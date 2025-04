Les analystes voient une « opportunité d’achat accrue » alors qu’Apple rebondit mais peine à se stabiliser.

Les actions Apple ont rebondi mardi, après plusieurs jours de ventes incessantes qui ont vu la valeur boursière du géant technologique chuter de 638 milliards de dollars, les investisseurs semblant trouver un réconfort dans les indices de potentielles négociations commerciales qui pourraient apaiser les tensions.

L’action a progressé de 4,5 % en début de séance ; cependant, plus tard dans la journée, elle a effacé la majeure partie de ses gains et n’affichait plus qu’une hausse d’un peu plus de 1,7 %.

Cette hausse est survenue alors que les marchés américains plus larges ont également trouvé un certain soulagement, les espoirs reposant sur de nouvelles ouvertures diplomatiques visant à calmer la rhétorique de plus en plus agressive de l’administration Trump.

Le rebond d’Apple, cependant, s’inscrit dans un contexte plus large de défis persistants.

L’action reste en baisse de près de 14 % sur les cinq derniers jours et de près de 17 % sur le dernier mois.

L’exposition d’Apple à la Chine la place au cœur du conflit commercial, les analystes avertissant que les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise sont parmi les plus élevées du secteur technologique.

La Chine a également riposté aux droits de douane américains en imposant des taxes de 34 % sur les marchandises américaines, exacerbant ainsi les tensions commerciales, même si d’autres pays ont contacté les États-Unis pour des négociations.

Le report de certaines fonctionnalités de Siri au sein d’Apple Intelligence a également pesé sur le cours de l’action Apple.

Les analystes voient une lueur d’espoir dans la valorisation malmenée d’Apple.

Malgré les turbulences, certaines voix de Wall Street restent optimistes quant à Apple.

Mardi, Bank of America Securities a réitéré sa recommandation d’achat sur les actions Apple, maintenant son objectif de cours à 250 $.

La société a fait valoir que le fort repli représente une « opportunité d’achat particulièrement intéressante » pour les investisseurs, car le multiple cours/bénéfice de l’action est tombé à environ 21 fois les bénéfices futurs — en dessous du seuil de 25 fois que la banque considère favorable.

« Le fort repli du cours de l’action Apple représente une opportunité d’achat particulièrement intéressante pour les investisseurs souhaitant détenir un titre de haute qualité », affirme Bank of America.

BofA a souligné les flux de trésorerie robustes d’Apple, la résilience de ses bénéfices et le potentiel de croissance lié à l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses appareils.

La société estime que ces facteurs justifient un rapport risque-rendement positif pour l’action aux niveaux actuels.

« Bien que la volatilité à court terme devrait persister, les atouts fondamentaux d’Apple et sa valorisation attractive constituent un argument convaincant pour les investisseurs à long terme », a noté BofA.

Action Apple : risques liés à la chaîne d’approvisionnement et pressions sur les prix

Pourtant, tous les analystes ne sont pas aussi optimistes.

Daniel Ives de Wedbush Securities, un fervent défenseur d’Apple de longue date, a abaissé son objectif de cours de 325 $ à 250 $, invoquant ce qu’il a qualifié d’« Armageddon tarifaire » du président Trump.

Il a reconnu les efforts d’Apple pour diversifier sa production vers des pays comme l’Inde, le Vietnam et la Thaïlande, mais a averti que plus de 50 % de ses Mac et jusqu’à 80 % de ses iPad provenaient toujours de Chine.

« La réalité est qu’il faudrait trois ans et 30 milliards de dollars pour déplacer ne serait-ce que 10 % de la chaîne d’approvisionnement d’Apple hors d’Asie », a averti Ives, soulignant les défis logistiques et financiers auxquels est confronté le géant technologique.

Ben Reitzes de Melius Research a établi des comparaisons entre le choc tarifaire et les crises de marché passées, telles que la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid.

Il a averti que les entreprises de matériel informatique pourraient devoir augmenter leurs prix aux États-Unis jusqu’à 20 % pour compenser l’impact des droits de douane, une mesure qui risque de mécontenter les clients sensibles aux prix.

« Apple pourrait subir une forte baisse de marge de plusieurs centaines de points de base aux États-Unis », a averti Reitzes, tout en maintenant une recommandation d’achat avec un objectif de cours de 226 $.

« Ils vont presque certainement augmenter les prix si les droits de douane sont appliqués. »