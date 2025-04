OKX, la exchange crypto basée aux Seychelles et classée parmi les plus importantes au monde, fait son entrée officielle aux États-Unis.

Roshan Robert, ancien cadre de Hidden Road, récemment acquis par Ripple, et désormais nouveau directeur général d’OKX US, a fait cette annonce le 16 avril.

Selon Robert, OKX lance une version américaine de sa plateforme crypto centralisée, et déploie également un nouveau portefeuille pour ses utilisateurs dans le pays.

L’expansion d’OKX comprend un siège social local situé à San José, en Californie.

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer le lancement de la exchange crypto centralisée OKX et du portefeuille OKX aux États-Unis, ainsi que la création de notre siège régional à San Jose, en Californie. »

« Les clients américains ont désormais accès à notre plateforme haute performance, et nous déploierons de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année dans le cadre de notre vision de créer une super application crypto », a déclaré Robert dans un article de blog.

La plateforme migrera les clients OKCoin existants vers la plateforme OKX, tandis que les nouveaux clients seront intégrés progressivement. OKX prévoit de finaliser le déploiement national d’ici la fin de l’année.

« OKX est depuis longtemps un leader mondial de la technologie on-chain – et maintenant, nous apportons cette expertise au plus grand marché financier du monde. Les clients américains peuvent acheter, vendre et convertir les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum, l’USDT et l’USDC, tout en connectant la finance traditionnelle à la crypto grâce à des intégrations transparentes de comptes bancaires locaux », a ajouté le nouveau PDG américain de la plateforme d’échange.

Conformité réglementaire

L’annonce de la relance des opérations d’OKX aux États-Unis intervient à peine deux mois après que la société a conclu un accord avec le ministère de la Justice. En février 2025, le ministère de la Justice a annoncé que la plateforme d’échange avait accepté une amende de 500 millions de dollars suite à des accusations d’exploitation illégale aux États-Unis.

Selon les procureurs, OKX a offert ses services à des clients américains malgré le fait que la plateforme internationale de la bourse n’était pas enregistrée. Outre l’exploitation d’une entité non enregistrée, la bourse n’aurait pas effectué les contrôles anti-blanchiment d’argent requis.

Robert a déclaré que l’entreprise adoptait une approche responsable de son expansion aux États-Unis. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’accords de règlement concernant les processus de diligence raisonnable, de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

« Notre entrée sur le marché américain est plus qu’une simple expansion commerciale – c’est un engagement en faveur d’une croissance responsable. Alors que les réglementations évoluent, OKX travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les décideurs politiques américains pour garantir une exploitation transparente et conforme », a-t-il souligné.

Les États-Unis sont devenus de plus en plus favorables aux cryptomonnaies depuis le début du second mandat du président Donald Trump. Les régulateurs envisagent une clarification réglementaire pour le secteur, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC) qui organise des tables rondes dans le cadre d’une nouvelle Crypto Task Force.