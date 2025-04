Le monde des cryptomonnaies a été brûlé par les cycles de hype des meme coins – des lancements spectaculaires, des hausses vertigineuses et des krachs inévitables.

Dans ce contexte, l’USD1, le stablecoin lancé par World Liberty Financial, une entreprise de finance décentralisée soutenue par le président Donald Trump et sa famille, s’apprête à entrer sur un marché de plus en plus saturé.

Cela a conduit les experts à se demander si une stablecoin de premier plan peut offrir une alternative plus fiable à ceux qui sont sceptiques quant aux cryptomonnaies en tant que classe d’actifs, et restaurer la confiance dans le marché des stablecoins, un marché vital pour le succès de l’industrie des cryptomonnaies – ou si elle est destinée à devenir simplement un autre placement risqué.

Dans une interview par courriel accordée à Invezz , Steven Pu, cofondateur de Taraxa, une plateforme blockchain de couche 1, souligne que le succès de l’USD1 dans le rétablissement de la confiance repose sur des opérations transparentes, des audits réguliers et le strict respect des normes réglementaires — une entreprise bien plus importante que le lancement d’une cryptomonnaie mème classique.

« Le pouvoir que détient le dollar américain sur la société américaine en fait un outil unique et puissant dans le monde des cryptomonnaies, mais ce pouvoir s’accompagne d’une responsabilité accrue. Ne pas répondre aux attentes aurait des répercussions bien au-delà des déceptions de marché habituelles, affectant la confiance des investisseurs et la perception du public à une échelle beaucoup plus large », explique-t-il.

Sur le potentiel d’un dollar américain pour renforcer la confiance sur le marché des stablecoins

Invezz : Le marché des cryptomonnaies a connu d’importants problèmes de confiance en raison de la volatilité des memecoins. Dans ce contexte, comment envisagez-vous le potentiel du stablecoin USD1 pour restaurer cette confiance perdue ?

L’introduction de l’USD1, un stablecoin prétendument adossé à des bons du Trésor américain à court terme, à des dépôts en dollars américains et à d’autres équivalents de trésorerie, vise à fournir un actif numérique stable.

Cependant, ce n’est pas nouveau – de nombreux stablecoins sont adossés de cette manière.

Plutôt qu’une innovation, c’est une exigence pour gagner la confiance des utilisateurs – notamment après la chute spectaculaire des stablecoins algorithmiques avec le scandale Luna Terra.

Un tel soutien peut offrir aux utilisateurs une confiance dans la stabilité de la valeur de la monnaie, rétablissant potentiellement la confiance des investisseurs à la recherche d’options moins volatiles.

Cependant, l’efficacité de l’USD1 pour restaurer la confiance dépendra de la transparence des opérations, d’audits réguliers et du respect des normes réglementaires, ce qui représente une opération bien plus importante que le lancement d’une memecoin.

Invezz : Pensez-vous que la perception du public concernant les jetons soutenus par des célébrités a été définitivement endommagée par les récents échecs des memecoins ?

L’association des cryptomonnaies avec les célébrités a été une arme à double tranchant.

Si les endorsements de célébrités peuvent attirer une attention considérable, les récents échecs de cryptomonnaies mèmes liées à des personnalités publiques ont suscité le scepticisme.

N’oublions pas la collection NFT de Katy Perry qui a préfiguré le sommet du cycle.

La perception du public concernant les jetons soutenus par des célébrités a été affectée, rendant les investisseurs plus prudents.

Pour l’USD1, malgré son soutien, l’implication de personnalités de premier plan signifie qu’il doit travailler assidûment à établir sa crédibilité au-delà de l’association avec des célébrités.

Les célébrités attirent l’attention, mais les experts inspirent la confiance.

Quelles caractéristiques le billet de 1 dollar américain doit-il présenter pour établir sa crédibilité ?

