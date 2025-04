L’inflation américaine ralentit à 2,4 % en mars, tandis que les demandes d’allocations chômage augmentent, apaisant les inquiétudes des marchés.

L’inflation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en mars, tandis que les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont légèrement augmenté, signalant un potentiel ralentissement de l’économie au moment même où les tensions tarifaires s’intensifient.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé jeudi que l’indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,1 % en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, ramenant le taux d’inflation sur 12 mois à 2,4 %, contre 2,8 % en février.

Inflation sous-jacente américaine en mars

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, n’a augmenté que de 0,1 % en mars et a ralenti à un rythme annuel de 2,8 % — le niveau le plus bas depuis mars 2021.

Wall Street s’attendait à une inflation globale de 2,6 % et à une inflation sous-jacente de 3 %, selon les estimations de Dow Jones.

La baisse des coûts énergétiques a contribué à atténuer les pressions inflationnistes. Les prix de l’essence ont diminué de 6,3 % en mars, entraînant une baisse plus large de 2,4 % de l’indice de l’énergie.

Parallèlement, les prix alimentaires ont augmenté de 0,4 % pour le mois, les prix des œufs ayant bondi de 5,9 % et augmenté de plus de 60 % sur un an.

Les coûts du logement, une composante clé de l’inflation, n’ont augmenté que de 0,2 % en mars, affichant une hausse de 4 % sur l’année écoulée – le rythme le plus lent depuis novembre 2021.

Kay Haigh, co-responsable mondiale des solutions de revenu fixe et de liquidités chez Goldman Sachs Asset Management, a déclaré à CNBC que le rapport sur l’IPC, plus faible que prévu, semblait « rétrospectif », surtout compte tenu des changements majeurs de politique commerciale ces derniers jours.

Haigh a ajouté : « À l’avenir, la Fed sera probablement confrontée à un arbitrage difficile, car les hausses de prix dues aux droits de douane commenceront à se répercuter sur les données d’inflation, tandis que l’activité économique restera faible. »

Demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 6 avril

Signe supplémentaire d’un ralentissement économique, les demandes initiales d’allocations chômage ont légèrement augmenté pour atteindre 228 000 la semaine se terminant le 6 avril, selon le département du Travail.

Ce chiffre est supérieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur 215 000, et supérieur au chiffre révisé de la semaine précédente, qui était également de 215 000.

Le nombre de demandes de prestations continues, représentant les personnes qui continuent de recevoir des allocations de chômage, a grimpé à 1,82 million, soit le niveau le plus élevé depuis plus de deux mois.

Les données sur le ralentissement de l’inflation et la hausse des demandes d’allocations chômage arrivent à un moment délicat pour les marchés.

La décision du président Donald Trump de suspendre certains de ses tarifs douaniers « réciproques » controversés a contribué à stabiliser le sentiment après une semaine de transactions volatiles.

Cependant, les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel persistent, les droits de douane sur la Chine passant immédiatement à 125 %, tandis que d’autres pays reviennent à un taux de base de 10 % pendant une période de négociation de 90 jours.

Les investisseurs parient désormais que le ralentissement des pressions inflationnistes et les données plus souples du marché du travail pourraient donner à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour assouplir les taux d’intérêt plus tard cette année, même si les risques géopolitiques augmentent.

Les marchés ont réagi positivement à ces deux rapports : le Dow Jones Industrial Average a bondi de plus de 2 800 points, le S&P 500 a grimpé de plus de 9 %, et le Nasdaq a enregistré sa plus forte hausse en une seule journée depuis des décennies.