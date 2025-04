Les actions américaines grimpent mardi : le Dow Jones bondit de 180 points, le Nasdaq progresse de 0,4 %.

Les actions américaines ont majoritairement évolué en territoire positif mardi, cherchant à prolonger leur série de deux jours de hausse.

L’indice Dow Jones a légèrement progressé de plus de 180 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chacun augmenté de 0,4 %.

L’indice de volatilité Cboe (VIX) est retombé sous la barre des 30 après avoir grimpé à environ 60 la semaine dernière.

La saison des résultats des entreprises devrait s’intensifier cette semaine, avec les rapports clés d’United Airlines et de Netflix encore à venir.

Même si les entreprises publient des chiffres trimestriels, les implications financières et opérationnelles réelles des mesures commerciales radicales ne se matérialiseront probablement pas avant la fin de l’année.

Pour l’instant, les marchés restent en mode attentiste.

La menace de tarifs douaniers persiste.

Les modestes mouvements du marché de mardi ont fait suite à un rebond mené par le secteur technologique lundi, alimenté par le soulagement suscité par les exemptions tarifaires.

Les indications des douanes et de la protection des frontières américaines ont confirmé que les produits électroniques — y compris les smartphones, les ordinateurs et les semi-conducteurs — seraient épargnés par les droits de douane réciproques immédiats, donnant ainsi aux actifs à risque une marge de reprise.

Cependant, les propos du président Trump et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick ce week-end ont indiqué que ces exceptions pourraient être temporaires, maintenant les marchés sur le qui-vive.

Malgré le rebond, les trois principaux indices restent en deçà de leurs niveaux d’avant l’annonce des droits de douane de Trump le 2 avril.

Le Dow Jones et le Nasdaq sont toujours en baisse de plus de 3 %, tandis que le S&P 500 a perdu plus de 4 %, soulignant les difficultés du marché à se stabiliser dans un environnement volatil et axé sur les politiques.

Les bénéfices alimentent la hausse des actions des grandes banques.

Bank of America a bondi de 4 % après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

La banque a annoncé une augmentation de 11 % de son bénéfice, qui s’élève à 7,4 milliards de dollars, soit 90 cents par action, les revenus ayant augmenté de 5,9 % pour atteindre 27,51 milliards de dollars pour le trimestre.

La performance a été portée par une solide hausse du revenu net d’intérêts, qui a atteint 14,6 milliards de dollars, dépassant légèrement l’estimation de 14,56 milliards de dollars de StreetAccount.

Les actions de Citigroup ont progressé après que la banque a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, soutenus par la solide performance de ses divisions de négociation de titres à revenu fixe et d’actions.

L’action a progressé d’environ 2 % en début de séance.

La société a annoncé un bénéfice de 1,96 $ par action pour un chiffre d’affaires de 21,50 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street.

Prix des importations américaines

Les prix des importations américaines ont légèrement baissé en mars, reculant de 0,1 % avant le déploiement des droits de douane généralisés du président Trump, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

Cette baisse est principalement due à une diminution de 2,3 % des prix du carburant. Les économistes interrogés par Dow Jones n’avaient anticipé aucun changement.

De l’autre côté du bilan, les prix à l’exportation sont restés inchangés pour le mois après une augmentation de 0,2 % en février, signalant une pression sur les prix modérée dans les canaux commerciaux internationaux, même si les tensions tarifaires s’intensifient.