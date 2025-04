L’émetteur de USDT, Tether, mise sur Fizen pour démocratiser les stablecoins.

Tether a investi dans la société de fintech Fizen afin de promouvoir l’utilisation des stablecoins dans la vie quotidienne.

Dernier bénéficiaire du soutien de Tether, Fizen utilisera les fonds pour développer son infrastructure blockchain et proposer sa technologie de portefeuille auto-dépositaire à un plus grand nombre d’utilisateurs, selon une annonce du 15 avril.

Fondée en tant que plateforme fintech axée sur les cryptomonnaies, Fizen propose des outils permettant aux utilisateurs de stocker, de dépenser et de gérer des stablecoins directement depuis leurs propres portefeuilles.

Fizen utilisera ce nouveau financement pour atteindre son objectif de faire des paiements en cryptomonnaies « une partie intuitive des transactions quotidiennes, permettant aux utilisateurs de payer de manière transparente sans même se rendre compte qu’ils utilisent la technologie blockchain », a déclaré Leo Vu, fondateur et PDG de Fizen, en commentant ce développement.

Vu estime que les stablecoins détiennent la clé de l’inclusion financière mondiale, mais il affirme que le véritable défi consiste à créer des applications conviviales qui n’accablent pas les utilisateurs avec du jargon technique ou des processus complexes.

Bien que l’annonce n’ait pas révélé l’ampleur de l’investissement, elle a indiqué que cette initiative s’inscrivait dans la mission plus large de Tether de soutenir les outils qui rendent la finance numérique plus pratique et inclusive.

L’émetteur de stablecoins considère la technologie de Fizen, qui permet aux utilisateurs de stocker, d’envoyer et de dépenser des stablecoins via des portefeuilles auto-dépositaires, comme une solution parfaitement adaptée à cette vision.

En combinant l’efficacité de la blockchain avec des interfaces familières comme la lecture de codes QR et les lecteurs de cartes, Fizen contribue à lever les obstacles à l’adoption des cryptomonnaies, notamment pour les personnes n’ayant pas accès aux services bancaires traditionnels.

Tether a souligné que des millions de personnes restent non bancarisées dans le monde en raison de facteurs tels que la distance des institutions financières ou le manque de documents, des problèmes que l’approche simplifiée et sans fioritures de Fizen pourrait contribuer à résoudre.

Pour les commerçants, l’intérêt réside dans la possibilité d’accepter les paiements en stablecoins tout en recevant des règlements instantanés en monnaie fiduciaire, le tout sans ajouter de nouvelles infrastructures.

Selon Paolo Ardoino, PDG de Tether, il s’agit d’une étape cruciale pour rendre les actifs numériques véritablement utiles dans la vie quotidienne.

« Le modèle innovant de Fizen contribue à combler le fossé entre l’autoconservation et les paiements numériques, offrant aux utilisateurs une plus grande indépendance financière tout en renforçant notre position de leader mondial des stablecoins les plus utilisés, et en favorisant un accès inclusif au système financier », a-t-il ajouté.

L’investissement de Tether aidera Fizen à développer sa technologie blockchain pour stimuler l’utilisation des stablecoins sur différentes plateformes et résoudre certains de ces problèmes.

L’annonce citait un rapport de Juniper Research, qui affirme que les paiements par code QR pourraient dépasser les 3 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2024, le nombre d’utilisateurs devant atteindre plus de 2,2 milliards en 2025.

Avec cette croissance déjà en cours, Tether et Fizen voient une opportunité claire d’intégrer les stablecoins grâce à des expériences simples et axées sur le mobile.

Tether élargit son portefeuille d’investissement.

Tether a progressivement élargi son champ d’action au-delà de la simple émission de stablecoins, en soutenant des projets qu’elle estime capables de stimuler l’adoption des cryptomonnaies dans le monde réel.

Comme Invezz l’a rapporté précédemment, le mois dernier, elle a acquis une participation de 30,4 % dans la société de médias italienne Be Water suite à une augmentation de capital de 10 millions d’euros et à une acquisition de titres.

Les deux entreprises collaborent pour améliorer la distribution de contenu numérique grâce à la technologie blockchain.

La société soutiendrait également Rumble, une plateforme vidéo, pour le développement de son wallet crypto-monnaie natif.

En décembre 2024, Tether aurait investi 775 millions de dollars dans la plateforme pour accélérer sa croissance.

Les dernières actions de Tether font suite à une année profitable pour l’entreprise, qui a déclaré 13 milliards de dollars de bénéfices nets pour 2024.

En janvier 2025, la société aurait mis de côté plus de 7 milliards de dollars de capitaux excédentaires pour des investissements stratégiques.