Invezz : Quelles caractéristiques ou implémentations spécifiques seraient cruciales pour que l’USD1 établisse sa crédibilité et gagne l’adoption du marché ?

Pour que l’USD1 gagne en adoption sur le marché et établisse sa crédibilité, plusieurs caractéristiques clés sont essentielles.

Premièrement, la transparence est essentielle, avec une divulgation claire des avoirs de réserve et des audits réguliers par des tiers pour vérifier les actifs sous-jacents.

La conformité réglementaire est également indispensable, nécessitant le respect des réglementations financières et l’obtention des licences nécessaires pour exercer légalement.

De plus, la sécurité est primordiale, avec des mesures robustes en place pour protéger contre les piratages et sauvegarder les actifs des utilisateurs.

Il faut également garantir la liquidité pour faciliter les transactions et les rachats sans heurts, tandis qu’une structure de gouvernance solide, dirigée par des professionnels expérimentés des finances et des technologies, est nécessaire pour instaurer la confiance et la crédibilité à long terme.

Le soutien gouvernemental d’un dollar américain : une arme à double tranchant.

Invezz : Quels sont les principaux pièges potentiels que l’USD1 devrait éviter pour maintenir la confiance du public ?

Pour maintenir la confiance du public, l’USD1 doit se méfier de plusieurs pièges potentiels.

Le manque de transparence représente un risque important ; le défaut de fournir des informations claires sur les réserves et les opérations pourrait éroder la confiance, surtout lorsque les utilisateurs pourraient se demander pourquoi ils devraient opter pour l’USD1 plutôt que pour l’USD déjà numérique et largement fiable.

Le non-respect de la réglementation est une autre préoccupation. Opérer sans les approbations réglementaires appropriées pourrait entraîner des poursuites judiciaires et une perte de crédibilité.

Compte tenu de la nature garantie par le gouvernement de l’USD1, tout écart par rapport à la perfection réglementaire pourrait alimenter un sentiment d’hypocrisie et saper la confiance dans les institutions qui le soutiennent.

De plus, une mauvaise gestion des risques pourrait créer de l’instabilité. Des mesures insuffisantes pour faire face aux risques de marché, opérationnels et technologiques ne feraient que rappeler les échecs passés comme celui de FTX.

Enfin, les promesses excessives peuvent gravement nuire à la réputation.

Le pouvoir que détient le dollar américain sur la société américaine en fait un outil unique et puissant dans le monde des cryptomonnaies, mais ce pouvoir s’accompagne d’une responsabilité accrue.

Le non-respect des attentes aurait des répercussions bien plus importantes que les déceptions de marché habituelles, affectant la confiance des investisseurs et la perception du public à une échelle beaucoup plus vaste.

L’USD1 pourrait-il devenir un produit grand public ou restera-t-il une offre de niche ?

Invezz : À votre avis, quels facteurs détermineront si l’USD1 deviendra une cryptomonnaie stable grand public ou un produit de niche ?

Plusieurs facteurs détermineront si l’USD1 deviendra une cryptomonnaie stable grand public ou restera un produit de niche.

La demande du marché joue un rôle crucial, notamment l’ampleur de la demande pour un autre stablecoin sur un marché déjà saturé.

Un autre facteur clé est son avantage concurrentiel ; compte tenu des informations limitées disponibles, il est difficile d’identifier les avantages uniques qu’USD1 offre au-delà de l’influence des institutions qui le soutiennent.

L’environnement réglementaire aura également un impact significatif sur son succès, la capacité à naviguer et à se conformer aux réglementations en constante évolution dans diverses juridictions étant essentielle.

De plus, les partenariats et les intégrations avec les institutions financières, les bourses et les plateformes de paiement seront essentiels pour améliorer la convivialité et garantir une adoption plus large.

Enfin, la confiance et l’adoption des utilisateurs sont essentielles, car la constitution d’une base d’utilisateurs solide grâce à des performances fiables et à des expériences positives sera indispensable au succès à long terme.