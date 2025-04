Disney et BAC pourraient bientôt former une croix de la mort : voici pourquoi vous ne devriez pas vendre les deux.

Les actions américaines ont regagné une partie du terrain perdu lors des dernières séances après que le président Trump a accepté une pause de 90 jours sur la quasi-totalité de ses droits de douane réciproques, à l’exception de ceux sur la Chine.

Mais il existe encore des noms, même parmi les grandes capitalisations, qui sont sur le point de former une « croix de la mort » au moment de la rédaction, indiquant un potentiel de baisse significative supplémentaire à venir.

Il s’agit notamment de Walt Disney Co (NYSE : DIS) et de Bank of America Corp (NYSE : BAC). Mais cela signifie-t-il que vous devriez vous retirer immédiatement de ces deux entreprises ? Examinons la question !

Voici pourquoi vous ne devriez pas vendre vos actions Disney.

Disney est actuellement en baisse de plus de 25 % par rapport à son plus haut niveau de l’année.

Néanmoins, la « croix de la mort » en cours de formation, qui se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours d’une action passe en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours à plus long terme, indique que DIS pourrait encore chuter dans les semaines à venir.

Cependant, l’indicateur technique redouté qui signale généralement un affaiblissement de la dynamique et un potentiel de baisse continue du cours de l’action ne bouge pas, selon Laurent Yoon, analyste chez Bernstein.

La semaine dernière, Yoon a réitéré sa recommandation d’« surperformance » pour l’action Disney, ajoutant qu’il s’agit d’une « histoire complexe avec des éléments en constante évolution – linéaire/sports, parcs et streaming – chacun ayant une importance et une complexité significatives ».

L’objectif de cours de 120 $ fixé par Bernstein suggère aux investisseurs d’ acheter des actions DIS aux niveaux actuels.

Ainsi, même si la croix de la mort se matérialise et que l’action baisse davantage, les investisseurs peuvent lisser leurs positions, constituant progressivement une participation solide et à long terme dans Disney à des valorisations plus favorables.

Notez que les actions Disney versent actuellement un rendement de dividende de 1,18 %, ce qui les rend d’autant plus attrayantes aux niveaux actuels.

Voici pourquoi vous ne devriez pas vendre vos actions BAC.

Bank of America est une autre action qui pourrait bientôt voir sa moyenne mobile sur 50 jours passer sous sa moyenne mobile sur 200 jours, formant ce que l’on appelle communément la « croix de la mort », un signal baissier.

La formation imminente d’une croix de la mort est certainement préoccupante pour les investisseurs, étant donné que BAC, tout comme l’action Disney, a déjà baissé d’environ 25 % par rapport à son plus haut de début février.

Cependant, Betsy Graseck, analyste chez Morgan Stanley, recommande de ne pas tenir compte de ces craintes et d’acheter des actions Bank of America aux niveaux actuels.

Début avril, Graseck a relevé la recommandation sur les actions BAC à « surpondérer », invoquant une valorisation attractive.

Elle a reconnu les préoccupations concernant les baisses de taux de la Fed et les changements de la courbe des rendements qui pourraient avoir un impact sur la marge d’intérêt nette de Bank of America, mais elle continue de voir un potentiel de hausse de cet indicateur à long terme.

Morgan Stanley fixe actuellement un objectif de cours de 56 $ pour l’ action de la banque, ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 50 % par rapport aux niveaux actuels.

Les actions de Bank of America offrent actuellement un rendement du dividende encore plus attractif de 2,84 % au moment de la rédaction, ce qui les rend particulièrement adaptées à ceux qui souhaitent créer une nouvelle source de revenus passifs dans un contexte de volatilité persistante des marchés.