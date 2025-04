Les marchés asiatiques ont connu une forte hausse jeudi, rebondissant nettement après l’annonce par le président Donald Trump d’une pause de 90 jours sur les droits de douane pour de nombreux pays, offrant un répit temporaire après des semaines de volatilité liée au commerce.

Cependant, cette vague d’optimisme a été tempérée par le fait que la Chine restait exclue de la pause tarifaire, son taux tarifaire étant au contraire porté à un niveau vertigineux de 125 %, soulignant les tensions persistantes entre les deux plus grandes économies mondiales.

L’indice Nikkei 225, indice de référence japonais, a mené la charge, bondissant de 8 %, tandis que l’indice Kospi sud-coréen a grimpé de plus de 5 %, et l’ASX 200 australien a également progressé de 5 % en début de séance, reflétant un rallye de soulagement généralisé dans la région.

L’indice Nikkei japonais a bondi jeudi, les investisseurs se précipitant pour racheter des actions en baisse suite à l’annonce de Trump.

À 01h47 GMT, le Nikkei affichait une hausse remarquable de 7,9 %, à 34 226,17 points, tandis que le Topix, plus large, progressait de 7,2 %, à 2 518,26 points.

« Les investisseurs ont racheté des actions aujourd’hui, regrettant de les avoir vendues lors de la séance précédente », a observé Seiichi Suzuki, analyste principal des marchés boursiers au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, résumant le sentiment de nombreux acteurs du marché.

« Mais ce rebond signifie aussi que le marché a été trop pessimiste quant à l’impact des droits de douane de Trump », a ajouté Suzuki, suggérant que la réaction négative initiale a peut-être été exagérée.

Cette semaine a été marquée par une extrême volatilité pour le Nikkei, l’indice clôturant en hausse de 6 % mardi après une chute brutale de 7,8 % lundi qui l’a ramené à son plus bas niveau depuis un an et demi, soulignant la sensibilité du marché aux nouvelles liées au commerce.

L’indice a clôturé en baisse de 4 % mercredi, soulignant encore davantage les conditions turbulentes.

Wall Street rugit de nouveau : un renversement de fortune spectaculaire

Le rebond de jeudi en Asie a fait suite à une spectaculaire hausse nocturne à Wall Street, le S&P 500 ayant bondi de 9,5 %, sa plus forte progression quotidienne depuis 2008, suggérant que le marché mondial était uni dans son soulagement.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a bondi de 7,2 %, apportant la plus forte contribution à l’indice Nikkei.

Les actions liées aux semi-conducteurs ont également enregistré des gains importants, Tokyo Electron et Advantest progressant respectivement de 11,77 % et 13,66 %, soulignant la sensibilité du secteur aux évolutions commerciales.

Les 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo (TSE) ont tous progressé, le secteur des métaux non ferreux enregistrant la plus forte hausse, soit 12,65 %, reflétant une reprise généralisée du marché.

Le secteur bancaire, durement touché par les inquiétudes concernant un ralentissement économique, a progressé de 9,2 %, soulignant sa vulnérabilité face à l’incertitude économique.

Optimisme concernant le Japon : une dynamique sous-jacente solide

Les analystes de Morgan Stanley ont noté que la décision de Trump est particulièrement positive pour les actions asiatiques, citant le Japon comme principal bénéficiaire.

Ils estiment que le Japon « possède une forte dynamique de reflation sous-jacente, mais s’est le plus rapproché, dans notre analyse, de la prise en compte d’une telle récession aux plus bas de lundi », suggérant que le marché avait considérablement sous-estimé la vigueur économique du Japon.

À l’exception d’une seule, les 225 actions du Nikkei ont progressé, et un pourcentage écrasant de 99 % des plus de 1 600 actions négociées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo ont enregistré des gains.

Après l’annonce de la pause par Trump, le ministre des Affaires étrangères taïwanais a déclaré qu’elle offrait un espace de respiration pour des discussions plus approfondies et que l’île espérait tirer parti de l’« énorme » marché américain pour un commerce équilibré, indiquant une volonté stratégique de renforcer les liens économiques avec les États-Unis.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, a déclaré que le gouvernement s’engageait à augmenter ses achats provenant de ses investissements aux États-Unis et à réduire son excédent commercial avec l’Amérique, considérée comme son principal soutien international.

« Maintenant que nous disposons de 90 jours supplémentaires, nous pouvons discuter de la coopération économique et commerciale entre Taïwan et les États-Unis de manière plus détaillée et approfondie. Nous espérons tirer parti de l’immense marché américain, de son excellent capital technologique et de ses talents, pour former une coalition Taïwan-États-Unis, une approche de flotte conjointe », a déclaré le ministre Lin.