Le grand pont aérien : comment Apple a transporté 1,5 million d’iPhones d’Inde aux États-Unis pour contourner les droits de douane de Trump

Apple a transporté par avion environ 600 tonnes, soit environ 1,5 million d’iPhones, d’Inde aux États-Unis, affrétant des vols cargo dans une course contre la montre pour devancer les nouveaux droits de douane imposés par les dernières mesures commerciales du président Donald Trump, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

Cet effort logistique extraordinaire souligne les moyens considérables que le géant technologique met en œuvre pour protéger ses ventes sur l’un de ses plus grands marchés.

Les analystes ont averti que les prix des iPhones aux États-Unis pourraient exploser si les droits de douane sur les appareils fabriqués en Chine atteignent 125 %, dépassant largement les 26 % de droits de douane sur les importations indiennes.

Le tarif indien est cependant actuellement suspendu en vertu d’un sursis de 90 jours annoncé par Trump cette semaine.

« Apple voulait contourner les droits de douane », a déclaré l’une des sources impliquées dans la planification, sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des discussions.

Selon Reuters, Apple aurait fait pression sur les autorités indiennes pour réduire drastiquement les délais de dédouanement à l’aéroport de Chennai, passant d’environ 30 heures à seulement six.

Cet arrangement de « corridor vert », inspiré de processus similaires en Chine, a permis à Apple d’accélérer le flux de marchandises de grande valeur depuis son centre de fabrication indien.

Des sources ont révélé que depuis mars, au moins six avions cargo, chacun capable de transporter 100 tonnes, ont quitté l’Inde avec des iPhones destinés au marché américain.

Selon les estimations de Reuters, basées sur le poids d’un iPhone 14 et de son emballage, cela représente environ 1,5 million d’appareils.

Apple, qui vend plus de 220 millions d’iPhones par an dans le monde, s’appuie de plus en plus sur l’Inde comme base de fabrication.

Les données du secteur indiquent qu’environ 20 % des importations d’iPhone aux États-Unis proviennent désormais d’Inde, le reste étant toujours largement approvisionné par la Chine.

Avec un taux de tarif de 54 %, le coût de l’iPhone 16 Pro Max haut de gamme aux États-Unis, fixé à 1 599 $, aurait grimpé à 2 300 $, selon les calculs basés sur les projections de Rosenblatt Securities.

Les quarts de travail du dimanche chez Foxconn

Pour répondre à la forte demande, Apple a intensifié la production dans ses usines indiennes, notamment dans la plus grande usine Foxconn près de Chennai, qui fonctionne même le dimanche – un jour de repos habituel dans le pays.

L’année dernière, l’usine a produit environ 20 millions d’iPhones, dont les derniers modèles iPhone 15 et 16.

Les principaux fournisseurs d’Apple en Inde, Foxconn et Tata, exploitent actuellement trois usines dans le pays, et deux autres installations sont en construction.

Selon les données commerciales, les exportations de Foxconn depuis l’Inde vers les États-Unis ont grimpé en flèche en janvier et février, atteignant respectivement 770 millions et 643 millions de dollars, bien au-dessus de la fourchette précédente de 110 millions à 331 millions de dollars des mois précédents.

Plus de 85 % de ces envois ont été livrés dans les principaux centres américains tels que Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco.

La pleine capacité de l’Inde pourrait répondre à 50 % de la demande américaine d’iPhones.

L’analyste de Bank of America, Wamsi Mohan, a estimé qu’Apple pourrait produire jusqu’à 25 millions d’iPhones en Inde cette année.

Alors qu’environ 10 millions d’unités sont destinées aux ventes intérieures, le reste sera probablement exporté, une grande partie étant dirigée vers les États-Unis.

« Si Apple redirigeait tous les iPhone fabriqués en Inde vers les États-Unis, cela pourrait couvrir environ 50 % de la demande américaine pour cet appareil cette année », a déclaré Mohan au Wall Street Journal.