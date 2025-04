Dans un effort coordonné pour renforcer la confiance des investisseurs, les principales sociétés de courtage chinoises se sont engagées à contribuer à la stabilisation des cours des actions nationales, a annoncé la bourse de Shanghai.

Cet engagement intervient alors que de nombreuses sociétés cotées ont dévoilé des plans de rachat de leurs propres actions, une réponse à la guerre commerciale croissante qui a secoué le marché local.

La Bourse de Shanghai (SSE) a révélé mardi soir avoir convoqué une réunion avec 10 grandes maisons de courtage pour souligner l’importance cruciale de la stabilisation des marchés face aux chocs externes.

La SSE a déclaré que les entreprises participantes, notamment Citic Securities, Orient Securities et Industrial Securities, ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives de croissance à long terme de la Chine et se sont engagées à œuvrer activement à la stabilisation du marché, un signal clair de soutien aux efforts du gouvernement.

Les droits de douane américains de 104 % sur les marchandises chinoises

Les États-Unis ont annoncé que des droits de douane de 104 % sur les importations en provenance de Chine entreront en vigueur peu après minuit, intensifiant les tensions commerciales qui ont déjà secoué les marchés mondiaux et affecté les actions chinoises, soulignant la menace immédiate pour l’économie chinoise.

Ce rassemblement de courtiers représente une accélération des efforts des autorités chinoises pour tenter de limiter les dégâts de la guerre commerciale.

Cela fait suite aux engagements antérieurs de Central Huijin, le fonds souverain gouvernemental, d’augmenter ses participations boursières afin de soutenir davantage le marché.

Pour renforcer cet effort, plus de 100 sociétés chinoises cotées ont publié des annonces concernant des achats ou des rachats d’actions, cherchant à restaurer la confiance sur un marché qui a chuté à ses plus bas niveaux depuis six mois cette semaine, suscitant de nouvelles inquiétudes chez les investisseurs.

Le fabricant de machines de construction Sanyi Heavy Industry Co a déclaré avoir racheté 5 millions d’actions pour une valeur de 92,9 millions de yuans (12,64 millions de dollars) sur le marché public mardi, démontrant ainsi une action concrète.

De même, XCMG Construction Machinery a annoncé son intention de racheter des actions de la société pour un montant pouvant atteindre 3,6 milliards de yuans, soulignant l’ampleur des efforts des entreprises pour stabiliser les cours boursiers.

Plus de 20 sociétés cotées contrôlées par le gouvernement central ont également dévoilé des plans de rachat sous la direction du régulateur des actifs de l’État chinois, signalant une réponse unifiée du gouvernement et des entreprises publiques.

Ce groupe comprend les grandes compagnies pétrolières PetroChina et Sinopec, ainsi que des producteurs d’électricité tels que China Shenhua Energy Co et GD Power Development, soulignant l’ampleur des initiatives de rachat d’actions.