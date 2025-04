Les marchés européens ont enregistré de fortes hausses jeudi après que le président américain Donald Trump a reporté de manière inattendue une nouvelle série de droits de douane sur des dizaines de pays, dont l’Union européenne.

Cette décision a provoqué une vague de soulagement sur les marchés financiers, le FTSE 100 bondissant de plus de 4 %, enregistrant ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis des mois.

Cependant, l’optimisme sur l’indice phare de Londres a été tempéré par de fortes baisses des actions des supermarchés.

Tesco et Sainsbury’s ont été les plus grands perdants de la journée, pénalisés par les inquiétudes croissantes concernant l’intensification de la guerre des prix dans le secteur.

Tesco met en garde contre une concurrence intense et une baisse des bénéfices.

L’action Tesco a chuté de 7 %, soit 24,4 pence, pour atteindre 310,8 pence, son plus bas niveau depuis juillet, après que le détaillant a averti que ses bénéfices devraient probablement diminuer cette année alors qu’il se prépare à une bataille sur un marché de plus en plus concurrentiel.

La société prévoit un bénéfice d’exploitation compris entre 2,7 et 3 milliards de livres sterling pour l’exercice en cours, soit bien en deçà des attentes des analystes financiers, qui tablaient sur environ 3,2 milliards de livres sterling.

Le plus grand distributeur alimentaire britannique a déclaré se préparer à un environnement concurrentiel « intense » et prévoir de maintenir sa flexibilité pour défendre ses parts de marché.

Le directeur général Ken Murphy a souligné l’intention de Tesco de continuer à investir dans la valeur pour les clients, même si les pressions inflationnistes et la hausse des coûts d’exploitation se font sentir.

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté une intensification accrue de la concurrence sur le marché britannique », a noté la société dans ses perspectives.

« Nous fournissons des orientations qui nous donnent la flexibilité et la puissance de feu nécessaires pour répondre aux conditions actuelles du marché. »

L’avertissement de Tesco a également entraîné une baisse des actions de son concurrent Sainsbury’s, qui ont reculé de 5 %, soit 12 pence, pour atteindre 223,8 pence.

Les remises agressives d’Asda accentuent les pressions.

Les craintes d’une guerre des prix ont été alimentées par une nouvelle offensive d’Asda, menée par son président Allan Leighton, qui a dévoilé plus tôt cette année la plus importante série de baisses de prix du supermarché en 25 ans dans le cadre de sa campagne « Rollback ».

Cette stratégie de prix agressive, visant à contrer la progression rapide des chaînes discount Aldi et Lidl, augmente les enjeux pour les acteurs établis.

« Les supermarchés pourraient être sur le point de se lancer dans une guerre commerciale », a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor.

« L’offensive agressive d’Asda sur les prix, si elle se concrétise pleinement, devrait probablement réduire les bénéfices de l’ensemble du secteur. »

Hunter a noté que les actions Tesco avaient déjà chuté de 10 % cette année avant la séance de jeudi, dans un contexte d’attentes croissantes et d’incertitude économique. Il a averti que les vents contraires devraient persister.

Malgré les difficultés, Tesco a annoncé une hausse de 10,6 % de son bénéfice d’exploitation ajusté pour l’exercice précédent, à 3,128 milliards de livres sterling, les ventes du groupe ayant augmenté de 3,5 % pour atteindre 63,64 milliards de livres sterling.

Le détaillant a également augmenté sa part de marché au Royaume-Uni à 28,3 %, son plus haut niveau depuis 2016.

Pour l’avenir, Tesco a indiqué qu’il visait des économies de coûts d’environ 500 millions de livres sterling pour compenser la hausse des dépenses, notamment une augmentation de 235 millions de livres sterling des cotisations d’assurance nationale.

Les analystes affirment que Tesco reste bien positionné malgré les risques.

Si les investisseurs ont réagi nerveusement aux perspectives prudentes de Tesco, certains analystes ont suggéré que l’entreprise restait bien positionnée pour surmonter la tempête.

Aarin Chiekrie, analyste actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : « Les craintes d’une guerre des prix qui pourrait réduire la rentabilité ont pesé sur le sentiment général du secteur récemment, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. »

« Même si une guerre des prix se matérialise, Tesco estime être dans la position la plus compétitive qu’elle ait connue depuis de nombreuses années, grâce à l’alignement des prix sur Aldi et aux prix Clubcard qui fidélisent les clients. Et malgré les gros titres récents, Asda ne semble pas avoir la puissance financière nécessaire pour perturber cette dynamique. »

Reprenant ce point de vue, Hunter a ajouté : « La bataille à venir est une bataille que Tesco peut perdre plutôt qu’une bataille qu’Asda peut gagner. Le fait demeure que la part de marché du groupe a encore augmenté pour atteindre 28,3 %, ce qui équivaut à celle de ses plus proches concurrents, Sainsbury et Asda, combinés. »