Prix des cryptomonnaies aujourd’hui : le BTC stagne sous les 85 000 $, le XRP baisse de 1,4 %

Le marché des cryptomonnaies est resté calme jeudi.

Le prix du Bitcoin est resté bloqué sous la barre des 85 000 $, tandis que d’autres grandes cryptomonnaies comme le XRP et l’ETH ont affiché des mouvements modérés.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s’élève à 2,66 billions de dollars, en baisse de 0,29 % au cours des dernières 24 heures.

Le volume total du marché sur la même période s’élève à 71,13 milliards de dollars, soit une baisse de 1,24 %.

Le sentiment général du marché reste prudent en raison de l’incertitude persistante concernant le paysage tarifaire.

Les investisseurs restent prudents quant à l’ampleur et au calendrier des éventuelles nouvelles mesures commerciales.

Un premier trimestre en demi-teinte pour les cryptomonnaies

Le rapport trimestriel de CoinGecko sur l’industrie des cryptomonnaies montre que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté de 18,6 % au premier trimestre, effaçant 633,5 milliards de dollars après avoir atteint un sommet le 18 janvier, peu avant l’investiture du président américain Donald Trump.

Ce déclin s’est accompagné d’une baisse de 27,3 % des volumes de transactions quotidiens moyens d’un trimestre à l’autre.

Durant la même période, le Bitcoin a chuté de 11,8 %, bien que sa domination du marché ait augmenté.

L’actif a sous-performé à la fois l’or et les bons du Trésor américain au cours du trimestre.

Prix du Bitcoin (BTC) aujourd’hui

Le Bitcoin s’est échangé à 84 688,03 $, en hausse modeste de 0,39 % au cours des dernières 24 heures.

La fourchette de négociation de la pièce sur 24 heures se situait entre 83 314 $ et 85 428,28 $.

La domination du marché par le Bitcoin est de 63,11 %, en baisse de 0,05 % par rapport à la veille.

La récente stagnation du Bitcoin s’est accompagnée d’une sortie de capitaux de 171 millions de dollars des ETF Bitcoin mercredi.

Selon les données de Farside, la liquidation a mis fin à un début de semaine positif, les ETF ayant enregistré des entrées de 1,5 million de dollars lundi et de 76,4 millions de dollars mardi.

Historiquement, les sorties de capitaux des ETF lors des hausses de prix ont souvent précédé des baisses significatives du cours du Bitcoin.

Prix de l’Ethereum (ETH) aujourd’hui

Ethereum a baissé d’environ 0,5 % pour s’échanger à 1 587,21 $.

Le plus bas et le plus haut de la journée ont été respectivement de 1 540,03 $ et de 1 609,55 $.

Les ETF Ether au comptant ont enregistré hier une nouvelle sortie de capitaux de 12 millions de dollars, marquant ainsi sept jours consécutifs de flux négatifs.

Prix du XRP et du SOL aujourd’hui

Le prix du XRP a baissé plus fortement de 1,4 %, s’échangeant à 2,07 $ après avoir atteint un plus bas intrajournalier de 2,06 $ et un plus haut de 2,12 $.

Le prix du Solana (SOL) a défié la tendance du marché en progressant de plus de 4 %, à 133,72 $.

Le jeton s’est imposé comme le plus grand gagnant parmi les 10 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière.

Les plus fortes hausses et baisses des cryptomonnaies

Onyxcoin (XCN) a mené la hausse avec un bond de 14,02 % à 0,01914 $, suivi par Helium (HNT), qui a grimpé de 9,92 % à 3,56 $.

Render (RENDER) a progressé de 7,09 % pour atteindre 4,02 $, tandis qu’Hyperliquid (HYPE) a augmenté de 4,93 % pour s’établir à 16,61 $.

MANTRA (OM) a chuté de 19,40 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 0,6355 $, tandis qu’AB (AB) a baissé de 13,54 % pour s’établir à 0,01040 $. Movement (MOVE) a reculé de 8,99 %, se négociant désormais à 0,2313 $.

Le Fartcoin (FARTCOIN) a baissé de 7,76 % pour atteindre 0,8651 $, et le JasmyCoin (JASMY) a perdu 5,05 %, son prix actuel étant de 0,01348 $.

Le Walrus (WAL) a également légèrement progressé, gagnant 5,81 % pour s’échanger à 0,4058 $.