Strava, la plateforme de suivi de la condition physique comptant plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde, a annoncé jeudi avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Runna, une société technologique britannique reconnue pour ses plans d’entraînement de course à pied personnalisés et son coaching.

Cette initiative témoigne des ambitions croissantes de Strava dans le secteur florissant de la course à pied et de sa volonté d’élargir son offre au-delà du simple suivi des entraînements.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais Strava a confirmé que la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles.

Strava surfe sur l’intérêt croissant pour la course à pied.

Cette acquisition intervient à un moment où l’intérêt mondial pour la course à pied est en plein essor.

Selon les données internes de Strava, près d’un milliard de courses ont été enregistrées sur la plateforme en 2024, faisant de la course à pied le sport à la croissance la plus rapide au monde.

Il est à noter que les utilisateurs de la génération Z se sont tournés vers la course à pied non seulement pour la forme physique, mais aussi comme moyen de trouver une communauté et un but.

« Après l’innovation accélérée et la croissance sans précédent de Strava l’année dernière, le moment était venu de rechercher des entreprises complémentaires qui pourraient créer une valeur encore plus grande pour nos utilisateurs », a déclaré Michael Martin, directeur général de Strava.

« La mission de Runna, qui consiste à fournir à chaque coureur un plan personnalisé pour atteindre son objectif, est parfaitement adaptée. »

L’entreprise a souligné que 43 % de ses utilisateurs visent à participer à une course ou un événement majeur en 2025, ce qui entraîne une forte augmentation de la demande de plans d’entraînement personnalisés.

Runna restera indépendante pour le moment.

Runna, fondée en 2021 par Dom Maskell et Ben Parker, a connu une croissance rapide, devenant l’une des applications de course à pied les mieux notées sur iOS et Android.

Lancée officiellement en 2022, l’application est désormais disponible dans plus de 180 pays et a été finaliste pour le prix de l’application de l’année d’Apple en 2024.

Strava prévoit de maintenir Runna en tant qu’application distincte dans un avenir prévisible tout en investissant dans sa croissance continue.

« J’ai été profondément impressionné par Dom, Ben et l’équipe de Runna », a déclaré Martin.

« Notre plan est de maintenir les applications séparées dans un avenir prévisible, d’investir dans la croissance de l’équipe Runna et d’accélérer davantage le développement de l’application Runna », a-t-il déclaré.

Le cofondateur Dom Maskell a exprimé son enthousiasme concernant l’acquisition. « Nous sommes ravis de rejoindre Strava », a-t-il déclaré.

« Nous avons passé de nombreuses heures avec la direction de Strava et sommes ravis de faire partie de la même équipe. » Le cofondateur Ben Parker a ajouté que ce partenariat permettra à Runna d’améliorer ses services pour les coureurs du monde entier.

Engagement plus large en faveur d’un écosystème de fitness ouvert

Cet accord s’inscrit également dans les efforts de Strava pour renforcer son écosystème de développeurs.

Plus de 100 applications d’entraînement sont actuellement intégrées à l’API de Strava, et l’entreprise a souligné que cette acquisition ne modifiera pas son engagement à rester une plateforme ouverte aux développeurs.

« Strava est la communauté pour toutes les personnes actives, quels que soient leur sport, leur niveau de compétence, leur localisation, leur application ou leur appareil », a déclaré Martin.

« Nous sommes fiers de reconnaître et d’investir dans un développeur d’API comme Runna. »

Alors que Strava continue de consolider sa position de plateforme centrale pour les modes de vie actifs, l’acquisition de Runna reflète sa stratégie plus large visant à offrir des expériences plus personnalisées et axées sur les objectifs à sa base d’utilisateurs.