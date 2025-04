La directrice du FMI met en garde contre l’incertitude économique dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l’UE.

Le Fonds monétaire international (FMI) abaissera ses prévisions de croissance mondiale en raison des tensions commerciales croissantes et de la volatilité des marchés, mais aucune récession mondiale n’est probable, a déclaré jeudi la directrice générale Kristalina Georgieva.

Georgieva s’est exprimée au siège du FMI à Washington avant les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale la semaine prochaine, soulignant le coût économique de ce qu’elle a décrit comme une refonte du système commercial mondial.

Les fluctuations imprévisibles des politiques commerciales

Selon Reuters, la directrice du FMI a brossé le tableau d’une économie mondiale secouée par des ajustements imprévus de la politique commerciale.

« Les perturbations entraînent des coûts », a déclaré Georgieva dans des remarques préparées, indiquant que les prévisions actualisées du FMI montreront des « révisions notables à la baisse » de la croissance, ainsi qu’une inflation plus élevée dans certaines régions.

Elle a cité Le Magicien d’Oz en disant : « Nous ne sommes plus au Kansas », soulignant l’ampleur sans précédent de l’incertitude.

Elle a averti que la volatilité avait déjà déclenché des signaux de stress sur les marchés financiers, citant les récents changements de la courbe des rendements des bons du Trésor américain.

Hausse des tarifs, répercussions mondiales

Selon Georgieva, les récents droits de douane imposés par les États-Unis, ainsi que les mesures de représailles prises par la Chine et l’Union européenne, ont accru les tensions économiques mondiales.

Ces mesures ont porté les taux de droits de douane effectifs américains à des niveaux jamais vus depuis des décennies, provoquant des contre-mesures qui affectent désormais les économies du monde entier.

« Alors que les géants s’affrontent, les petits pays sont pris dans les courants croisés », selon Georgieva.

Les États-Unis, l’Union européenne et la Chine étant les trois principaux importateurs mondiaux, leurs tensions ont des conséquences considérables pour les économies plus petites et émergentes, en particulier celles déjà vulnérables au resserrement des conditions financières.

Douleurs à court terme et risques à long terme

Si certaines grandes économies peuvent bénéficier d’un bref coup de pouce grâce aux investissements intérieurs en réaction aux droits de douane, Georgieva a mis en garde contre le fait que les avantages sont lents à se manifester et inégalement répartis.

Le protectionnisme à long terme, en revanche, nuira presque certainement à la productivité et à la créativité.

« Le protectionnisme érode la productivité à long terme, surtout dans les petites économies », a déclaré Georgieva.

Elle a affirmé qu’en protégeant les industries de la concurrence étrangère, les gouvernements risquent d’entraver l’innovation et l’entrepreneuriat.

Georgieva a également exhorté les gouvernements à rester attachés aux réformes économiques et financières, citant la nécessité d’une politique monétaire crédible et agile, d’une surveillance financière efficace et de la sauvegarde des flux d’aide vers les pays à faible revenu.

Elle a également souligné la nécessité d’une flexibilité des taux de change pour les pays émergents, affirmant que cela les aiderait à surmonter les chocs mondiaux récurrents.

Georgieva a lancé un appel clair à la diplomatie, encourageant les principales économies mondiales à retourner à la table des négociations et à conclure un accord commercial qui favorise l’ouverture tout en inversant la croissance des droits de douane et des barrières non tarifaires.

« Nous avons besoin d’une économie mondiale plus résiliente, et non d’une dérive vers la division », a-t-elle répondu. « Tous les pays, grands et petits, peuvent et doivent jouer leur rôle pour renforcer l’économie mondiale à une époque de chocs plus fréquents et plus graves. »