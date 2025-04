Les vendeurs de vin américains s’inquiètent des droits de douane du président Donald Trump, qui doivent entrer en vigueur mercredi.

On s’attend à ce que les droits de douane augmentent le coût des vins et spiritueux importés.

Adam Williams, 57 ans, propriétaire d’Ansley Wine Merchants à Atlanta, a déclaré à Reuters dans un reportage que les prix de tous les produits augmenteront en raison du projet de tarif douanier de 20 % de l’administration Trump sur les marchandises provenant de l’Union européenne.

Cela inclut les vins préférés des clients, tels que le Sancerre millésime 2023 de France, actuellement vendu 45 $.

Avec ce tarif, le prix d’une bouteille de vin pourrait dépasser ce que le client moyen est prêt à payer.

La menace de droits de douane sur les importations de vin et de champagne européens brandie par Trump intervient à un moment où la demande mondiale pour cette boisson alcoolisée est déjà en baisse.

Préoccupations et prédictions des détaillants

Un communiqué publié ce week-end par la National Association of Wine Retailers américaine a exprimé des inquiétudes concernant « des réductions de revenus importantes, des licenciements et des fermetures d’entreprises ».

L’Union européenne, sous l’impulsion de la France et de l’Italie, est le plus grand exportateur de vin vers les États-Unis. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français (FEVS) prévoit que la mise en œuvre des droits de douane pourrait entraîner une baisse des ventes de vins et spiritueux français aux États-Unis d’au moins 20 %.

L’association professionnelle américaine National Association of Wine Retailers a déclaré que les consommateurs « réduiront leurs dépenses » et diminueront leurs achats de « produits non essentiels comme le vin » face à la hausse des prix due aux droits de douane.

Le groupe estime que tout espoir de voir les droits de douane stimuler les ventes de vins nationaux « est illusoire ».

Le dilemme des petites entreprises

Selon un reportage de Reuters, Williams, des cavistes Ansley Wine Merchants, a dégusté les 1 500 étiquettes différentes de son stock, dont la plupart proviennent de l’étranger.

Williams a exprimé son inquiétude quant à l’impact potentiel de la situation sur le secteur viticole, déclarant que, bien qu’il ne soit pas encore excessivement inquiet, il devrait peut-être l’être.

Il a admis son incertitude quant à la gravité des conséquences, soulignant que 90 % de ses étiquettes de vin proviennent de l’étranger, plus précisément de France et d’Italie.

Il a précisé en outre que ces vins proviennent de petits vignobles familiaux et de producteurs indépendants, ce qui les distingue des vins produits en masse que l’on trouve couramment dans les épiceries.

Approche mesurée

En raison de l’attitude attentiste des distributeurs et des importateurs, il n’y a eu pratiquement aucune nouvelle expédition en provenance de l’étranger.

Williams a exprimé son incertitude quant à l’avenir, déclarant :

Je ne sais pas ce qui va se passer si les droits de douane frappent aussi fort que je le crains. J’ai huit employés qui sont comme une famille pour moi, et je dois m’occuper d’eux. Mais je ne sais pas ce qui va arriver ici.

« Mais je ne vendrai pas de vin produit en masse », a-t-il dit.

Ryan Stanton, directeur général d’Ultimate Wine Distributors, une société d’importation de vins basée à Atlanta, a déclaré : « L’idée d’acheter américain est excellente en théorie, mais il y a beaucoup de choses que nous ne fabriquons pas et que nous ne pouvons pas fabriquer en Amérique. »

En résumé, les prix augmentent.

« Nous avons beaucoup de vin prêt à partir en France, mais il est simplement stocké là, tout le monde attendant de voir ce qui va se passer. Des négociations sont en cours. Nous attendons que la situation se stabilise », a ajouté Stanton.