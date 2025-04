Alors que LVMH prolonge le règne d’Arnault, les inquiétudes concernant la succession persistent : voici pourquoi les investisseurs s’inquiètent.

Les actionnaires de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ont voté jeudi pour permettre à Bernard Arnault de rester à la tête de l’entreprise jusqu’à l’âge de 85 ans, prolongeant ainsi le règne de l’homme qui a bâti l’empire de produits de luxe le plus précieux au monde.

Cette décision, approuvée à plus de 99 %, relève l’âge limite maximal pour le président et le directeur général du groupe de 80 à 85 ans.

Il s’agit du deuxième amendement de ce type ces dernières années.

En 2022, LVMH a relevé l’âge de la retraite de 75 à 80 ans.

Avec le vote de jeudi, le conseil d’administration a encore renforcé la position d’Arnault à la tête du groupe, même si les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de l’absence d’un plan de succession clairement communiqué.

Un empire méticuleusement construit.

Copy link to section

Bernard Arnault, 76 ans, dirige LVMH depuis 1989, le menant à travers des décennies d’expansion agressive, d’acquisitions spectaculaires et de demande croissante de produits de luxe.

De la prise de contrôle de Christian Dior et Louis Vuitton à l’acquisition de Tiffany & Co pour 16 milliards de dollars en 2021, Arnault a bâti un empire de 75 marques qui englobe la mode, la joaillerie, les vins et spiritueux, l’hôtellerie et bien plus encore.

Son style de leadership direct – inspection des agencements de magasins, microgestion des transactions et garantie d’une narration de marque cohérente – a contribué à générer des rendements exceptionnels pour les actionnaires.

Selon les données de LSEG, LVMH a généré un rendement total moyen de 13 % par an sous sa direction, dépassant largement le rendement de 3 % du STOXX 600 sur la même période.

Pourtant, les qualités mêmes qui ont fait le succès de LVMH sont aujourd’hui sources d’inquiétude.

Les investisseurs craignent que l’immense influence d’Arnault signifie que son départ soudain pourrait déclencher une forte baisse du cours de l’action LVMH.

Parallèlement, la forte dépendance de l’entreprise à l’égard d’une seule personne introduit un risque important à long terme.

La famille derrière la façade

Copy link to section

Les cinq enfants d’Arnault sont désormais profondément intégrés à la structure de direction du groupe.

Delphine Arnault, 50 ans, est PDG de Christian Dior et est largement considérée comme une candidate de premier plan.

Antoine Arnault, 47 ans, supervise la communication, l’image et le développement durable, et préside Loro Piana.

Les frères cadets — Alexandre, 33 ans, Frédéric, 30 ans, et Jean, 26 ans — occupent des postes clés chez Tiffany & Co, TAG Heuer et la division horlogerie, respectivement.

Chaque enfant occupe un poste de haut niveau, et quatre d’entre eux siègent au conseil d’administration de LVMH. Mais malgré leur importance, Bernard Arnault n’a donné aucune indication publique sur son successeur.

L’implication de la famille donne l’apparence d’une succession en formation étroitement gérée, mais aucun plan formel n’a été communiqué.

« Le marché a depuis longtemps intégré la « prime Arnault », a déclaré un analyste du luxe basé à Paris.

« Mais cela signifie aussi qu’il existe un énorme risque lié à la personne clé. Les investisseurs veulent savoir à quoi ressemblera LVMH après Arnault. »

Une planification opaque alimente l’incertitude.

Copy link to section

Certains actionnaires ont commencé à remettre en question le manque de transparence du groupe.

Deux investisseurs ont déclaré à Reuters Breakingviews qu’ils n’avaient connaissance d’aucun plan d’urgence formel ni d’aucun plan de succession à long terme.

Le dernier rapport de gouvernance de LVMH ne fait qu’une brève mention d’une « revue de la planification de la succession », sans fournir plus de détails.

En 2022, des modifications ont été apportées à la structure de contrôle de LVMH afin de garantir un contrôle familial à long terme.

Arnault a restructuré la holding familiale, Agache SCA, stipulant que les cinq enfants se partageraient la propriété à parts égales via Agache Commandité.

Les actions ne peuvent être ni vendues ni transférées pendant 30 ans, et elles ne peuvent pas non plus sortir du cercle familial ou de ses descendants directs.

Cet arrangement garantit de facto que LVMH restera sous contrôle familial dans un avenir prévisible, mais il ne répond pas à la question centrale de la succession.

Les décisions clés chez Agache nécessitent désormais l’accord unanime des cinq frères et sœurs – une configuration qui pourrait s’avérer lourde ou conflictuelle à terme.

Leçons des concurrents du luxe

Copy link to section

L’approche opaque de LVMH en matière de succession contraste avec celle d’autres entreprises de luxe familiales.

François Pinault, fondateur du groupe concurrent Kering, a transmis sa holding à ses trois enfants en 2001.

En 2005, son fils François-Henri Pinault a officiellement pris les rênes du groupe en tant que PDG à l’âge de 42 ans, assurant ainsi une continuité claire pour les investisseurs et l’entreprise.

En comparaison, LVMH a opté pour des changements progressifs qui renforcent l’emprise de Bernard Arnault sur l’entreprise sans offrir au marché une vision claire de l’avenir.

« La succession ne se résume pas à la nomination d’un PDG », a déclaré Irina Curbelo, cofondatrice de Percheron Advisory. « Il s’agit de préserver l’essence de l’empire de la marque et de veiller à ce que la gouvernance familiale ne devienne pas un goulot d’étranglement. »

Aucun changement imminent, mais des risques à plus long terme persistent.

Copy link to section

Malgré les inquiétudes croissantes, peu doutent de la capacité d’Arnault à continuer de diriger LVMH à court terme.

Il reste mentalement vif, pleinement impliqué et manifestement digne de la confiance du conseil d’administration et des actionnaires.

Mais avec le dernier amendement sur la limite d’âge repoussant potentiellement toute passation de pouvoir d’une décennie supplémentaire, les questions de gouvernance ne devraient pas s’estomper.

À mesure que le secteur du luxe devient plus concurrentiel et complexe à l’échelle mondiale, les enjeux d’une succession mal définie ne font que croître.

La question qui se pose désormais à LVMH n’est pas seulement de savoir qui succédera à Bernard Arnault, mais aussi quand, comment et si le groupe sera prêt le moment venu, inévitablement.