La demande en électricité pour alimenter les technologies d’IA et les centres de données d’ici la fin de cette décennie dépassera la consommation électrique actuelle du Japon.

Selon un rapport publié jeudi par l’Agence internationale de l’énergie, la consommation d’électricité des centres de données devrait plus que doubler, atteignant environ 945 térawattheures d’ici 2030.

« Les énergies renouvelables et le gaz naturel sont en tête pour répondre à la demande en électricité des centres de données, mais un éventail de sources sont prêtes à contribuer », a déclaré l’agence de surveillance de l’énergie basée à Paris.

Sources

Les sources d’énergie renouvelables, soutenues par le stockage et le réseau électrique plus large, couvrent 50 % de la croissance mondiale de la demande des centres de données.

Le gaz naturel est au premier plan des sources d’énergie dispatchables qui joueront un rôle clé à l’avenir. De plus, les progrès du secteur technologique dans les technologies nucléaires et géothermiques seront également cruciaux.

Près de la moitié de la croissance de la demande en électricité aux États-Unis d’ici 2030 sera due aux centres de données.

La consommation d’électricité du pays pour les centres de données devrait dépasser d’ici 2030 la consommation combinée de tous les biens à forte intensité énergétique, notamment l’aluminium, l’acier, le ciment, les produits chimiques et autres, a indiqué l’AIE.

« Les incertitudes s’accroissent encore après 2030, mais notre scénario de référence prévoit que la consommation mondiale d’électricité des centres de données atteindra environ 1 200 TWh d’ici 2035 », a ajouté l’agence.

Croissance

La part de la croissance de la demande mondiale d’électricité consommée par les centres de données d’ici 2030 sera inférieure à celle des moteurs industriels, de la climatisation des ménages et des bureaux, et des véhicules électriques.

Source: IEA

Les centres de données représenteront environ un dixième de la croissance totale.

« Cependant, l’importance des centres de données dans la croissance de la demande d’électricité diffère selon les pays », a indiqué l’agence.

L’AIE estime que les centres de données sont responsables d’environ 5 % de l’augmentation de la demande d’électricité attendue d’ici 2030 dans les économies émergentes et en développement, qui connaissent déjà une croissance rapide de la demande d’électricité.

Les économies avancées, quant à elles, ont connu plusieurs décennies de stagnation quasi totale de la demande d’électricité.

Selon l’AIE, le secteur de l’électricité doit retrouver une dynamique de croissance. C’est un signal d’alarme pour les pays développés où les centres de données représenteront plus de 20 % de la croissance de la demande d’ici 2030.

L’IA dans le secteur de l’énergie

L’augmentation substantielle des investissements mondiaux dans les grands centres de données, qui ont doublé depuis 2022, est une conséquence directe de l’essor de l’IA.

Ces centres de données, utilisés pour l’entraînement et l’exploitation des modèles d’IA, ont des besoins énergétiques importants.

La consommation électrique d’un grand centre de données peut équivaloir à celle de 100 000 foyers, tandis que le plus grand centre de données actuellement en construction pourrait consommer autant d’électricité que 2 millions de foyers.

Cela a d’énormes implications pour le secteur de l’énergie.

Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré :

Avec l’essor de l’IA, le secteur de l’énergie est à l’avant-garde de l’une des révolutions technologiques les plus importantes de notre temps. L’IA est un outil, potentiellement incroyablement puissant, mais c’est à nous – nos sociétés, nos gouvernements et nos entreprises – de décider comment nous l’utilisons.

Avantages de l’IA dans le secteur de l’énergie

L’IA a été utilisée dans l’industrie pétrolière et gazière pour optimiser l’exploration, la production, la maintenance et la sécurité.

Selon l’AIE, l’IA peut optimiser et automatiser les processus de production, prédire les besoins de maintenance et détecter les fuites dans les opérations. L’IA peut également être utilisée pour réduire les émissions de méthane.

De plus, l’IA peut améliorer l’évaluation des ressources et minimiser l’incertitude avant le forage dans l’exploration et le développement.

Parallèlement, l’IA peut contribuer à stabiliser les réseaux électriques qui deviennent de plus en plus complexes, décentralisés et numérisés.

L’intégration de la production d’énergie renouvelable variable peut être améliorée grâce à l’IA, qui peut perfectionner les prévisions et réduire les pertes et les émissions.

Sécurité énergétique

Les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les composants des centres de données sont complexes.

Le gallium, par exemple, un métal crucial pour les puces informatiques avancées et l’électronique de puissance, et nettement plus efficace que les conceptions classiques à base de silicium, provient presque exclusivement de Chine, qui raffine environ 99 % de l’approvisionnement mondial.

Les estimations de l’AIE indiquent que d’ici 2030, les centres de données pourraient consommer plus de 10 % de l’approvisionnement mondial actuel en gallium.

« L’IA aggrave certains risques liés à la sécurité énergétique, mais elle offre également des solutions dans les domaines cybernétique et physique », a déclaré l’AIE.

Les capacités croissantes de l’IA ont entraîné une augmentation proportionnelle de son potentiel d’utilisation positive et négative par divers acteurs.

Cela est évident dans la multiplication par trois et la sophistication croissante des cyberattaques contre les services publics d’énergie au cours des quatre dernières années, alimentées par les progrès de la technologie de l’IA.

« Parallèlement, l’IA devient un outil essentiel pour se défendre contre eux. »

Les satellites et les capteurs équipés d’IA peuvent identifier les incidents dans les infrastructures énergétiques critiques 500 fois plus rapidement et avec une résolution spatiale supérieure aux méthodes traditionnelles terrestres dans le domaine physique.

Les inquiétudes concernant le changement climatique sont exagérées.

Les centres de données figurent parmi les sources d’émissions à la croissance la plus rapide, les émissions liées à la consommation d’électricité devant passer de 180 millions de tonnes aujourd’hui à 300 millions de tonnes d’ici 2035 dans le scénario de référence, et jusqu’à 500 millions de tonnes dans le scénario de décollage, a indiqué l’AIE.

Bien que ces émissions restent inférieures à 1,5 % des émissions totales du secteur énergétique pendant cette période, les émissions des centres de données constituent une préoccupation croissante.

« L’adoption généralisée des applications d’IA existantes pourrait entraîner des réductions d’émissions bien supérieures aux émissions des centres de données – mais aussi bien inférieures à ce qui est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. »

L’AIE estime que les réductions d’émissions résultant de l’application généralisée des solutions existantes basées sur l’IA équivaudront à environ 5 % des émissions liées à l’énergie en 2035.

L’IA peut être un outil pour réduire les émissions, mais ce n’est pas une solution miracle et elle ne dispense pas de politiques proactives.