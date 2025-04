L’acquisition de FreeNow et l’optimisme des analystes soutiennent les perspectives à long terme de Lyft, malgré la menace de la concurrence.

Lyft se positionne pour jouer un rôle plus important sur le marché mondial du covoiturage, même si les analystes restent divisés sur ses perspectives à court terme face à la concurrence croissante et à l’incertitude macroéconomique.

Une nouvelle acquisition stratégique, conjuguée à une augmentation du nombre de passagers et à une amélioration des marges, souligne l’ambition de l’entreprise de se redresser après quelques années turbulentes.

Mardi, Lyft a annoncé l’acquisition du service européen de VTC FreeNow auprès des constructeurs automobiles allemands BMW et Mercedes-Benz pour environ 175 millions d’euros (197 millions de dollars) en espèces.

Cette transaction, dont la conclusion est prévue pour le second semestre de l’année, représente l’expansion internationale la plus importante à ce jour pour l’entreprise basée à San Francisco.

FreeNow opère dans plus de 150 villes réparties dans neuf pays européens, et Lyft a déclaré que cette acquisition doublerait presque son marché potentiel, le portant à plus de 300 milliards de trajets annuels en véhicule personnel.

Une fois l’intégration terminée, la plateforme combinée couvrira 11 pays, dont les États-Unis, le Canada et les principaux marchés européens.

Les utilisateurs pourront à terme utiliser indifféremment l’une ou l’autre application, quelle que soit la région.

L’acquisition de FreeNow n’est pas sans défis.

Copy link to section

Les services de micromobilité de FreeNow, notamment sa flotte de trottinettes électriques, sont considérés comme un ajout utile pour améliorer la commodité et le choix des clients.

Si cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives à Lyft, elle s’accompagne également de son lot de défis.

La volonté de Lyft de se développer en Europe en ciblant le marché des taxis traditionnels se heurtera probablement à une forte concurrence de la part d’acteurs établis comme Uber et Bolt Technology, basée en Estonie, qui bénéficient tous deux d’une présence significative sur le continent.

Parallèlement, l’évolution de la réglementation européenne oblige les entreprises de VTC à améliorer les avantages sociaux des chauffeurs, notamment en garantissant un salaire minimum et des congés payés.

Ces changements remodèlent également les modèles de tarification afin de garantir une rémunération équitable et transparente pour les conducteurs.

En réponse à ces exigences réglementaires, Bolt a récemment mis en place de nouveaux avantages pour ses chauffeurs britanniques, notamment des congés payés et des garanties de salaire minimum.

D’un point de vue financier, les investisseurs doivent savoir que le ratio de liquidité immédiate de Lyft est de 0,76, ce qui indique que les passifs à court terme de l’entreprise dépassent ses actifs immédiatement disponibles.

Oppenheimer commence la couverture de Lyft en raison des perspectives plus favorables pour le covoiturage.

Copy link to section

Cette annonce intervient dans un contexte d’optimisme prudent de la part des analystes.

Mercredi, Oppenheimer a initié la couverture de Lyft avec une recommandation de surperformance et un objectif de cours de 15 $.

Le cabinet a mis en lumière des tendances à long terme telles que la baisse de l’accessibilité financière des voitures et les changements démographiques, avec l’arrivée à l’âge adulte de jeunes utilisateurs fréquents, rendant le covoiturage de plus en plus attractif.

« Le covoiturage deviendra de plus en plus une option attrayante à mesure que le coût de la possession d’une voiture augmentera », a écrit Oppenheimer.

L’entreprise a souligné l’augmentation du nombre de chauffeurs Lyft, ce qui a fait baisser les tarifs tout en maintenant une croissance stable du nombre de passagers actifs et de la fréquence des trajets.

Des fonctionnalités comme le blocage des prix et un partenariat stratégique avec DoorDash ont également favorisé une augmentation des dépenses des utilisateurs.

De plus, les efforts de réduction des coûts ont donné à Lyft un levier de rentabilité « significatif », a déclaré Oppenheimer.

L’entreprise a réduit ses effectifs de 34 % depuis 2022, contribuant ainsi à améliorer son profil EBITDA, même si son prix reste inférieur à celui de ses concurrents comme Uber.

La concurrence de Waymo assombrit les perspectives.

Copy link to section

Pourtant, tous les analystes ne sont pas convaincus. Plus tôt ce mois-ci, Bank of America Global Research a abaissé la note de Lyft de « acheter » à « sous-performance », citant la concurrence accrue de Waymo, filiale d’Alphabet.

L’unité de conduite autonome a connu une croissance rapide, et la plus forte exposition de Lyft aux marchés de la côte ouest, notamment San Francisco et Los Angeles, la rend plus vulnérable à la flotte autonome de Waymo qu’Uber.

L’analyste de BofA, Michael McGovern, a également abaissé l’objectif de cours de Lyft à 10,50 $, contre 17,50 $ auparavant, exprimant des inquiétudes quant aux partenariats « encore naissants » de l’entreprise dans le domaine des véhicules autonomes.

Bien que Lyft ait le potentiel de progresser dans le domaine des véhicules autonomes, cela se fera probablement à long terme, a déclaré McGovern, soulignant également le manque de partenariats évolutifs dans ce secteur à court terme.

« Nous perdons confiance dans les perspectives de croissance à court terme », a-t-il écrit, tout en reconnaissant le rôle potentiel à long terme de Lyft dans l’écosystème des véhicules autonomes.

Parallèlement, Wedbush a maintenu mardi sa notation neutre sur Lyft, mais a réduit son objectif de cours de 16 à 13 dollars, contribuant ainsi aux opinions mitigées sur la trajectoire de l’entreprise.

Selon FactSet, la note moyenne des analystes pour Lyft reste « Conserver », avec un objectif de cours moyen de 15,98 $.