Les marchés boursiers européens ont connu un répit bienvenu mardi, ouvrant en hausse après une série de quatre jours de pertes qui avait ébranlé le moral des investisseurs dans le monde entier.

Ces gains s’accompagnent toutefois d’une forte dose de prudence, car le différend tarifaire mondial en cours et l’incertitude entourant la prochaine décision du président américain Donald Trump continuent de peser lourdement sur la confiance des marchés.

À 9h11 CET, l’indice Stoxx 600 s’échangeait en hausse d’environ 1 %, presque tous les secteurs étant de nouveau en territoire positif.

Les principaux indices régionaux ont également enregistré des gains, notamment le Dax allemand (en hausse de 1,09 %), le CAC 40 français (en hausse de 1,66 %) et le FTSE MIB italien (en hausse de 1,66 %).

En Espagne, l’IBEX 35 a ouvert en hausse de 0,52 %, tandis qu’à Londres, le FTSE 100 est également revenu en territoire positif, grimpant de 1,03 %.

Ce début de séance plus calme sur les marchés européens fait suite à une journée de négociation brutale lundi, bien que le sentiment des investisseurs reste prudent, les tensions commerciales mondiales et l’incertitude quant aux prochaines décisions du président américain Donald Trump continuant de peser sur la confiance.

« Les investisseurs doivent prendre les choses au jour le jour, et mardi a bien commencé… Le pétrole brut a également augmenté de 1,2 % pour atteindre 61,45 dollars le baril, tandis que l’or a progressé de 1,8 % pour atteindre 3 028 dollars l’once », a noté Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, dans un courriel adressé à Euronews.

Ce sont de petites victoires en termes de mouvements d’actifs, mais de grandes victoires pour l’état du marché plus large, compte tenu du bain de sang que nous avons subi depuis le « Jour de la Libération » de la semaine dernière. La stabilisation des marchés sera accueillie à bras ouverts.

Mould a également suggéré que ces mouvements de prix devraient insuffler un optimisme bienvenu sur les marchés, aidant les investisseurs à atténuer une partie de l’anxiété entourant les dommages causés à leurs portefeuilles la semaine dernière.

« Les marchés pourraient rester fragiles pendant les jours et les semaines à venir. Il suffirait d’un nouveau signe d’agressivité de la part de Trump ou d’un partenaire commercial ripostant vigoureusement pour provoquer de nouveaux troubles. Les reprises des marchés peuvent rapidement perdre de leur élan si les investisseurs perdent confiance en une solution à la situation qui a provoqué la vente massive initiale », a averti Mould.

Les marchés asiatiques rebondissent, mais les tensions persistent.

Copy link to section

Parallèlement, mardi matin, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu’il « se battrait jusqu’au bout » et mettrait en œuvre des contre-mesures non spécifiées contre les États-Unis pour sauvegarder ses propres intérêts, après que le président Donald Trump a menacé d’imposer un droit de douane supplémentaire de 50 % sur les importations chinoises.

En début d’après-midi, heure de Tokyo, le Nikkei 225 était en hausse de 5 %, à 32 691,34 points, récupérant une partie de ses pertes récentes.

Hong Kong a également réussi à regagner un peu de terrain, bien que pas assez pour compenser la chute dévastatrice de 13,2 % de lundi, qui a marqué la pire journée du Hang Seng depuis la crise financière asiatique de 1997.

L’indice Hang Seng a gagné 1,6 % pour atteindre 20 140,78 points, tandis que l’indice composite de Shanghai a bondi de 0,9 % à 3 124,77 points.

Le Kospi sud-coréen a légèrement progressé de 0,1 % pour atteindre 2 331,80 points, tandis que le S&P/ASX 200 australien a grimpé de 1,7 % à 7 471,10 points.

Les marchés néo-zélandais et australiens ont également enregistré des gains.

Les contrats à terme américains indiquent des gains : un rayon d’espoir ou une fausse aurore ?

Copy link to section

Les contrats à terme sur les actions américaines ont également progressé, les trois principaux indices de référence – le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite – affichant tous une hausse de plus de 1 %.

