Les 2 actions les plus sûres face au chaos tarifaire de Trump

Les actions américaines peinent à se redresser de manière significative après que le président Trump a imposé des droits de douane encore plus élevés, de 104 %, sur les importations chinoises.

L’indice de référence a, à un moment donné, affiché une baisse de 20 % par rapport à son plus haut niveau de l’année ce mois-ci.

Cependant, toutes les actions n’étaient pas égales.

Un certain nombre d’actions américaines sont encore bien positionnées pour rester résilientes face à une guerre commerciale naissante. Parmi elles, on trouve Walmart et Chewy.

Examinons de plus près ce que chacun de ces deux acteurs réserve aux investisseurs en 2025.

Walmart Inc (NYSE : WMT)

Victoria Greene, directrice des investissements de G Squared, s’attend à ce que Walmart devienne un « refuge sûr » face aux nouveaux droits de douane de Trump imposés à des dizaines de pays dans le monde.

Walmart tire une part importante de ses revenus de catégories non discrétionnaires comme l’épicerie et les vêtements, qui, selon elle, resteront solides malgré les nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.

« Walmart offre le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont très forts dans le secteur de l’épicerie, ce qui, je pense, leur confère une position défensive », a soutenu Greene lors d’une interview accordée à CNBC cette semaine.

De plus, le grand détaillant pourrait tirer parti de son programme d’adhésion, Walmart+, pour faire face aux droits de douane de Trump et aux préoccupations liées à une récession imminente.

Selon Walmart, les membres achètent deux fois plus et dépensent environ trois fois plus que les non-membres.

De plus, un rendement du dividende de 1,10 % rend l’achat d’actions WMT d’autant plus intéressant, surtout si vous pariez sur un ralentissement en 2025.

Wall Street semble partager l’avis de Greene sur l’action Walmart.

La note consensuelle sur le géant de la distribution est actuellement de « acheter », avec un objectif moyen de 109 $, ce qui indique un potentiel de hausse de près de 30 % à partir d’ici.

Chewy Inc (NYSE : CHWY)

Chewy pourrait maintenir sa position malgré les tensions tarifaires et la volatilité du marché qui en découle, car son exposition à la Chine en termes de production ou de revenus est très faible.

Selon le PDG de l’entreprise, Sumit Singh, le détaillant en ligne est « bien protégé » des droits de douane car il génère plus de 85 % de ses revenus grâce aux produits de consommation et à la catégorie santé.

Même le pourcentage de biens durables provenant de Chine n’est pas si important, a-t-il déclaré à CNBC lors d’une récente interview.

Cela a permis à Chewy de présenter des résultats financiers solides malgré un contexte difficile.

En mars, la société basée en Floride a annoncé une croissance annualisée de 15 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 3,25 milliards de dollars, avec un bénéfice ajusté de 28 cents par action.

Les analystes, en comparaison, tablaient respectivement sur 3,2 milliards de dollars et 21 cents par action.

De plus, Chewy dispose de nombreuses opportunités de croissance, notamment une application mobile « sous-pénétrée » ainsi que des initiatives axées sur les vétérinaires, a déclaré David Bellinger, analyste chez Mizuho, dans une note de recherche.

Il s’attend à ce que le programme de rachat d’actions de l’entreprise contribue également à libérer un potentiel de croissance à l’avenir.