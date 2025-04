Les exportations de GPL du Moyen-Orient augmentent fortement, mais la réduction des subventions en Inde pourrait avoir un impact sur la demande, selon Vortexa

La décision du gouvernement indien de réduire les subventions sur la consommation de GPL résidentiel après les élections nationales pourrait entraîner une baisse de la demande.

Cette diminution pourrait coïncider avec une augmentation de la disponibilité des exportations de GPL du Moyen-Orient dans les prochains mois, selon l’agence de suivi des navires, Vortexa.

Selon les données de Vortexa, les exportations de gaz de pétrole liquéfié ont atteint un niveau record de 1,49 million de barils par jour en mars, soit une augmentation de 200 000 barils par jour sur un an.

Les exportations ont atteint des niveaux record

Les exportations ont atteint un niveau record avant l’augmentation de la production pétrolière prévue par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés à partir d’avril.

L’augmentation des exportations de GPL a été menée par les Émirats arabes unis, qui ont expédié 132 000 barils par jour de plus que le mois précédent, et par le Qatar, qui ne fait pas parti de l’OPEP, et qui a exporté 62 000 barils par jour de plus qu’en février.

Source : Vortexa

Les analystes de Vortexa avaient précédemment estimé que l’impact résultant de la levée des réductions de production de l’OPEP sur les exportations régionales de GPL serait minime – un très grand méthanier (VLGC) supplémentaire par mois à partir d’avril – et s’attendent à ce que les exportations du mois d’avril aient du mal à égaler le niveau record atteint en mars.

L’appétit global pour les importations devrait être freiné par la baisse saisonnière de la demande en avril ; les conversations avec les acheteurs indiquent que les besoins de la première moitié du mois d’avril étaient assez faibles, selon Samantha Hartke, responsable de l’analyse de marché pour les Amériques chez Vortexa.

« Le second semestre pourrait ne pas être bien meilleur, étant donné que plusieurs acteurs majeurs ne retourneront à leur bureau que plus tard cette semaine après leurs congés du Ramadan et disposeront d’une fenêtre étroite pour fixer les rendez-vous », a-t-elle déclaré.

De plus, le programme GPL d’avril de Saudi Aramco semblait plus serré, compte tenu de la réduction des tolérances accordées à deux de ses principaux acheteurs.

Inversement, la hausse séquentielle des exportations des Émirats arabes unis provient probablement de l’augmentation de l’utilisation de leur usine de gaz d’Al-Hosn, tandis que le Qatar cherchera probablement à maintenir la concurrence avec les Émirats arabes unis pour les parts de marché en Extrême-Orient.

Absence de subvention sur le GPL en Inde

L’Inde, le plus grand acheteur de GPL du Moyen-Orient, recevant 59 % des exportations de la région au premier trimestre de 2025, pourrait freiner l’augmentation des expéditions depuis le Moyen-Orient.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à la moyenne de 57 % enregistrée l’année dernière et de 52 % en 2023, selon les données de Vortexa.

La demande globale de GPL en Inde a enregistré une augmentation significative de 6,4 % en glissement annuel en 2024, atteignant en moyenne 986 000 barils par jour, contre un taux de croissance de 1,5 % en 2023, soit une moyenne de 926 000 barils par jour, selon les données gouvernementales.

« Il est peu probable que l’augmentation de 2024 se répète cette année », a déclaré Hartke.

Les élections fédérales indiennes de l’année dernière ont été marquées par une vague de subventions sur le GPL et de distribution gratuite de bouteilles aux électeurs, étant donné que la consommation de GPL résidentiel représente 92 % de la consommation totale de GPL dans le pays.

Le gouvernement a dépassé son objectif d’inscrire 7,5 millions de nouveaux bénéficiaires au programme de subventions Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) l’année dernière, atteignant cet objectif plusieurs mois avant le calendrier prévu.

« Les subventions pour les bouteilles de gaz domestiques sont essentielles pour soutenir la croissance de la consommation de GPL dans le pays », a ajouté Hartke.

Les subventions accordées aux ménages à faible revenu en Inde seront réduites de 36 milliards de roupies (421 millions $, soit 28 %).

Les subventions aux ménages seront réduites de 26 milliards de roupies (304 millions $, soit 18 %).

Ces réductions entreront en vigueur à partir d’avril 2025 dans le cadre du budget indien de 2025-2026.

Source : Vortexa

Compagnies pétrolières touchées

Les compagnies pétrolières publiques indiennes ont subi des pertes considérables, d’environ 4,7 milliards $, en raison des subventions gouvernementales.

Ces subventions les obligent à vendre leurs produits nettement en dessous des prix du marché international, les plaçant dans une situation financière difficile, selon les données budgétaires de l’Inde pour l’année 2024.

« Sans élection fédérale en vue pour les cinq prochaines années, il appartiendra aux États individuels d’apporter une forme d’aide à leurs électeurs, bien que l’on s’attende à ce que cette aide soit loin d’égaler les compensations plus importantes prévues par le régime fédéral », a déclaré Hartke.

Bien que les prix mensuels des bouteilles de gaz résidentielles en Inde soient restés inchangés depuis mars 2024, il nous semble difficile de concevoir que cette dynamique puisse perdurer compte tenu de la réduction des subventions résidentielles.

Hartke a déclaré :