Le pape François meurt à 88 ans.

Le pape François, le jésuite argentin devenu le premier pontife romain originaire des Amériques, est décédé, a annoncé le Vatican lundi.

Il avait 88 ans.

L’annonce a été faite dans une allocution vidéo du cardinal Kevin Farrell.

« Très chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François », a déclaré Farrell, selon une traduction officielle.

« À 7h35 ce matin, l’évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l’Évangile avec fidélité, courage et amour universel, notamment en faveur des plus pauvres et des marginalisés. »

« Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous recommandons l’âme du pape François à l’amour miséricordieux infini du Dieu Trinité », a ajouté Farrell.

Élu 266e pape de l’Église catholique romaine après la démission de Benoît XVI en 2013, François est né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires le 17 décembre 1936.

Si Benoît XVI était perçu comme un fervent défenseur de la doctrine orthodoxe, plus à l’aise avec les livres qu’avec les foules, François s’est imposé comme un pape qui souriait fréquemment, cultivait l’humilité et portait un message large.

Son insistance sur la pauvreté et la souffrance humaine a trouvé un écho auprès de nombreux non-catholiques libéraux, et il a qualifié le changement climatique de question morale nécessitant une attention urgente.

Rejetant les privilèges liés à sa fonction, il a préféré la maison d’hôtes du Vatican aux somptueux appartements papaux.

Il a été le premier pape jésuite, le premier originaire de l’hémisphère Sud et le premier pontife non européen depuis près de 1 300 ans, après le pape Grégoire III de Syrie en 731.

Fils d’un père immigré italien et d’une mère italo-argentine, Francis était l’aîné de cinq enfants.

Jeune homme, il a travaillé comme concierge et videur de boîte de nuit avant de suivre une formation de technicien chimiste.

Il a été ordonné prêtre jésuite en 1969 et, en 1973, à l’âge de 36 ans, il est devenu supérieur de la Compagnie de Jésus en Argentine et en Uruguay — un poste qu’il a occupé jusqu’en 1979.

Le pape Jean-Paul II le nomma évêque en 1992, et six ans plus tard, François fut nommé archevêque de Buenos Aires. Il fut élevé au rang de cardinal en 2001.

François a subi une intervention chirurgicale dans sa jeunesse pour se faire enlever une partie d’un poumon suite à une maladie pulmonaire, bien que le Vatican ait déclaré en 2013 que cet état n’avait jamais entravé son travail.

Dans ses dernières années, le pontife a dû faire face à des problèmes de santé persistants, notamment des affections respiratoires et plusieurs interventions chirurgicales.

Il a été hospitalisé pour la première fois en tant que pape en juillet 2021, subissant une intervention chirurgicale au côlon à l’hôpital Gemelli de Rome pour une sténose diverticulaire – un événement qui a secoué l’Église malgré les assurances du Vatican que l’opération était programmée.

Il a été de nouveau hospitalisé en mars 2023 pour une bronchite, plaisantant ensuite avec les journalistes en disant qu’il était « toujours vivant ».

Un peu plus de deux mois plus tard, il a subi une autre opération pour réparer une hernie.