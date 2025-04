Il y a quinze jours, les investisseurs comptaient les heures avant l’annonce par le président Trump de « tarifs réciproques ». Les indices boursiers mondiaux, menés par les principaux indices américains, montraient déjà des signes d’inquiétude des investisseurs.

Le Dow Jones et le Russell 2000 (un indice boursier moins populaire, mais un indicateur important du sentiment à l’égard des sociétés américaines de moyenne capitalisation, axées sur le marché intérieur) avaient tous deux atteint leur sommet en novembre.

Le S&P 500 et le NASDAQ, qui tous deux accordent une pondération importante aux géants de la technologie, ont atteint leurs plus hauts historiques à la mi-février.

Depuis lors, toutes les principales valeurs américaines ont chuté, retombant sous les niveaux observés juste après la victoire de Trump aux élections du 5 novembre. Elles ont connu une légère reprise dans la seconde moitié du mois de mars.

Mais il était évident que les investisseurs commençaient à se méfier. On craignait que les droits de douane puissent évoluer dans un sens ou dans l’autre. Le président Trump pourrait annoncer un droit de douane de base modeste sur les pays qu’il jugeait coupables de pratiques « déloyales ».

Ou il aurait pu faire pire. Finalement, il a fait quelque chose de bien, bien pire.

La plupart des droits de douane ont subi un processus assez rapide de report, de modification et de recentrage. Mais compte tenu de ce qui s’est passé depuis, il semble que le droit de douane de base de 10 % sur les exportations des partenaires commerciaux des États-Unis soit beaucoup plus conforme aux attentes des marchés.

Bien qu’en l’absence d’une série de négociations fructueuses pays par pays, ces taux pourraient revenir aux taux réciproques initiaux dans trois mois.

Mais une chose semble désormais certaine, c’est que la véritable cible de l’administration Trump dans toute cette agitation est la Chine.

Ajoutez à cela la rhétorique belliqueuse et la susceptibilité des deux parties, et la querelle tarifaire s’est transformée en une guerre commerciale totale. Les investisseurs tentent maintenant de déterminer si ce conflit peut être résolu et, le cas échéant, combien de temps cela pourrait prendre.

Les analystes ont tous avancé des théories opposées sur le camp qui sera le plus touché et sur celui qui cédera le premier. Un argument soutient que la volonté du président Trump d’assouplir la plupart des droits de douane est un signe de faiblesse. Peut-être.

Bien que le fait qu’il ait augmenté les droits de douane chinois à 145 % suggère le contraire. On dit aussi que le régime autoritaire chinois est mieux placé pour imposer des difficultés à ses citoyens d’une manière que Trump ne peut pas.

Mais l’économie chinoise est en mauvais état, quoi que disent les données, et son implosion immobilière signifie qu’elle ne peut pas compter sur son marché intérieur pour remplacer son marché d’exportation.

D’un autre côté, il semble que l’administration Trump ait paniqué lorsque les bons du Trésor américain ont connu une crise. Elle pouvait accepter une vente massive d’actions, mais pas une menace pour l’actif refuge ultime du monde.

Le rendement des obligations à 30 ans a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis les années 1980, alors même que le dollar américain était en chute libre. On aurait dit que quelque chose avait éclaté.

La Chine était-elle à blâmer ? Il semble peu probable qu’elle soit entièrement responsable de la vente massive d’obligations. Cela serait en grande partie contre-productif, compte tenu de la quantité de dette publique américaine qu’elle détient.

De plus, une telle mesure ferait grimper la valeur du yuan, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation des exportateurs chinois.

Il semble plus probable que le décalage entre le dollar et les bons du Trésor américain soit largement dû à un désendettement massif des fonds spéculatifs et du système bancaire parallèle.

Les marchés ont été un peu plus calmes la semaine précédant Pâques. Mais on n’a pas l’impression que la crise ait atteint son point culminant.

Les egos impliqués sont tout simplement trop grands, et les enjeux beaucoup trop importants. À un moment donné, cela se résoudra. Mais les marchés à risque devraient souffrir encore beaucoup avant que les choses ne reviennent à un équilibre plus stable.

(David Morrison est analyste principal des marchés chez Trade Nation. Les opinions exprimées lui sont propres.)