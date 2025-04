L’action Eli Lilly bondit de 11 % après le succès de son pilule contre l’obésité lors du premier essai de phase tardive.

Le comprimé expérimental contre l’obésité d’Eli Lilly, l’orforglipron, a atteint ses principaux objectifs lors d’un essai de phase avancée très suivi, renforçant la position de l’entreprise sur le marché en pleine croissance des traitements contre la perte de poids et le diabète.

Les résultats, annoncés jeudi, montrent que la pilule pourrait offrir une alternative intéressante et sans aiguille aux injections populaires, remodelant potentiellement la façon dont des millions de personnes gèrent les maladies chroniques.

Les actions d’Eli Lilly ont grimpé jusqu’à 11 % dans les échanges avant-bourse jeudi, les investisseurs ayant salué les résultats qui placent l’entreprise une longueur d’avance sur ses concurrents tels que Novo Nordisk dans le développement d’une version orale de la lucrative classe de médicaments GLP-1.

Le géant pharmaceutique américain a annoncé que l’orforglipron avait aidé les patients atteints de diabète de type 2 à perdre du poids et à améliorer leur contrôle glycémique.

L’essai, l’une des sept études de phase avancée en cours, a également révélé que le profil d’effets secondaires du comprimé était largement gérable et conforme à ce qui est observé avec les médicaments injectables déjà sur le marché.

Une alternative prometteuse aux injections

À sa dose maximale, l’orforglipron a entraîné une perte de poids moyenne de 7,9 %, soit environ 7,3 kg, sur 40 semaines.

Il est à noter que les patients n’avaient pas atteint un plateau de perte de poids à la fin de l’étude, ce qui suggère qu’un traitement plus long pourrait donner de meilleurs résultats.

Cette évolution est importante pour les patients qui recherchent une alternative plus pratique aux injections comme Wegovy et Ozempic.

Les comprimés sont plus faciles à fabriquer et à distribuer à grande échelle, ce qui pourrait contribuer à atténuer les pénuries d’approvisionnement persistantes qui ont affecté le marché des médicaments GLP-1 injectables.

Le PDG David Ricks a souligné l’impact potentiel dans une déclaration de l’entreprise :

Nous sommes ravis de constater que notre dernier médicament incrétinomimétique répond à nos attentes en matière de sécurité et de tolérance, de contrôle de la glycémie et de perte de poids. Nous attendons avec impatience les résultats de données supplémentaires plus tard cette année.

La sécurité est conforme aux attentes.

Les effets secondaires étaient pour la plupart légers à modérés, des symptômes gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements et diarrhées ayant été signalés.

Environ 8 % des patients sous la dose la plus élevée ont interrompu le traitement en raison d’effets secondaires, ce qui, selon les analystes, se situe dans une fourchette acceptable.

En comparaison, les versions injectables de cette classe de médicaments ont tendance à présenter des taux d’arrêt similaires ou légèrement inférieurs, bien qu’elles soient administrées une fois par semaine plutôt que quotidiennement.

Les analystes s’attendaient à des taux d’abandon d’environ 9 %, ce qui indique que les résultats sont proches des prévisions.

TD Cowen et d’autres sociétés d’investissement avaient anticipé que les effets secondaires pourraient être légèrement plus importants avec une pilule orale quotidienne.

Résultats mitigés concernant les indicateurs du diabète

Malgré des signes positifs, l’orforglipron n’a pas répondu aux attentes de certains analystes en ce qui concerne la réduction de l’hémoglobine A1c, un marqueur clé du diabète.

Après 40 semaines, le comprimé a réduit la glycémie de 1,3 % à 1,6 % selon les doses, à partir d’un taux initial de 8 %.

Cela se compare à des réductions allant jusqu’à 2,1 % observées chez certains patients utilisant l’injection Ozempic de Novo Nordisk.

Le résultat reste cliniquement significatif, mais l’écart pourrait influencer les habitudes de prescription si les médecins considèrent les injections comme plus efficaces pour le contrôle de la glycémie.

Néanmoins, la facilité d’utilisation de la pilule pourrait suffire à compenser cet inconvénient chez les patients qui privilégient la commodité.

En prévision des dépôts réglementaires

Eli Lilly prévoit de déposer une demande d’approbation réglementaire pour l’orforglipron dans le traitement de l’obésité d’ici la fin de 2025, une demande pour le diabète étant attendue en 2026.

L’entreprise mène actuellement cinq essais sur le diabète et deux sur l’obésité, et d’autres données sont attendues plus tard cette année.

Ce comprimé n’est pas un médicament à base de peptides, ce qui signifie qu’il est plus facilement absorbé par l’organisme et ne nécessite pas de restrictions alimentaires, contrairement au comprimé antidiabétique Rybelsus de Novo Nordisk.

Cela pourrait le rendre plus attrayant pour une population de patients plus large.

Les analystes prévoient que le marché des GLP-1 pourrait dépasser 150 milliards de dollars par an d’ici le début des années 2030, les médicaments oraux représentant jusqu’à 50 milliards de dollars.

Eli Lilly, déjà un leader avec des médicaments injectables comme Mounjaro, pourrait consolider sa domination si l’orforglipron obtient l’approbation.

Avec son avance sur ses concurrents, notamment AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics et Viking Therapeutics, Eli Lilly se positionne pour être le premier à proposer une thérapie orale GLP-1 largement disponible – et à redéfinir le paysage de la prise en charge des maladies chroniques.