséquences ont été immédiates, le Nikkei 225 et le Topix japonais plongeant de 7 %, entraînant des interruptions de cotation et la suspension des contrats à terme en raison des coupe-circuits.

Les contrats à terme américains ont chuté jusqu’à 1 500 points, tandis que la liquidation s’est étendue à toutes les classes d’actifs, les prix du pétrole brut tombant sous les 60 $ le baril et l’or s’effondrant de près de 3 % à 3 037,79 $ vendredi.

Wall Street a mené la baisse, l’indice S&P 500 plongeant à son plus bas niveau depuis 11 mois, effaçant la somme stupéfiante de 5,4 billions de dollars de valeur boursière en deux séances.

L’indice a chuté de 6 %, enregistrant sa plus forte baisse en une seule journée depuis mars 2020, tandis que des géants de la technologie comme Tesla, Nvidia et Apple ont subi des baisses à deux chiffres ou importantes.

Le Nasdaq 100 est officiellement entré en territoire de marché baissier, amplifiant les inquiétudes que le krach de vendredi n’effraie les homologues asiatiques lundi.

L’effondrement généralisé des marchés souligne les répercussions de la stratégie tarifaire de Trump, laissant les investisseurs se préparer à une volatilité accrue.

L’Inde réclame des concessions face à l’incertitude

Alors que la Chine a opté pour des représailles, l’Inde et d’autres nations adoptent une approche plus conciliante.

Selon Reuters, des pays comme le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et l’Inde cherchent à obtenir des concessions des États-Unis plutôt qu’à imposer des contre-mesures tarifaires.

Le Vietnam et le Cambodge négocient des tarifs douaniers plus bas ou des délais, tandis que la Grande-Bretagne recherche un accord économique plus large.

Cette stratégie diplomatique reflète un effort pour atténuer l’impact des politiques de Trump, mais l’incertitude entourant le commerce mondial continue de perturber les investisseurs nationaux.

Alors que le compte à rebours avant la saison des résultats commence, les observateurs du marché surveillent de près l’impact de ces tensions sur les perspectives économiques de l’Inde, avec la possibilité d’une volatilité prolongée à l’horizon.

La réaction du marché indien souligne l’interconnexion des finances mondiales, Dalal Street ressentant le poids des événements internationaux.

Les investisseurs sont sur les nerfs, attendant des signaux plus clairs au fur et à mesure du déroulement des négociations commerciales et de la publication des données économiques.

Pour l’instant, la mer Rouge qui s’étend sur les marchés asiatiques rappelle cruellement les défis posés par le régime tarifaire de Trump.