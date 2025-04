Broadcom Inc (NASDAQ : AVGO) continue de souffrir alors que la Chine a promis des mesures « résolues et énergiques » après que les États-Unis ont encore augmenté leurs droits de douane sur les importations en provenance de la plus grande économie d’Asie, les portant à plus de 100 %.

L’escalade des tensions commerciales sino-américaines est significative pour AVGO, car elle génère actuellement environ 20 % de son chiffre d’affaires total à Pékin.

Malgré tout, il y a des raisons de faire le plein d’actions Broadcom, qui ont maintenant baissé de plus de 35 % par rapport à leur plus haut niveau de l’année.

L’action Broadcom se négocie à une valorisation attractive.

Copy link to section

Bien qu’AVGO soit manifestement confronté à des vents contraires, la vente massive de titres technologiques depuis le début de l’année l’a rendu assez attrayant en termes de valorisation.

Les actions Broadcom se négocient actuellement à un multiple cours/chiffre d’affaires prévisionnel inférieur à 15.

C’est une baisse significative par rapport aux plus de 18 de Nvidia.

C’est en partie pour cette raison que les analystes de JPM ont qualifié l’action Broadcom de candidat idéal pour un « rebond de soulagement » dans leur récente note aux clients.

La société d’investissement recommande d’acheter des actions AVGO lors du repli et prévoit une hausse jusqu’à 250 $, ce qui indique un potentiel de gain de plus de 60 % par rapport aux niveaux actuels.

Un rendement du dividende de 1,51 % rend Broadcom Inc. d’autant plus attrayante à posséder avant une récession attendue, due aux droits de douane, au second semestre 2025.

Le nouveau programme de rachat d’actions d’AVGO pourrait contribuer à la reprise de son cours boursier.

Copy link to section

En début de semaine, Hock Tan, le PDG de Broadcom Inc., a annoncé un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars qui, selon lui, sera entièrement exécuté d’ici la fin de l’année.

L’annonce de Tan est extrêmement positive pour les investisseurs d’AVGO car elle confirme essentiellement que la direction de l’entreprise reste confiante malgré un contexte macroéconomique de plus en plus difficile.

Malgré les vents contraires, le PDG de Broadcom continue de constater une forte dynamique de la demande pour ses puces personnalisées, ce qui, selon lui, pourrait faire augmenter les revenus de l’entreprise liés à l’IA de 50 % en 2025.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du mois dernier, Tan a annoncé de nouveaux clients pour les accélérateurs d’IA personnalisés de la société, positionnant AVGO pour concurrencer directement Nvidia, la star de l’intelligence artificielle.

Pourquoi Cramer n’achète pas d’actions AVGO

Copy link to section

Le célèbre investisseur Jim Cramer a également salué l’annonce du rachat d’actions de Broadcom dans sa dernière mise à jour aux membres de son club d’investissement cette semaine, ajoutant que « c’est une excellente situation ».

Cramer s’attend à ce que le programme de rachat d’actions fixe un plancher au cours de l’action AVGO, car il agira comme un acheteur constant même en période difficile.

La multinationale n’aurait pas annoncé un rachat d’actions aussi important si elle était ne serait-ce qu’un peu inquiète de sa génération de trésorerie jusqu’à la fin de 2025, a-t-il ajouté.

Cela dit, l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs a confirmé qu’il n’achèterait pas d’actions Broadcom aux niveaux actuels, car il détient déjà une position suffisamment importante (650 actions/pondération de 3,55 %) dans le fabricant de puces IA.