La Chine riposte en imposant des droits de douane de 84 % sur les marchandises américaines en réponse à l’escalade de Trump.

La Chine a intensifié son conflit commercial avec les États-Unis mercredi, annonçant qu’elle augmenterait les droits de douane sur les marchandises américaines à 84 %.

Cette mesure est une réponse directe à une nouvelle série de droits de douane américains introduits par le président Donald Trump, exacerbant les tensions entre les deux plus grandes économies mondiales.

Selon une déclaration du gouvernement chinois, les droits de douane de représailles entreront en vigueur le 10 avril.

Cette décision fait suite aux derniers droits de douane imposés par Washington, entrés en vigueur mercredi midi à Pékin.

Avec les nouveaux tarifs, le taux cumulatif annoncé par l’administration Trump cette année atteint désormais 104 %.

Les contre-mesures de Pékin étaient largement anticipées après que des responsables chinois ont indiqué plus tôt cette semaine qu’ils « se battraient jusqu’au bout » si Washington procédait à des sanctions commerciales supplémentaires.

Les marchandises américaines étaient déjà soumises à un large éventail de droits de douane généraux imposés plus tôt dans l’année, ainsi qu’à des mesures existantes datant à la fois du premier mandat de Trump et de l’administration Biden.

Dans le cadre de sa réponse, la Chine a ajouté six entreprises à sa liste des entités non fiables et a inclus 12 entités américaines sur sa liste de contrôle des exportations, restreignant ainsi davantage leur accès aux marchés et aux ressources chinois.

Ces désignations sont généralement utilisées par Pékin pour sanctionner les entreprises étrangères considérées comme une menace pour les intérêts nationaux ou participant à des actions contre les entreprises chinoises.

Les actions américaines s’effondrent.

Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient présager de nouvelles pertes mercredi.

Après l’annonce de la Chine, les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 558 points, soit 1,5 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 1,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq-100 ont baissé de 0,9 %.

Les échanges avant l’ouverture ont reflété la tension. Apple a reculé jusqu’à 2 % avant de réduire ses pertes. Ford et General Motors ont baissé de plus de 2 % et 1 %, respectivement.

L’inquiétude suscitée par l’escalade des tarifs a entraîné une liquidation boursière de quatre jours.

La volatilité est restée élevée mardi — le S&P 500 a gagné plus de 4 % à un moment donné avant de clôturer en baisse de 1,6 %.

Le Dow Jones a progressé de près de 4 % en cours de séance, mais a terminé en baisse de 0,8 %. L’indice de référence S&P 500 accuse désormais une baisse de près de 19 % par rapport à son plus haut historique.

C’est une information en cours de développement.