Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA) a subi un important revers lundi après l’annonce par le président Trump de nouveaux droits de douane réciproques de 34 % sur les marchandises en provenance de Chine.

Les actions BABA ont chuté de plus de 10 % aujourd’hui et de plus de 20 % par rapport à leur plus haut niveau de l’année atteint mi-mars, indiquant que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de l’impact potentiel des nouvelles politiques commerciales de Trump sur le géant chinois.

Cependant, une analyse plus approfondie des activités d’Alibaba suggère que le géant du commerce électronique et de la technologie n’est peut-être pas aussi exposé aux droits de douane de Trump que beaucoup le pensent.

L’envergure mondiale de BABA le protège des tarifs douaniers de Trump.

Alibaba est relativement mieux positionné que certains de ses concurrents en termes de capacité à gérer les nouveaux droits de douane, la Chine continuant de représenter une part importante de ses revenus.

Bien que la plateforme mondiale d’Alibaba opère aux États-Unis, une part importante de ses ventes provient d’autres marchés internationaux.

Les États-Unis ne sont qu’un des nombreux pays où l’entreprise exerce ses activités.

Cette large présence et envergure mondiale rendent l’action Alibaba relativement plus protégée de l’impact des tarifs douaniers de Trump.

De plus, les actions BABA offrent actuellement un rendement du dividende de 1,72 %, ce qui les rend d’autant plus intéressantes à posséder, surtout si vous pariez sur une récession potentielle avant la fin de 2025.

Les produits Alibaba restent moins chers que les alternatives américaines.

Les investisseurs devraient envisager d’acheter des actions Alibaba suite au récent repli, notamment parce que les équipements lourds, y compris les chargeuses et les tracteurs, restent moins chers sur sa plateforme mondiale malgré les nouvelles taxes.

Cet avantage de prix par rapport aux alternatives américaines pourrait contribuer à maintenir les ventes de BABA dans la plus grande économie mondiale, dans le contexte d’une guerre commerciale naissante.

Ensemble, ces facteurs suggèrent que les produits d’Alibaba pourraient continuer à se vendre aux États-Unis, car l’exposition de l’entreprise aux nouveaux droits de douane n’est pas si importante. Le risque est donc gérable.

Il est à noter que Wall Street reste optimiste quant à l’action Alibaba malgré les droits de douane de Trump, qui ont également semé le chaos sur les valeurs technologiques.

La note consensuelle sur BABA est actuellement « acheter ».

L’IA positionne les actions BABA pour une hausse supplémentaire.

L’action Alibaba pourrait également valoir la peine d’être achetée en cas de faiblesse, car le géant continue de déployer ses ailes sur le marché en pleine croissance de l’intelligence artificielle.

En fait, l’entreprise basée à Hangzhou, en Chine, devrait déployer la dernière version de son modèle d’IA phare, le Qwen 3, au cours des trois à quatre prochaines semaines.

L’engagement de BABA envers l’IA a même conduit Eric Jackson d’EMJ Capital à le qualifier de meilleur titre IA que Nvidia lors d’une récente interview accordée à CNBC.

La force liée à l’intelligence artificielle commence déjà à se refléter dans les résultats financiers d’Alibaba, renforçant ainsi l’argument en faveur de la détention d’actions BABA dans le contexte actuel.

En février, BABA a annoncé un bénéfice net de près de 49 milliards de yuans et un chiffre d’affaires de 280 milliards de yuans pour son troisième trimestre fiscal – des résultats largement supérieurs aux prévisions des analystes.