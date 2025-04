Crypto wrap : le BTC chute sous les 85 000 $, MANTRA (OM) meilleur gagnant

Le marché des cryptomonnaies est resté atone vendredi, peinant à maintenir son élan malgré une brève reprise en début de semaine.

Le Bitcoin a eu du mal à se maintenir au-dessus de la barre des 85 000 $.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s’élève à 2,69 billions de dollars, en baisse de 0,93 % au cours des dernières 24 heures.

Le volume total du marché sur la même période a diminué de 11,05 %, pour atteindre 79,39 milliards de dollars, reflétant un repli notable de l’activité de négociation.

Prix du Bitcoin (BTC) aujourd’hui

Le bitcoin s’échangeait à 84 898,71 $, en hausse d’environ 1 % au cours des dernières 24 heures.

La fourchette de négociation de la pièce sur 24 heures se situait entre 83 743 $ et 86 429,35 $.

La domination du marché par le Bitcoin a légèrement augmenté de 0,39 % pour atteindre 62,98 %, l’actif ayant mieux résisté que la plupart des altcoins lors de la dernière consolidation du marché.

Selon un rapport du teneur de marché crypto Wintermute, le bitcoin fait preuve d’une résilience accrue face à la volatilité macroéconomique par rapport aux marchés financiers traditionnels.

Le rapport souligne que le Bitcoin a mieux résisté à la dernière baisse du marché que les actions et les obligations, même si le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé à leurs plus bas niveaux en un an et que les rendements obligataires ont grimpé à des sommets inégalés depuis 2007.

Wintermute a souligné que le récent repli du prix du Bitcoin était relativement modéré, se limitant à un retour aux niveaux observés pendant la période des élections américaines.

Historiquement, le Bitcoin a eu tendance à subir des pertes disproportionnées lors des périodes de tensions sur les marchés financiers.

Le comportement actuel, a noté le rapport, signale un « changement notable » — positionnant le Bitcoin comme de plus en plus résilient face aux vents contraires macroéconomiques et se découplant, dans une certaine mesure, des mouvements de repli sur les marchés traditionnels.

Prix de l’Ethereum (ETH) aujourd’hui

L’Ethereum a baissé d’environ 1 % pour s’échanger à 1 616,66 $.

Le plus bas et le plus haut de la journée ont été respectivement de 1 603,37 $ et de 1 659 $.

Selon les données de Farside, les ETF au comptant sur Ethereum ont enregistré une sortie nette totale de 6 millions de dollars le 14 avril.

Les ETF ont maintenant enregistré des sorties de capitaux pendant cinq séances consécutives.

Prix du XRP et du SOL aujourd’hui

Le XRP a légèrement augmenté d’environ 0,24 %, s’échangeant à 2,13 $ après avoir atteint un plus bas intrajournalier de 2,11 $ et un plus haut de 2,18 $.

Le prix du XRP a connu un fort rebond ces derniers jours, passant d’un plus bas de 1,6270 $ à environ 2,20 $.

Selon l’analyste de marché EGRAG CRYPTO, il y a de plus en plus d’éléments indiquant que le XRP a peut-être déjà atteint son point bas le 7 avril.

Cependant, EGRAG a souligné que si le récent rebond est encourageant, la confirmation d’un renversement de tendance durable nécessitera quelques étapes techniques cruciales.

Le prix du Solana a augmenté de 0,6 % pour s’échanger à 129,81 $.

Le Canada s’apprête à lancer les premiers fonds négociés en bourse (FNB) Solana (SOL) au monde le 16 avril 2025, après avoir obtenu l’approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Contrairement aux ETF crypto classiques, ces produits intégreront le staking natif de SOL.

Les plus fortes hausses et baisses des cryptomonnaies

MANTRA (OM) a réalisé une performance exceptionnelle, bondissant de 47,58 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 0,7964 $.

Cette forte hausse en a fait la cryptomonnaie la plus performante du marché ce jour-là.

Cela fait suite à une chute spectaculaire de 90 % de la valeur du jeton OM de Mantra après le transfert de 227 millions de dollars de jetons vers des plateformes d’échange, déclenchant une forte vague de ventes.

Si l’équipe Mantra attribue l’effondrement à des pressions plus larges du marché et à la fermeture forcée de positions par les plateformes d’échange centralisées, les spéculations continuent de circuler quant à la véritable cause de la dépréciation rapide du jeton.

Story (IP) a suivi avec un gain impressionnant de 20,31 %, grimpant à 4,14 $.

Raydium (RAY) a également figuré parmi les valeurs en hausse, progressant de 7,82 % pour atteindre 2,14 $.

Le Toncoin (TON) a enregistré une hausse de 5,05 % au cours des dernières 24 heures, atteignant 2,93 $.

Monero (XMR) a complété le tableau des gagnants en progressant de 2,44 % pour s’échanger à 216,41 $.

Pi (PI) a mené les perdants, avec une baisse de 8,76 % au cours des dernières 24 heures, à 0,6659 $.

Le réseau XDC (XDC) a chuté de 7,36 % à 0,07097 $. Helium (HNT) a reculé de 7,08 % à 3,44 $.

JasmyCoin (JASMY) a chuté de 5,53 % à 0,01537 $, bien qu’il ait enregistré une hausse de 0,56 % au cours de la dernière heure.

Flare (FLR) a perdu 5,35 % pour atteindre 0,01570 $.