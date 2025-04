Les actions américaines ouvrent en baisse : le Dow Jones recule de 240 points, le S&P 500 perd 0,4 %.

Les actions américaines ont reculé en début de séance vendredi, les investisseurs continuant de réagir à l’évolution du paysage de la politique commerciale mondiale, mettant ainsi un terme à l’une des semaines les plus volatiles de Wall Street de mémoire récente.

L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 241 points, soit 0,6 %. Le S&P 500 a reculé de 0,4 %, et le Nasdaq Composite a légèrement baissé de 0,2 %.

Ces pertes font suite à la forte liquidation de jeudi, qui a vu le S&P 500 chuter de 3,46 %, le Dow Jones perdre plus de 1 000 points et le Nasdaq reculer de plus de 4 %, les tensions commerciales renouvelées ayant suscité un climat de défiance chez les investisseurs.

Ce repli est survenu un jour seulement après que le marché ait enregistré des gains historiques, stimulés par l’annonce du président Donald Trump d’une pause de 90 jours sur les nouveaux droits de douane réciproques pour la plupart des partenaires commerciaux américains.

Le S&P 500 a bondi de 9,52 % mercredi, enregistrant sa troisième plus forte hausse en une seule journée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Dow Jones a grimpé de plus de 2 900 points ce jour-là.

Malgré les fluctuations hebdomadaires, le S&P 500 reste sur la bonne voie pour un gain de 3,3 % cette semaine, tandis que le Nasdaq est en hausse de près de 5 % et le Dow Jones d’environ 2,7 %.

Les droits de douane de Trump restent le principal problème.

Les opérateurs restent prudents face à l’évolution continue de la politique tarifaire révisée.

Alors que les États-Unis ont fixé un taux tarifaire universel de 10 % pour la plupart des pays pour les 90 prochains jours, les marchandises importées de Chine restent soumises à un droit de douane de 145 % — un chiffre qui inclut un tarif supplémentaire de 20 % lié à la lutte contre le fentanyl.

La Maison Blanche a confirmé ce taux jeudi.

La Chine a réagi vendredi en augmentant ses droits de douane sur les marchandises américaines à 125 %, contre 84 % auparavant.

Dans un communiqué, le ministère chinois des Finances a déclaré : « Même si les États-Unis continuent d’imposer des droits de douane plus élevés, cela n’aura plus de sens économique et deviendra une plaisanterie dans l’histoire de l’économie mondiale. »

Parallèlement, l’Union européenne a manifesté sa volonté de négocier. Un représentant du bloc devrait se rendre à Washington dimanche pour poursuivre les accords commerciaux.

Les investisseurs restent prudents.

La volatilité reste élevée. L’indice de volatilité CBOE, ou VIX, a brièvement dépassé 50 en début de semaine avant de se stabiliser autour de 44.

Les acteurs du marché restent prudents quant à l’avenir une fois la période de 90 jours écoulée.

Depuis l’annonce par les États-Unis de leur structure tarifaire réciproque le 2 avril, le S&P 500 reste en baisse de plus de 7 %, soulignant la sensibilité continue du marché aux développements liés au commerce.

Les prix à la production aux États-Unis baissent.

Les prix de gros aux États-Unis ont baissé en mars de la plus forte ampleur depuis octobre 2023, reflétant la baisse des coûts énergétiques et renforçant les signes d’une inflation modérée avant les prochains tarifs douaniers de l’administration Trump.

L’indice des prix à la production a baissé de 0,4 % par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi le Bureau of Labor Statistics.

Les économistes s’attendaient à une augmentation de 0,2 %. L’indice des prix à la production de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a reculé de 0,1 %, soit également un résultat inférieur aux prévisions.

Ce rapport fait suite aux données sur les prix à la consommation publiées jeudi, qui ont montré une baisse mensuelle pour la première fois depuis 2020, également due à la chute des prix de l’énergie.