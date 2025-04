L’Allemagne finalise son accord de coalition, les tensions tarifaires et sécuritaires façonnant l’agenda.

L’Allemagne se prépare à une réinitialisation politique après que l’Union chrétienne-démocrate (CDU), l’Union chrétienne-sociale (CSU) et le Parti social-démocrate (SPD) ont finalisé formellement un accord de coalition mercredi.

Cette nouvelle alliance centriste fait suite à des semaines de négociations entamées après les élections nationales de février, qui ont vu le bloc CDU/CSU arriver en tête des suffrages, le SPD se classant troisième derrière l’Alternative für Deutschland (AfD), parti d’extrême droite.

L’accord doit maintenant être approuvé par les membres des parties avant que le nouveau gouvernement ne prenne le pouvoir.

Au cœur de cet accord se trouve un engagement à stabiliser l’économie allemande, à renforcer la sécurité intérieure et à réaffirmer la position du pays comme une force fiable au sein de l’Europe.

Mais ces plans se déroulent dans un contexte international complexe impliquant l’OTAN, les droits de douane américains et l’incertitude persistante concernant la guerre en Ukraine.

Réformes fiscales et plans de migration

Les négociations entre la CDU, la CSU et le SPD ont subi des retards importants en raison de désaccords sur les priorités budgétaires, la politique fiscale et la gestion des migrations.

Alors que l’Allemagne est confrontée à une forte inflation, à des défis énergétiques et à une baisse de la production industrielle, la coalition s’est concentrée sur la mise en œuvre d’un important plan de réforme fiscale.

Le paquet comprend des révisions des règles budgétaires fédérales, qui pourraient relever les limites de dépenses afin de permettre des investissements plus importants dans les infrastructures et la numérisation.

Cependant, parvenir à un consensus a pris du temps, car le dirigeant de la CDU, Friedrich Merz, subissait des pressions internes pour ne pas faire de concessions excessives au SPD.

Bien que le SPD soit le parti sortant du chancelier Olaf Scholz, son influence sur l’élaboration des politiques, notamment en matière de migration, est restée un point de friction dans les négociations.

Les négociateurs du SPD auraient insisté sur le maintien des engagements humanitaires, même si la CDU et la CSU réclamaient des contrôles frontaliers plus stricts et des expulsions plus rapides pour les demandeurs d’asile déboutés.

Nouveau gouvernement avant Pâques

Friedrich Merz, qui devrait devenir le prochain chancelier allemand, avait clairement indiqué que l’accord de coalition devait être conclu avant les vacances de Pâques, plus tard ce mois-ci.

L’urgence était liée non seulement à la stabilité intérieure, mais aussi à la nécessité pour l’Allemagne de réagir rapidement à l’évolution de la dynamique mondiale.

Depuis les élections, l’Allemagne est gouvernée par une administration intérimaire, ce qui limite sa capacité à introduire des changements politiques majeurs.

La finalisation de l’accord permet au gouvernement entrant de Merz de commencer à s’attaquer aux problèmes urgents avec un mandat plus fort.

Le modèle de coalition allemand, qui exige souvent un consensus interpartis, signifie que le bloc CDU-CSU-SPD devra continuer à travailler ensemble pour mettre en œuvre ses objectifs communs.

Les membres du parti devant désormais approuver formellement l’accord de coalition, la structure du prochain gouvernement allemand pourrait être confirmée d’ici quelques jours.

Les tarifs douaniers et l’OTAN façonnent les discussions.

Les négociations ont été compliquées par la nécessité pour l’Allemagne de s’adapter à un environnement mondial en constante évolution.

La réintroduction des droits de douane par le président américain Donald Trump a créé une incertitude économique pour l’économie allemande, fortement axée sur les exportations.

Parallèlement, le rôle de Washington dans le conflit russo-ukrainien a soulevé des questions sur la stabilité à long terme des alliances internationales.

Un sujet de préoccupation a été la contribution à la défense de l’OTAN. L’administration Trump a maintes fois pressé les États membres d’atteindre l’objectif de dépenses de défense de 2 % du PIB.

L’Allemagne, qui a historiquement été en deçà de ce seuil, subit désormais une pression croissante pour allouer davantage de ressources à la préparation militaire.

L’accord de coalition devrait inclure des dispositions répondant à cette exigence.

Simultanément, des doutes persistent quant à la capacité des États-Unis à maintenir leur niveau d’aide à l’Ukraine, exerçant une pression accrue sur l’Allemagne et les autres nations de l’UE pour combler tout déficit potentiel en matière d’assistance humanitaire et militaire.

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année, la dynamique de la sécurité européenne constitue un facteur de plus en plus important dans l’élaboration des politiques allemandes.