Cela fait suite à une performance mitigée lors de la séance américaine de lundi soir, où le Nasdaq a enregistré une très légère hausse, tandis que le S&P 500 n’a baissé que de 0,2 %.

Cependant, les analystes restent prudents, remettant en question la durabilité du rebond actuel. « Je ne parierais pas toute ma fortune sur un rebond durable, à moins et jusqu’à ce que nous obtenions un virage politique décisif », a déclaré Michael Brown, stratège de recherche principal chez Pepperstone, à Euronews.

Point d’inflexion ou rebond du chat mort ? L’avenir incertain du marché

Copy link to section

Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor, a fait écho aux propos de Brown, notant que la nervosité et la volatilité des investisseurs restent élevées.

« Les mouvements ont été relativement bénins comparés à l’expérience des derniers jours, mais sous le capot, il y a eu de fortes fluctuations, l’indice Dow Jones enregistrant sa plus forte variation intrajournalière jamais enregistrée. Des informations initiales, apparemment provenant des médias sociaux, suggéraient qu’une pause sur les droits de douane était imminente, ce qui a fait monter les marchés, avant qu’une réfutation rapide de la Maison Blanche ne vienne annuler tout gain potentiel. Des commentaires ultérieurs du président menaçant d’intensifier encore les droits de douane contre la Chine ont maintenu les investisseurs mondiaux en alerte », a déclaré Hunter dans une note par courriel à Euronews.

Il a ajouté que les baisses précédentes des prix des obligations et de l’or dans la journée étaient « attribuées au besoin des investisseurs de lever des fonds pour les appels de marge afin de couvrir leurs pertes ailleurs ».

Cette rotation a déjà été observée et peut se révéler un cycle auto-entretenu, susceptible d’exercer une pression supplémentaire, si besoin était, sur les marchés mondiaux.

Hunter a également souligné la difficulté de déterminer si la baisse des marchés représente un véritable point d’inflexion ou simplement un classique « rebond du chat mort ».

« La volatilité observée notamment lors de la séance de négociation américaine suggère que les deux scénarios sont possibles, d’autant plus que d’autres annonces tarifaires suivront, susceptibles de faire évoluer le sentiment dans un sens ou dans l’autre. En effet, de nombreux investisseurs ont noté – avec une certaine exaspération – que contrairement aux crises précédentes où une confluence de facteurs avait provoqué une extrême faiblesse des marchés, cet ensemble d’événements est largement dû aux actions d’une seule personne. Dans une certaine mesure, les indices mondiaux sont à la merci du Président, et les réactions négatives croissantes que les États-Unis commencent à subir en termes de tarifs de représailles et de rhétorique de plus en plus agressive ne sont même pas au début du commencement », a-t-il mis en garde.

Enfin, malgré une légère hausse en fin de journée, le Nasdaq reste en baisse de 19,2 % depuis le début de l’année et se trouve fermement en territoire de marché baissier, avec un recul de 23 % depuis son récent sommet historique, preuve supplémentaire que la reprise pourrait être de courte durée.

Pendant ce temps, le S&P 500 et le Dow Jones ont chuté respectivement de 14 % et de 10,8 % depuis le début de l’année.

Impact mondial : les matières premières et les relations commerciales sous pression

Copy link to section

L’analyste a souligné la dépendance continue des marchés asiatiques aux négociations avec les États-Unis pour progresser avec succès, déclarant : « Le rebond semble reposer sur l’espoir que les négociations avec les États-Unis dans les prochains jours aboutiront à des concessions, l’économie étant largement dépendante des exportations, les États-Unis étant un partenaire commercial majeur et important. »

Il a également ajouté : « La Chine a également intensifié sa propre rhétorique de représailles et montre peu de signes de céder aux menaces du président. Elle a promis ses propres contre-mesures, encore non spécifiées, en plus des droits de douane déjà annoncés, auxquelles s’ajoute la possibilité de nouvelles mesures de relance de l’État pour soutenir l’économie nationale. Quoi qu’il en soit, le résultat actuel sera désastreux et le potentiel de réduction de la demande a affecté les prix des matières premières en général, le pétrole ayant déjà baissé de 13 % cette année. »