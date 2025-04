Perspectives de prix de $S : Sonic atteint le cap du milliard de dollars de TVL plus rapidement que Sui et Aptos

Les cryptomonnaies ont connu des difficultés lors des dernières séances, les développements macroéconomiques, notamment la guerre commerciale de Trump, ayant entamé l’appétit pour les actifs risqués.

Cependant, Sonic a défié les tendances baissières avec une croissance constante de la valeur totale bloquée (TVL).

La TVL de Sonic a grimpé en flèche pour dépasser le milliard de dollars en avril (données extraites de DeFiLlama), reflétant une croissance massive en 2025 (jusqu’à présent).

Cela lui a permis de surpasser les projets établis Sui et Aptos, qui ont mis respectivement 505 et 709 jours pour franchir le cap du milliard de dollars de TVL.

L’augmentation massive de la TVL indique un immense intérêt des investisseurs pour le projet Sonic.

De plus, cela suggère une confiance et une foi en le potentiel futur de l’actif.

Ces développements ont recentré l’attention sur la crypto-monnaie native $S, qui semble prête à des percées historiques.

Il est à noter que Fantom a confirmé son intention de changer de nom pour Sonic fin 2024 afin d’améliorer l’évolutivité, l’expérience utilisateur et la sécurité.

La croissance rapide de Sonic sur les marchés baissiers

Alors que la plupart des écosystèmes DeFi ont souffert d’une baisse d’activité en raison d’une période de baisse prolongée, Sonic Labs s’est démarqué.

La compatibilité EVM du projet, ses frais avantageux pour les développeurs et ses transactions rapides ont assuré une croissance constante ces derniers mois.

Les caractéristiques impressionnantes de Sonic ont attiré des flux de trésorerie massifs malgré les ralentissements généralisés du marché, propulsant sa TVL au-delà du milliard de dollars en environ deux mois.

La collaboration stratégique, notamment le partenariat avec Alchemy Pay, permet à Sonic de rester à flot.

L’adoption rapide a témoigné de la confiance dans la technologie Sonic malgré les incertitudes du marché.

Perspectives de prix de $S

La cryptomonnaie native de Sonic s’échange à 0,4786 $ après une hausse de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures.

L’alt reflète les tendances changeantes au milieu d’une résurgence des acheteurs, laissant entrevoir des percées potentielles.

L’écosystème en expansion de Sonic soutient la croissance à long terme de $S.

Ses frais peu élevés, sa compatibilité EVM et son débit élevé en font une option intéressante pour les utilisateurs de plateformes comme Solana et Ethereum.

L’augmentation du TVL indique que les développeurs migrent vers Sonic.

De telles migrations stimuleront l’utilité du jalonnement et des frais de gaz de $S.

De plus, Sonic fait preuve de résilience malgré la faiblesse générale du marché.

Le $S pourrait connaître des hausses rapides suite à des afflux généralisés de capitaux dans les principaux écosystèmes DeFi.

De plus, les traders et les investisseurs choisissent souvent des actifs à adoption rapide et aux fondamentaux solides.

L’impressionnante croissance de la TVL pourrait catalyser la FOMO et propulser les performances de l’altcoin.

Ces facteurs suggèrent des éruptions imminentes pour Sonic.

Néanmoins, les passionnés doivent surveiller les éléments potentiels qui pourraient retarder la hausse de prix attendue.

Le prix de $S affiche une faiblesse malgré la forte augmentation de la valeur totale bloquée.

La baisse du volume des transactions indique un intérêt décroissant pour l’altcoin.

Certains participants pourraient rester prudents jusqu’à la confirmation d’une percée.

De plus, le gestionnaire d’actifs Grayscale a récemment retiré Sonic de sa liste de surveillance mise à jour, déclenchant des débats sur l’attrait institutionnel de cet actif.

De plus, Sonic a besoin d’une innovation continue pour détrôner des rivaux comme Polygon, Solana et Arbitrum et dominer l’espace DeFi.

Les fonctionnalités et la technologie uniques de Sonic renforcent sa compétitivité.

Néanmoins, le projet doit conserver la confiance des investisseurs et des flux de capitaux constants pour survivre à l’évolution du marché.

Parallèlement, les perspectives écosystémiques actuelles brossent un tableau optimiste pour Sonic et sa cryptomonnaie native, le $S.