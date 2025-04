Prédiction du prix de Polkadot alors que Copper et P2P.org proposent le staking de DOT aux institutions

Le Polkadot (DOT) se négocie à environ 3,63 $, avec un volume de transactions sur 24 heures de 139 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à la veille. Le prix du DOT a augmenté d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures.

Cependant, la tendance est baissière depuis le mois dernier, avec une chute de plus de 15 % dans un contexte de ventes massives plus généralisées. Cette perspective remonte à décembre 2024, lorsque le prix est tombé en dessous de 10 $, et Polkadot se négocie actuellement 93 % en dessous de son plus haut historique de 55 $.

Mais malgré cela, Polkadot reste une cryptomonnaie importante et se classe 20e par capitalisation boursière avec 5,6 milliards de dollars. Le récent partenariat entre Copper et P2P.org, entre autres catalyseurs, pourrait-il renforcer l’intérêt institutionnel pour le DOT et potentiellement influencer sa trajectoire de prix ?

Partenariat entre Copper et P2P.org, soutien initial de DOT

Copy link to section

La plateforme de conservation d’actifs numériques Copper s’est associée au fournisseur de staking institutionnel P2P.org pour proposer des services de staking sécurisés adaptés aux investisseurs institutionnels.

Annoncée le 16 avril 2025, cette collaboration vise à intégrer la technologie de calcul multipartite (MPC) de pointe et les solutions de conservation de Copper à l’infrastructure de jalonnement robuste et à la technologie de rééquilibrage propriétaire de P2P.org. L’objectif principal est d’optimiser les rendements pour les institutions en simplifiant l’accès aux opportunités de jalonnement.

Bien que les plateformes prévoient de proposer des solutions pour plusieurs blockchains, Polkadot et Solana sont les deux premières. Ethereum et Bittensor sont également à l’étude.

En permettant aux institutions de miser des DOT en toute sécurité, cette collaboration pourrait accroître la demande pour le jeton natif de Polkadot. Il s’agit d’une initiative qui pourrait positionner Polkadot comme un acteur clé de l’écosystème du staking institutionnel, favorisant potentiellement l’adoption à long terme et la stabilité des prix.

Analyse et prévision du prix de Polkadot

Copy link to section

L’action du prix de Polkadot a été baissière à court terme, le jeton se négociant dans une fourchette de 3,54 $ à 5,36 $.

Le support clé se situe à 3,54 $, tandis que la résistance est à 5,36 $, avec d’autres obstacles à 6,51 $ et 7,40 $. Les indicateurs techniques envoient des signaux mitigés.

DOT chart by TradingView

La moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours se situe à 4,26 $, au-dessus du cours actuel, indiquant une pression baissière. Parallèlement, l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) confirment une perspective baissière à court terme.

Malgré ces perspectives, une participation institutionnelle accrue via le staking pourrait contribuer à un retournement haussier pour le DOT. Une hausse générale du marché des cryptomonnaies serait également très bénéfique pour cet altcoin.

Si cela se produit, le DOT pourrait viser les 10 $ et le seuil crucial des 20 $ à court terme. Inversement, un support pourrait se matérialiser autour de 3,02 $.