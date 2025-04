Selon un article de Reuters, Goldman Sachs, une grande banque d’investissement mondiale, a revu à la hausse ses prévisions de prix de l’or pour la fin de l’année, les portant à 3 700 dollars l’once.

Cet ajustement reflète des perspectives plus optimistes concernant le métal précieux, principalement motivées par deux facteurs clés : une demande plus forte que prévu de la part des banques centrales et des flux entrants accrus dans les fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l’or.

Ces tendances sont encore accentuées par les inquiétudes croissantes concernant les risques potentiels de récession.

Les banques centrales du monde entier ont activement accumulé des réserves d’or, contribuant ainsi à une forte augmentation de la demande.

Cette décision stratégique est probablement motivée par le désir de diversifier leurs avoirs et de se prémunir contre d’éventuelles récessions économiques.

De plus, l’incertitude accrue et la volatilité des marchés ont incité les investisseurs à se réfugier dans des actifs refuges comme l’or, entraînant une augmentation des flux vers les ETF or.

La menace imminente d’une récession a encore accru l’attrait de l’or comme réserve de valeur.

Les analystes d’ING Group ont déclaré :

Les investisseurs continuent de se ruer vers le métal jaune face à l’intensification des tensions commerciales.

Les investisseurs se tournent souvent vers l’or en période de ralentissement économique en raison de sa capacité à conserver sa valeur et à servir de couverture contre l’inflation.

Demande d’or des banques centrales

La banque d’investissement a revu à la hausse ses prévisions de demande des banques centrales, passant de 70 à 80 tonnes par mois. Cette nouvelle projection dépasse largement le niveau de référence d’avant 2022, qui était de 17 tonnes, et a conduit la banque à relever ses prévisions de fin d’année pour l’or à 3 300 dollars l’once.

Les économistes de la banque ont estimé à 45 % la probabilité d’une récession américaine au cours des 12 prochains mois. La banque a également observé que les craintes de récession ont entraîné une augmentation des flux entrants dans les ETF or.

Les prix de l’or sur le COMEX ont atteint plusieurs records cette année. Les prix ont augmenté de plus de 23 % depuis le début du mois de janvier.

Au moment de la rédaction de cet article, le contrat or le plus actif sur le COMEX s’échangeait à 3 238 $ l’once, légèrement inférieur à la clôture précédente. Il avait atteint un nouveau record de 3 261,55 $ l’once plus tôt lundi.

Une analyse récente de Goldman Sachs indique que leurs prévisions de prix de l’or, revues à la hausse, pourraient encore être dépassées à moyen terme.

Nouvelle appréciation de l’or

Plusieurs facteurs contribuent à ce potentiel d’appréciation supplémentaire des prix.

Il est à noter que la banque souligne l’impact des achats d’or par les banques centrales. Si les banques centrales continuent d’acheter en moyenne 100 tonnes d’or par mois, le modèle de Goldman Sachs suggère que le prix de l’or pourrait atteindre 3 810 dollars l’once d’ici la fin de 2025.

Cette prévision souligne l’influence significative des achats des banques centrales sur le marché de l’or et laisse entrevoir la possibilité d’une forte hausse des prix dans les années à venir.

Par ailleurs, en cas de récession, les flux entrants dans les ETF pourraient revenir aux niveaux de la pandémie, ce qui pourrait potentiellement faire grimper les prix des ETF à 3 880 $ l’once d’ici la fin de l’année, a ajouté la banque.

Goldman Sachs a déclaré que si la croissance économique dépassait les attentes en raison d’une réduction de l’incertitude politique, les flux d’ETF reviendraient probablement à leurs prévisions basées sur les taux, avec des prix de fin d’année plus proches de 3 550 dollars l’once, a indiqué la banque d’investissement.

FNB chinois

Selon des rapports récents, les entrées de capitaux dans les ETF aurifères chinois ont atteint un nouveau record quotidien en fin de semaine dernière.

Les données de Bloomberg montrent que près de 3 milliards de yuans (410 millions de dollars américains) ont afflué vers les quatre principaux ETF aurifères chinois jeudi, établissant un nouveau record.

Les données hebdomadaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont révélé que les positions longues nettes des fonds spéculatifs sur l’or COMEX ont diminué pour la troisième semaine consécutive, chutant de 38 088 lots pour atteindre 138 465 lots au 8 avril.

Cela indique que l’intérêt spéculatif pour les contrats à terme sur l’or du COMEX reste faible, ont déclaré les analystes d’ING.

Il s’agit de la plus forte baisse hebdomadaire depuis le 3 octobre 2023. Une partie des ventes pourrait refléter le règlement d’appels de marge sur d’autres actifs, compte tenu de la récente volatilité des marchés plus larges.