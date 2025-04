La décision de la Chine d’ imposer un droit de douane de 34 % sur toutes les marchandises importées des États-Unis est une riposte directe aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les marchandises chinoises.

Selon un article de Reuters, cette escalade de la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales devrait avoir des conséquences importantes pour divers secteurs industriels dans les deux pays.

Dans le secteur de l’aviation, par exemple, des entreprises américaines comme Boeing pourraient voir leurs ventes aux compagnies aériennes chinoises diminuer, ces dernières pouvant opter pour des fournisseurs alternatifs comme Airbus.

Le secteur agricole sera également durement touché, car les agriculteurs américains auront plus de difficultés à exporter leurs produits vers la Chine, un marché important pour le soja, le porc et d’autres produits agricoles.

Cela pourrait entraîner une baisse des prix pour les agriculteurs américains et des difficultés financières pour de nombreux acteurs du secteur agricole.

Au-delà de l’aviation et de l’agriculture, les droits de douane auront probablement un impact sur un large éventail de secteurs, notamment la fabrication, la technologie et le commerce de détail.

Les entreprises américaines qui dépendent de fournisseurs chinois pour les composants ou les produits finis pourraient voir leurs coûts augmenter, ce qui entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs ou une baisse des bénéfices pour les entreprises.

Les entreprises chinoises qui exportent vers les États-Unis seront également confrontées à des difficultés, car leurs produits deviendront plus chers pour les acheteurs américains. Cela pourrait entraîner une diminution de la demande et des pertes d’emplois en Chine.

Avions

Boeing sera fortement impacté par les droits de douane de représailles chinois, qui rendront ses avions considérablement plus chers que ceux proposés par ses concurrentsAirbus et Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Les ventes et les livraisons de Boeing à la Chine ont fortement chuté après 2019 en raison de deux accidents mortels d’avions MAX 8 et de l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine concernant la technologie et la sécurité nationale, malgré le fait que Pékin n’ait pas imposé de droits de douane sur Boeing lors de la guerre commerciale initiale entre les États-Unis et la Chine.

Le gel des importations, qui a pris fin en janvier 2024, n’a pas permis une reprise complète des importations avant six mois plus tard.

Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines, les trois plus grandes compagnies aériennes du pays, avaient prévu de recevoir respectivement 45, 53 et 81 avions Boeing entre 2025 et 2027.

Cependant, ces projets pourraient désormais être affectés par la hausse des prix, selon le rapport.

Semi-conducteurs

Selon les analystes de Bernstein, les processeurs assemblés par Intel, largement utilisés dans les ordinateurs portables et les serveurs, représentent 8 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars de puces que la Chine importe annuellement des États-Unis.

En 2024, la Chine était le plus grand marché d’Intel, générant 29 % de ses revenus, contre 27 % en 2023.

De plus, Micron, un fabricant américain de puces mémoire, pourrait être affecté par d’éventuels droits de douane en raison de l’importation de certaines de ses puces vendues en Chine depuis les États-Unis.

Bien que Micron possède des installations de production en Chine et dans d’autres pays, l’impact reste incertain.

En revanche, les puces IA de NVIDIA, également très demandées par les entreprises chinoises, ne sont pas affectées par les droits de douane.

Ceci est dû au fait qu’ils sont produits et assemblés à Taïwan par TSMC.

Agriculture et matériel agricole

Le secteur agricole américain sera le plus durement touché par les droits de douane de représailles de Pékin, la Chine étant le plus grand marché pour les produits agricoles américains.

La Chine a suspendu les qualifications d’importation de sorgho de la société C&D (USA) Inc., détenue par des Chinois, invoquant des problèmes de sécurité alimentaire.

De plus, les farines de viande et d’os de volaille provenant d’American Proteins, de Mountaire Farms of Delaware et de Darling Ingredients ont également été suspendues.

Les produits avicoles de Mountaire Farms du Delaware et de Coastal Processing ont également été inclus dans la suspension des importations.

De plus, les droits de douane de représailles de la Chine, de 34 %, ajoutés aux 10 % de droits de douane imposés précédemment au secteur des équipements agricoles américains en mars, totalisent désormais 44 %.

Ces droits de douane ont un impact sur des entreprises telles que Caterpillar, Deere & Co et AGCO.