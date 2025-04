Le FMI devrait approuver un prêt de 20 milliards de dollars pour l’Argentine vendredi : principaux détails

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) devrait approuver un accord de prêt de 20 milliards de dollars lors d’une réunion prévue vendredi, ce qui pourrait avoir des répercussions considérables sur l’économie argentine en difficulté.

Selon Manuel Adorni, porte-parole de la présidence argentine, cet accord est crucial pour le pays sud-américain, qui fait face à d’importants problèmes économiques.

Selon un rapport de Reuters, cette décision intervient après que le FMI a annoncé mardi avoir obtenu un consensus au niveau du personnel sur l’accord, ouvrant la voie au vote du conseil d’administration.

Débloquer les réserves d’investissement et de devises

Copy link to section

L’Argentine se trouve dans une situation économique sans précédent, confrontée à l’un des taux d’inflation les plus élevés de la région, à de faibles niveaux de réserves de devises et à des restrictions de capitaux qui n’ont pas contribué à attirer les investisseurs.

Dans ce scénario, le prêt de 20 milliards de dollars est considéré comme une bouée de sauvetage cruciale pour le pays.

« Pour nous, il est extrêmement important que le FMI soit en voie d’approuver cet accord, qui sera finalisé vendredi », a déclaré Adorni à la station de radio locale El Observador.

Selon un rapport de Reuters, la majeure partie des fonds est destinée à maintenir les réserves de devises étrangères en Argentine et à revenir sur les politiques économiques protectionnistes qui ont freiné les flux d’investissement.

On espère que le prêt du FMI stabilisera l’économie argentine et rétablira la confiance et les incitations pour les investisseurs internationaux qui souhaitent réintégrer le marché.

Principaux détails de l’accord

Copy link to section

Ce prêt représente la 23e opération entre l’Argentine et le FMI.

Certains analystes le considèrent comme vital pour restaurer la confiance dans le gouvernement libertarien de Javier Milei et renforcer le niveau des réserves de la banque centrale.

Un tel accord vise à réduire les risques liés aux remboursements de dette imminents et à apaiser les inquiétudes du marché concernant la situation financière du pays.

Le ministre argentin des Finances, Luis Caputo, a déclaré fin mars que l’objectif de l’accord était de rassurer le public sur le fait que les pesos en circulation étaient garantis par la banque centrale – un effort qui, selon lui, conduirait à une monnaie plus stable, à une inflation plus faible et à une réduction de la pauvreté.

Selon Caputo, environ 8 milliards de dollars sur les 20 milliards seront utilisés pour renforcer les réserves bancaires, tandis que les 12 milliards restants serviront à régler le principal et les intérêts des prêts antérieurs du FMI.

Un changement d’approche

Copy link to section

Manuel Adorni a souligné que ce prêt marque une transition dans la relation de l’Argentine avec le FMI : « Pour la première fois, (l’accord avec le FMI) ne sera pas une roue de secours, mais fera partie d’un programme doté d’une structure claire ».

Cela signifie une politique verte axée sur la durabilité économique, en mettant l’accent sur le renforcement de la banque nationale et la résolution de problèmes récurrents tels que les déficits budgétaires et l’inflation.

L’administration argentine a pris de nombreuses mesures pour resserrer les politiques budgétaires, signalant ainsi sa volonté de stabiliser l’économie.

Ces mesures visent à créer un environnement plus favorable à l’investissement et à la croissance économique, contrairement aux programmes précédents, souvent considérés comme des solutions temporaires plutôt que des solutions à long terme.

Contexte historique : une relation difficile.

Copy link to section

Les relations de l’Argentine avec le FMI ont été tumultueuses.

L’Argentine, qui a contracté 22 prêts auprès du Fonds monétaire international depuis 1958, doit désormais plus de 40 milliards de dollars à cette institution.

Une grande partie de cet argent a servi à rembourser des dettes antérieures au FMI, alimentant un ressentiment généralisé parmi les Argentins qui considèrent le prêteur comme complice de l’effondrement économique et du défaut de paiement de la dette du pays en 2001.

Compte tenu de sa longue et difficile histoire avec l’Argentine, le FMI hésitait à négocier un nouveau plan de sauvetage avec son plus grand débiteur.

Mais au cours des 16 derniers mois, les responsables du fonds ont exprimé leur ferme approbation des mesures d’austérité agressives du président Javier Milei, encore plus sévères que celles que le FMI recommande habituellement.

Si ces fonds sont essentiels pour faire face aux obligations financières immédiates et prévenir une nouvelle détérioration économique, ils comportent également le risque de nouvelles mesures d’austérité, qui pourraient déclencher des troubles civils et aggraver les divisions socio-économiques du pays.