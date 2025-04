Le Nifty 50, l’indice Nifty Bank, le Sensex et l’INR chutent après la baisse des taux de la RBI.

Les actions indiennes et la roupie ont chuté mercredi après que la banque centrale du pays a réduit les taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année. L’indice phare Nifty 50 a baissé de 0,65 % à 22 400 roupies, tandis que le BSE Sensex a reculé à 74 000 roupies. Le taux de change USD/INR a grimpé au cours des quatre derniers jours consécutifs, passant d’un plus bas de 84,95 la semaine dernière à 86,56.

La RBI réduit les taux d’intérêt.

La Reserve Bank of India (RBI) a été la deuxième grande banque centrale à annoncer sa décision sur les taux d’intérêt après la RBNZ . Comme on s’y attendait largement, la banque a abaissé les taux à 6,0 %. Il s’agissait de la deuxième baisse du cycle.

La banque espère que les baisses de taux contribueront à soutenir l’économie, les risques restant élevés. Le risque le plus important est la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et l’Inde, qui a débuté le jour de la libération de Donald Trump .

Trump a annoncé qu’il imposerait des droits de douane élevés sur toutes les marchandises importées d’Inde pour lutter contre ce qu’il considère comme des pratiques commerciales déloyales. Une guerre commerciale à grande échelle entre les deux pays aurait des conséquences majeures.

Le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays a augmenté ces dernières années. Cette croissance est principalement due à la diversification continue des chaînes d’approvisionnement, de nombreux fabricants ayant délocalisé leurs opérations depuis la Chine.

Le volume total des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Inde a dépassé 200 milliards de dollars. L’Inde a exporté des marchandises d’une valeur de plus de 84 milliards de dollars vers les États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté des marchandises d’une valeur de plus de 41,8 milliards de dollars. L’autre partie de la relation commerciale est constituée de services.

Les économistes s’attendent désormais à ce que la RBI procède à de nouvelles baisses de taux d’intérêt cette année sous la direction du gouverneur Sanjay Malhotra. Malhotra a adopté une approche plus axée sur la croissance que Shaktikanta Das, qu’il a remplacé l’année dernière.

Outre les baisses de taux d’intérêt, il est également intervenu sur le marché en injectant plus de 80 milliards de dollars au cours des deux derniers mois. Ces interventions ont contribué à stabiliser la roupie indienne.

Principaux mouvements du Nifty 50 et du Sensex après la décision de la RBI

La plupart des entreprises des indices Nifty 50 et Sensex ont chuté après la décision de la RBI et suite à l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les principaux retardataires étaient les sociétés de conseil en technologie comme Wipro, Tech Mahindra et Infosys.

Ces cabinets de conseil ont subi un double coup dur, avec des réductions potentielles des dépenses informatiques des entreprises en raison de l’impact de la guerre commerciale. Le gouvernement américain réduit ses dépenses dans le cadre du projet Elon Musk. Ils ont tous chuté de plus de 25 % cette année.

Parmi les autres principaux retardataires figuraient HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel et Adani Enterprises. Toutes ces actions, à l’exception de Shriram, ont chuté de plus de 10 % cette année.

D’un autre côté, les meilleures performances de l’indice Nifty 50 ont été réalisées par Zomato, Power Grid Corp, Nestlé India, Mahindra & Mahindra et Hindustan Unilever.

L’indice Nifty Bank a également reculé après la décision de la RBI. Ce recul a été mené par Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank et IndusInd Bank.